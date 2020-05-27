Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

09:46

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Бостона" Давид Пастрняк стали лучшими снайперами досрочно завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет "Интерфакс".

Отмечается, что оба спортсмена забросили по 48 шайб в течение сезона. Таким образом, оба становятся обладателями приза "Морис Ришар Трофи".

При этом Овечкин получает приз в девятый раз, Пастрняк – впервые.

Лауреатом награды россиянин ранее становился в 2008, 2009 годах, с 2013 по 2016 гг., а также в 2018 и 2019 годах. Наивысший его показатель по числу голов в регулярном чемпионате – 65 (2008 г.).

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

В общей сложности в карьере в НХЛ на счету Овечкина 706 голов.

Что касается приза "Морис Ришар Трофи", впервые он был вручен в 1999 году. Его обладателем тогда стал финский форвард "Анахайма" Теему Селянне, забросивший 47 шайб. Из россиян лауреатами также два раза становился Павел Буре из "Флориды", один раз – Илья Ковальчук" из "Атланты".

В ночь на среду НХЛ объявила, что регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершен досрочно, сезон будет возобновлен матчами плей-офф.