Прощай, Олимпиада и футбол: Россию изолировали на 4 года от большого спорта

Наших спортсменов Запад откровенно гнобит, а российские чиновники все кланяются да извиняются



Штаб-квартира МОК. Стоп-кадр из видео в YouTube

Отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года - такое решение принял в понедельник днем Исполком Всемирного антидопингового агентства. Причина: наше профильное агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу WADA.

«Исследование независимых экспертов показывает, что данные, представленные Россией, были намеренно изменены. Поэтому мы приняли ряд строгих мер. России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года. В эти же сроки России запрещается проводить крупные турниры, - заявил после заседания Крэйг Риди, президент WADA.

При этом он подчеркнул, что тем из наших спортсменов, кто не вовлечен в махинации, участвовать в крупных спортивных турнирах разрешается. Но под нейтральным флагом.

Наши атлеты давно «под колпаком». То, что происходило два года перед Зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, теперь уже очевидно, было лишь разминкой. Ведь МОК все-таки разрешил россиянам участвовать в олимпийских состязаниях, пусть и без флага и гимна.

Ярые борцы со стимуляторами в спорте сделали выводы и пошли теперь дальше, начав очередную «атаку на уничтожение». Порции обвинений, в большинстве своем беспочвенные, в массовом использовании россиянами допинга, и махинациями с пробами специалистами РУСАДА, сделали свое дело. Руководство МОК возбудилось. Дело дошло до сегодняшних многочасовых заседаний сначала ВАДА, затем команды Томаса Баха, главы МОК.

Напомним, что активная кампания по удушению отечественного спорта стартовала вскоре после переворота на Украине в 2014 году. Придраться к допинг тестам наших олимпийцев западные поборники «чистого спорта» тогда не успели, но нервы и членам сборной РФ и болельщикам попортили изрядно, подключив к делу «правильных журналистов» из числа русофобов. Чего стоил один Зеппельт с его высосанными из пальцев «доказательствами», основанными на умозаключениях беглого обиженного Родченкова.

Нынче накат круче - с участием целых федераций. Как-то, к примеру, легкоатлетической во главе с Себастьяном Коу, известным своей не прикрытой антипатией ко всему, что связано с Россией.

Впрочем, Коу и прежде «махал саблей», преуспев в лишении флага наших представителей королевы спорта. А ещё национальных норвежской и шведской.

Из шведов усердствует биатлонист Самуэльсон, обвиняя соперников из РФ «в систематических допинговых нарушениях и поддержке этих махинаций теми, кто должен следить за порядком». Даже проводил акцию, отказавшись от участия в этапе Кубка мира в Тюмени.

Судя по его спортивным результатам на тот момент, скорей всего - из-за плохой готовности к стартам, которую надо же было как-то объяснить. Не устает и его более именитый коллега Фуркад.

Причина его неутомимости в данном деле тоже ясна, как солнечный день. Он сам её озвучил: «Я потерял пару медалей из-за России. Наказание должно быть суровым». При этом уточняет, что допущенные российскими спортсменами ошибки были в прошлом. Хочется спросить у него: разве не искупили мы их сполна?

Примерно так же с норвежцами из лыжных и биатлонных сборных, поддержанных местными политиками. Консерватор Линда Хеллеланд, не первый год мечтающая о кресле премьера (как минимум) ещё в сентябре прошлого года высказывалась против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Её голос оказался тогда на стороне меньшинства. Но 42-летняя амбициозная дама не успокоилась, продолжив подпевать тем, кто изначально выступал за полную изоляцию России от мирового спорта.

Беда в том, что наши специалисты из РУСАДА сами дали повод к тяжким обвинениям в систематических подтасовках проб. После Игр в Пхёнчхане им поверили, дали срок для наведения порядка.

В частности, чтобы была прозрачность необходимых манипуляций с тестами, доступность международных экспертов к базе данных московской лаборатории. Срок истекал 31 декабря 2018 года. Однако не уложились, объяснив это тем, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию…

- Несколько дней назад я видела по телевидению встречу президента российской федерации фехтования Усманова с президентом МОК Бахом. Речь шла об участии наших мушкетеров в Олимпиаде-2020. Своими ушами слышала, как Бах ответил, что волноваться им не о чем, все будут допущены. И вдруг на тебе - дисквалификация! - сказала корреспонденту «СП» Надежда Чижова, олимпийская чемпионка 1972 года по легкой атлетике. - Что это за руководитель, который либо лукавит, либо идет на поводу у тех, кто откровенно гнобит российский спорт?!

Непонятно мне и другое. Не первый год ВАДА придирается к нам. Совершенно очевидно, что причины тому чисто политические. Олимпиада, спорт в целом как таковой для США, многих в Европе, лишь очередной удобный повод для этого. Что же отечественные деятели в правительстве, в Госдуме - не смогли найти «противоядия» или не искали его, предпочитая оправдываться?

- Вы участвовали в трех Олимпиадах, с каждой увезли медаль…

- К первым своим Играм, проходившем в 1968 году в Мехико, физически и психологически готова была как никогда «до» и «после». Но стала только третьей. Уже тогда атлетов с нашей страны «придерживали». А где и просто зажимали. Это ещё не было системой, как сейчас, так как Запад боялся СССР, что называется, не лез на рожон.

Тогда Кремль знал, как и чем ответить. Теперь же в основном извиняемся. Вот США с компаньонами из некоторых других государств и пустились во все тяжкие.

В самом деле, кого и чего им бояться, если сами «лезем в петлю»? Ведь в профессиональном спорте все сейчас едят допинг. Часто не скрывая этого. Как скандинавские лыжники, например. Глотают препараты пачками, якобы от астмы, их поразившей.

