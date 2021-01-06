Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

10:14 6.01.2021

Российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4

Cборная России по хоккею осталась без медалей на чемпионате мира среди молодежных команд (не старше 20 лет).

Как пишет "Интерфакс" , российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзу в Эдмонтоне, принимающем турнир.

Гол в составе сборной России на 6-й минуте провел Илья Сафонов. У финнов голы забили: Веире Лунделль (26-я, 59-я минута), Микко Петман (42), Юусо Пярссинен (60). Лунделль и Пярссинен по одному броску провели в пустые ворота.

Подеду в турнире одержала сборная США, победив команду из Канады со счетом 2:0.

Сборная России на групповом этапе заняла второе место, в четвертьфинале победила Германию (2:1), в полуфинале была разгромлена Канадой (0:5).