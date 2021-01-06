Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4

Cборная России по хоккею осталась без медалей на чемпионате мира среди молодежных команд (не старше 20 лет).

Как пишет "Интерфакс" , российская команда потерпела поражение от сборной Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзу в Эдмонтоне, принимающем турнир.

Гол в составе сборной России на 6-й минуте провел Илья Сафонов. У финнов голы забили: Веире Лунделль (26-я, 59-я минута), Микко Петман (42), Юусо Пярссинен (60). Лунделль и Пярссинен по одному броску провели в пустые ворота.

Подеду в турнире одержала сборная США, победив команду из Канады со счетом 2:0.

Сборная России на групповом этапе заняла второе место, в четвертьфинале победила Германию (2:1), в полуфинале была разгромлена Канадой (0:5).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2021, 16:42
    Гость: Не только красивые,

    но и золотые. Где, кстати, ротенберги научились строить мосты? С братом на двоих букварь раскурил.

  2. 06.01.2021, 15:49
    Гость: Слава

    Сегодняшний молодежный хоккей в нашей стране уступает советскому, потому что перестал быть рабоче-крестьянским, дороговат стал. Хотя и в конце семидесятых - начале восьмидесятых тоже был не дешёвым. Но, даже такой мог бы быть более конкурентоспособным. Любая сборная в современном хоккее (олимпийская, евро-турнирная, молодежная и т.д.) Это отдельные проекты, требующие разных подходов, и, разных групп высококвалифицированных специалистов, которых, похоже у нас не хватает.

  3. 06.01.2021, 15:40
    Гость: Иван Иваныч

    А если на взглянуть на предысторию появления Ларионова в тренерском цехе. У него есть сын. На его сыне природа маленько отдохнула, и отец его совал в юниорские лиги Канады , где тот играл половицу матчей, ибо слаб. Тогда отец определил его в детскую лигу, где тот подправив статистику, играя с 16- летними.
    Потом Ларионов решил сунуть сунуть сына в Россию, в МХЛ, после чего и там его не оценили. Тогда он решил наехать на все хоккейные лиги России обвинив МХЛ и ВХЛ в коррупции, а КХЛ в засилии возрастных. Дошло даже до конфликта с А. Морозовым, исполняющим тогда должность исполнительного директора МХЛ.
    Морозов тоже знаменитый хоккеист поигравший в одном звене с Лемье и бывшим бессменным капитаном нашей сборной. В итоге: через друга по НХЛ Ковалёва, Ларионов пристроил сына в китайскую команду КХЛ Куньлунь, где тот не блещет.
    _____
    Не является ли все это местью России Ларионова, за то что его бездарного сына "эти русские" не оценили. О чем его абсолютно равнодушное лицо на матчах как бы намекало.

  4. 06.01.2021, 15:32
    Гость: Федор

    У Америки праздник и чемпионами стали и сенат выиграли,Трамп хорошо помог демократам своей дурью с фальсификацией.

Все комментарии (42)
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