ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшему игроку и тренеру года

На сайте ФИФА появился список футболистов и тренеров, которые претендуют на звание лучших по итогам года.

На приз лучший футболист года претендуют Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария), Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и Серхио Рамос ("Реал").

За звание лучший тренер года будут бороться Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария"), Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль"), Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс"), Зинедин Зидан (Франция, "Реал") и Хулен Лопетеги (Испания, "Севилья").

У женщин также пройдет награждение по аналогичным номинациям.

На звание лучшего игрока года претендуют Люси Бронз ("Лион", "Манчестер Сити"), Дельфин Каскарино ("Лион"), Саки Кумагаи ("Лион"), Дженнифер Марожан ("Лион"), Венди Ренар ("Лион"), Пернилле Хардер ("Вольфсбург", "Челси"), Цзи Со Юнь ("Челси"), Сэм Керр ("Челси"), Дженнифер Эрмосо ("Барселона") и Вивиан Мьедема ("Арсенал"). 


Фото с сайта fifa.com

На звание лучшего тренера у женщин номинированы Рита Гуарино ("Ювентус"), Эмма Хэйес ("Челси"), Луис Кортес ("Барселона"), Эгге Риисе ("Линнер"), Жан-Люк Вассёр ("Лион"), Сарина Вигман (сборная Нидерландов) и Стефан Лерч ("Вольфсбург").

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