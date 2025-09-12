Минюст внес в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя

18:39 12.09.2025

Минюст внес в реестр иноагентов советского и российского кинорежиссера, сценариста и писателя Эдуарда Тополя (Эдмон Топельберг), пишут «Ведомости».

Кроме того, в список включили журналистов Ирину Бороган и Сергея Куропова, активистку Ирину Шумилову, а также проект «Обманутый россиянин».

По данным Минюста, Тополь и Шумилова распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, они принимали участие в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Относительно действий активистки отмечается, что она взаимодействует с иностранными организациями, а также проживает за пределами России.

Тополь известен благодаря своим романам-детективам в жанрах политической и шпионской беллетристики. В 1978 г. он эмигрировал в США после запрета фильма «Ошибки юности». Тополь выступал его сценаристом.

По данным региональных СМИ, Шумилова регулярно выходила на оппозиционные протесты в Костроме. После начала спецоперации в 2022 г. она вышла на одиночный пикет. После этого ее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Бороган принимала участие в аналогичной деятельности, а также выступала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, уточнили в Минюсте. Отмечается, что сейчас она проживает за пределами РФ.

Бороган известна своими журналистскими расследованиями. Куропов же, помимо передачи недостоверной информации о деятельности властей РФ, распространял сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России. Как утверждает Минюст, в своих высказываниях он также отождествлял РФ с Третьим рейхом.

В Минюсте также рассказали, что проект «Обманутый россиянин» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и ВС России. Кроме того, участники организации распространяли материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях.