Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею
Российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4
Cборная России по хоккею осталась без медалей на чемпионате мира среди молодежных команд (не старше 20 лет).
Как пишет "Интерфакс" , российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзу в Эдмонтоне, принимающем турнир.
Гол в составе сборной России на 6-й минуте провел Илья Сафонов. У финнов голы забили: Веире Лунделль (26-я, 59-я минута), Микко Петман (42), Юусо Пярссинен (60). Лунделль и Пярссинен по одному броску провели в пустые ворота.
Подеду в турнире одержала сборная США, победив команду из Канады со счетом 2:0.
Сборная России на групповом этапе заняла второе место, в четвертьфинале победила Германию (2:1), в полуфинале была разгромлена Канадой (0:5).
Комментарии читателей Оставить комментарий
но и золотые. Где, кстати, ротенберги научились строить мосты? С братом на двоих букварь раскурил.
Сегодняшний молодежный хоккей в нашей стране уступает советскому, потому что перестал быть рабоче-крестьянским, дороговат стал. Хотя и в конце семидесятых - начале восьмидесятых тоже был не дешёвым. Но, даже такой мог бы быть более конкурентоспособным. Любая сборная в современном хоккее (олимпийская, евро-турнирная, молодежная и т.д.) Это отдельные проекты, требующие разных подходов, и, разных групп высококвалифицированных специалистов, которых, похоже у нас не хватает.
А если на взглянуть на предысторию появления Ларионова в тренерском цехе. У него есть сын. На его сыне природа маленько отдохнула, и отец его совал в юниорские лиги Канады , где тот играл половицу матчей, ибо слаб. Тогда отец определил его в детскую лигу, где тот подправив статистику, играя с 16- летними.
Потом Ларионов решил сунуть сунуть сына в Россию, в МХЛ, после чего и там его не оценили. Тогда он решил наехать на все хоккейные лиги России обвинив МХЛ и ВХЛ в коррупции, а КХЛ в засилии возрастных. Дошло даже до конфликта с А. Морозовым, исполняющим тогда должность исполнительного директора МХЛ.
Морозов тоже знаменитый хоккеист поигравший в одном звене с Лемье и бывшим бессменным капитаном нашей сборной. В итоге: через друга по НХЛ Ковалёва, Ларионов пристроил сына в китайскую команду КХЛ Куньлунь, где тот не блещет.
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Не является ли все это местью России Ларионова, за то что его бездарного сына "эти русские" не оценили. О чем его абсолютно равнодушное лицо на матчах как бы намекало.
У Америки праздник и чемпионами стали и сенат выиграли,Трамп хорошо помог демократам своей дурью с фальсификацией.
Швейцария вообще без медалей - и ничего, как-то живет. Хреново, конечно...