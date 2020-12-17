Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу

18:20 17.12.2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство.

Согласно решению суда, утвержден список список двухлетних санкций в отношении российского спорта, одним из пунктов которого является запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

При этом, отмечает РБК, суд сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира с четырех до двух лет. Отстранение продлится до 16 декабря 2022 года. В этот период пройдут летние и зимние Олимпиады. Отстранение затронет и ЧМ-2022 по футболу.

Кроме того, РУСАДА должна будет выплатить WADA $1,27 млн в качестве компенсации расходов на проведение расследования.