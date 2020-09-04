WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

12:52

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить сборную США от участия в международных соревнованиях из-за угроз из Вашингтона о возможном прекращении финансирования организации.Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с предупреждением для Штатов выступил глава WADA Витольд Банька. Он напомнил, что Управление по борьбе с наркотиками США призывает американский Конгресс рассмотреть отказ от финансирования WADA.

По словам Баньки, к ним обратились представители нескольких государств, предложившие применять строгие санкции к тем, кто не платит взносы в агентство. Витольд Банька отметил, что в случае решения Вашингтона не платить атлеты из этой страны могут быть лишены права участия в Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов», – рассказал глава WADA.

США платит WADA больше всех остальных государств. Размер ежегодного взноса страны составляет около 2,7 миллиона долларов.