С таким заболеванием надо дома сидеть, лечиться, а не по лыжне гонять. При этом они считаются «чистыми»! Их нарушений ВАДА в упор не видит. А в США что творится - среди фигуристов, пловцов, теннисистов!..

- На ваш взгляд, решение о дисквалификации россиян на четыре года может убить наш большой спорт?

- Конечно. И детский тоже. А без детского восстанавливать «наработанный» годами опыт, традиции придется десятилетиями. Не представляю, куда деваться в такой ситуации тем, кто занимается сейчас в спортшколах, поставил вместе с тренером цель добиться мастерства. Те же юные фигуристки, занявшие недавно весь пьедестал почета на финале Гран-при в Турине. Где, с кем они будут соревноваться теперь? Для чего продолжать им изматывающие тренировки?

Запад мстит нам за наших чемпионов, за раздрай на Украине, к которому не Россия причастна, за то, что, несмотря на экономические санкции, не пошли по миру с протянутой рукой, а во внешней политике имеем на все свое мнение.

Не знаешь что хуже: отстранение от Игр и других международных стартов или лишение права на проведение престижных турниров с участием всех сильнейших мировых атлетов. А таких турниров запланировано в РФ на ближайшие годы немало, начиная с Кубков мира по разным видам спорта и заканчивая чемпионатом мира по хоккею в 2023 году. А также футбольными матчами финала Лиги чемпионов и европейского первенства по футболу в 2020-м - едва ли не самыми ожидаемыми сейчас из всех. Особенно учитывая блестящую организацию в прошлом году футбольного ЧМ в России, массу восторженных откликов об этом зарубежных специалистов и болельщиков.

Неужели большой футбол станет для нас запретным? И как быть с теми матчами Евро-2020, которые запланировано провести в Петербурге? Календарь престижного турнира уже составлен. Вот-вот начнется продажа билетов. Или к УЕФА и ФИФА решение исполкома ВАДА не относится? Ведь обе эти авторитетные спортивные организации скандалистам из антидопингового агентства, как известно, не подчиняются. Есть, правда, подписанный сторонами договор о взаимном сотрудничестве.

Уточнить его детали корреспондент «СП» пыталась в РФС. Куда и позвонила. Меня там долго «футболили» (профессионалы!) от специалиста к специалисту, пока трубку не взял пресс-атташе Кирилл Мельников. «Мы не комментируем», - ответил он, даже не дослушав вопрос.

Выручил Александр Смирнов, известный юрист, доктор наук, профессор Национального университета физкультуры и спорта им. Лесгафта.

- Да, ВАДА не может приказывать ни ФИФА, ни УЕФА. Но это так сказать по закону их независимости друг от друга. У всемирной и континентальных футбольных организаций есть собственные допингкомиссии. А вот косвенно, с помощью определенных политических и экономических рычагов, реально, - сказал «СП» Александр Александрович. - В этом смысле ожидать можно чего угодно. В том числе, давления на руководство того же ФИФА. Что мы уже наблюдали несколько лет назад.

- То есть, у Петербурга могут отнять право на проведение трех матчей Евро-2020?

- Боюсь, что да. Политика в последние годы довлеет над спортом, побеждая его по всем статьям. ВАДА - это целая держава, слишком сильная, перед ней и МОК, извините, стелется. Об этом в РФ почему-то не думают. Иначе бы давно разобрались с причинами происходящего и сумели их нейтрализовать, а не допускали постоянно ошибки.

- Что вы имеет в виду?

- Объясню. То, что в профессиональном спорте активно используются стимуляторы, давно ни для кого не секрет. Многих ловят, наказывают. И англичан, и американцев, которые громче всех всегда кричат, что виноваты во всем русские. Наказывают штрафами и незначительными, как правило, сроками дисквалификации. А наших за одного штрафника - лишением права соревноваться всю команду. Или как вот в 2018 году - всю национальную олимпийскую сборную. Почему? Потому что у нас разные правовые системы. В США и Великобритании - саксонская. В России, как и в ЕС - швейцарская.

У «саксонцев» любое нарушение, даже незначительное, предполагает суровое наказание. В швейцарской существует градация в зависимости от тяжести нарушения. Когда в мировой политике стало жарко, и на Россию из-за океана полезла разная муть, европейцы предпочли «лечь» под США. Во всем, в том числе, в спорте, поступившись своей юрисдикцией.

Но и это бы полбеды. Самое неприятное в том, что в 1990-е наши чиновники подписали международный антидопинговый кодекс. Хотя его можно было и не подписывать, идти своим путем, учитывая собственные реалии. Как поступили многие страны той же Европы, Азии. На выступления в международных стартах, включая Олимпиады, это никак не влияло и не влияет. Но - сделали, что сделали, и, как говорится, попались.

- Отыграть назад нельзя?

- Можно. Но наверху, в их кабинетах до сих пор нет единого мнения на этот счет. Одни споры да ругань. К тому же, не будем забывать, что в России спорт на полном государственном обеспечении, а не частный, как, скажем, в США. За государство, его ошибки и «получаем».

- Конец российскому спорту после четырехлетней дисквалификации?

- Переживем, думаю. Не в первый раз держать удар от западных «доброжелателей». Болезненно, конечно, но… Альтернативы возможны в виде Азиатских игр, комплексных соревнований вроде Игр доброй воли (проводились в Москве и Петербурге в начале 1990-х авт.).

- Потенциальные чемпионы могут разбежаться, особенно молодые…

- Кто-то, возможно, и примет гражданство другой страны ради участия в Олимпиаде, но, уверен, меньшинство. Сейчас не девяностые, когда все разваливалось. Условия для тренировок самые современные, финансирование «по полной». Да и патриотизм наших людей имеет не последнее значение.