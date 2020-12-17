Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство.
Согласно решению суда, утвержден список список двухлетних санкций в отношении российского спорта, одним из пунктов которого является запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.
При этом, отмечает РБК, суд сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира с четырех до двух лет. Отстранение продлится до 16 декабря 2022 года. В этот период пройдут летние и зимние Олимпиады. Отстранение затронет и ЧМ-2022 по футболу.
Кроме того, РУСАДА должна будет выплатить WADA $1,27 млн в качестве компенсации расходов на проведение расследования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Русские говорят, что утро вечера мудренее. Ну не нужно Вам писать вечерами и по ночам. Пишите с утра, меньше ерунды напишете.
С каких пор Макларен стал главой WADA? Там Банька рулит.
С каких пор МОК запрещает России проводить внутренние соревнования?
О каких соглашениях России с США говорите?
Какие чиновники WADA являются американцами?
Откуда берете весь этот бред? И зачем его суете в свои посты? Просто для объема?
Согласен с Вами на все 100%. Гнилая голова - несчастье для туловища.
Только за свои деньги.Запретить такой профессионализм унижать меня за мой же счёт !
за все хорошее надо платить Покрасовался на трибунах в Сочи погордился победами российских спортсменов и хватит Теперь надо платить за эти дутые победы
в СССР Спартакиады проводились накануне ОИ и являлись отборочными соревнованиями Победители Спартакиад автоматически становились участниками ОИ