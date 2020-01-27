Что лучше выбрать для дома: беговая дорожка или велотренажер

13:47

Для домашних кардиотренировок покупают, как правило, один из 3 видов тренажеров

Это либо беговая дорожка, либо велотренажер, либо эллиптический тренажер. Сейчас эллиптические тренажеры, пусть и пользуются стабильным спросом, но все-таки не так популярны как лет 5 назад.

А вот увлекающихся бегом стало заметно больше. Как следствие, продажи беговых дорожек возросли. Как и споры любителей циклических видов спорта со сторонниками беговых упражнений.

Велотренажер против беговой дорожки: аргументы сторон

Сторонники беговых упражнений обычно апеллируют к:

- большей естественности беговых нагрузок для организма (ходить и бегать предки начали десятки тысяч лет назад, а велосипед изобрели совсем недавно);

- во время бега тратится больше калорий (это правда, интенсивный бег сжигает до 500 и более ккал в час, занятия на велотренажере - только около 400 ккал);

- во время бега работает больше группы мышц, а занятие на велотренажере, напротив, изолирует некоторые из них, что может негативно сказаться на здоровье;

- во время бега организм лучше насыщается кислородом (самый сомнительный аргумент, который обе стороны трактуют в свою пользу, забывая о том, что занятия в помещении - не лучший способ насыщать организм кислородом).

Спорить можно разве что с аргументом насчет насыщения кислородом организма, остальные аргументы можно считать научно доказанными. Но и сторонники велотренажеров выдвигают трудно оспоримые аргументы.

- ударная нагрузка во время бега вредит суставам и позвоночному столбу (чистая правда, доказано врачами);

- циклические виды спорта меньше шокируют непривычный к нагрузке организм и позволяют тренироваться с удовольствием и регулярно, что крайне важно для кардиотренировок;

- занятия на велотренажере могут быть длительнее, а значит в итоге сжигается больше калорий и сердце тренируется лучше.

У каждой из сторон своя, сложно оспоримая правда. Регулярные умеренные занятия на любом из них могут как минимум повысить тонус организма. Бег подходит более тренированным людям без выраженного ожирения или проблем со здоровьем. Велотренажер - пожилым людям и людям, делающим первые шаги к здоровому образу жизни.

Альтернативой могут стать занятия в зале, где есть и то и другое. Или же приобретение эллиптического тренажера, который, как заявляют производители, сочетает в себе все плюсы и беговой дорожки и велотренажера. К тому же, он, якобы, предназначен для тренировки всех групп мышц.

В любом случае, полчаса занятий на беговой дорожке точно не сотрут ваши суставы в пыль, а велотренажер на 45 минут точно поможет держать себя в форме.