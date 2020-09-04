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WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

12:52 4.09.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить сборную США от участия в международных соревнованиях из-за угроз из Вашингтона о возможном прекращении финансирования организации.Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с предупреждением для Штатов выступил глава WADA Витольд Банька. Он напомнил, что Управление по борьбе с наркотиками США призывает американский Конгресс рассмотреть отказ от финансирования WADA.

По словам Баньки, к ним обратились представители нескольких государств, предложившие применять строгие санкции к тем, кто не платит взносы в агентство. Витольд Банька отметил, что в случае решения Вашингтона не платить атлеты из этой страны могут быть лишены права участия в Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов», – рассказал глава WADA.

США платит WADA больше всех остальных государств. Размер ежегодного взноса страны составляет около 2,7 миллиона долларов.

Темы: США, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 14:29
Гость: Трампушин парикмахер

Пока Трамп у власти надо согласовано закрыть это шапито ,а Иудушку поймать в Сибирь на рудники урановые сослать .
04.09.2020, 13:59
Гость: www

Да ёлки-палки. Опять в рунете дым перекошенныи. Американское антидопинговое агентство, а не по борьбе с наркотиками, требует реформировать WADA, из за его несоответствия требованиям в спорте, и принятие решении в соответствии со взносам стран, т.к. хочет эффективнее использовать деньги своих налогоплательщиков. То, что там Wada пыжиться, второстепенно. Это оно ещё может не дожить до олимпиады, а не спортсмены США.
04.09.2020, 13:52
Гость: Аnton

Сократить на 50% выплату,а будут шуметь то на 100%.
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