Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу

Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство.

Согласно решению суда, утвержден список список двухлетних санкций в отношении российского спорта, одним из пунктов которого является запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

При этом, отмечает РБК, суд сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира с четырех до двух лет. Отстранение продлится до 16 декабря 2022 года. В этот период пройдут летние и зимние Олимпиады. Отстранение затронет и ЧМ-2022 по футболу.

Кроме того, РУСАДА должна будет выплатить WADA $1,27 млн в качестве компенсации расходов на проведение расследования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2020, 06:19
    Гость: иван з.

    Русские говорят, что утро вечера мудренее. Ну не нужно Вам писать вечерами и по ночам. Пишите с утра, меньше ерунды напишете.
    С каких пор Макларен стал главой WADA? Там Банька рулит.
    С каких пор МОК запрещает России проводить внутренние соревнования?
    О каких соглашениях России с США говорите?
    Какие чиновники WADA являются американцами?
    Откуда берете весь этот бред? И зачем его суете в свои посты? Просто для объема?

  3. 18.12.2020, 02:42
    Гость: Николай

    Только за свои деньги.Запретить такой профессионализм унижать меня за мой же счёт !

  4. 18.12.2020, 02:13
    Гость: дан

    за все хорошее надо платить Покрасовался на трибунах в Сочи погордился победами российских спортсменов и хватит Теперь надо платить за эти дутые победы

  5. 18.12.2020, 02:10
    Гость: дан

    в СССР Спартакиады проводились накануне ОИ и являлись отборочными соревнованиями Победители Спартакиад автоматически становились участниками ОИ

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