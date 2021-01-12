Башкирия намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова заявила, что власти республики рассматривают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», - сообщила Ихсанова ТАСС.

По ее мнению, основной площадкой Игр может стать Уфа.

Ранее о желании провести Игры 2030 года сообщали также Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США) и Саппоро (Япония). Также сообщалось о планах подачи совместной заявки от Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместной заявки Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.

Хозяина Игр должны назвать на 140-й сессии МОК в 2023 году.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2021, 22:10
    Гость: Рабинович

    Краткий ликбез.
    Право на проведение Олимпийских игр предоставляется не стране, а городу. Поэтому официальную заявку подаёт город. Инициатором может быть и правительство Башкирии, но заявку в МОК будет подавать УФа.
    Очень хорошо, разумеется, чтобы заявку поддержало правительство страны (например, для ответа на вопрос МОК: "А денег у вас хватит?"), но формально это не обязательно.

  3. 12.01.2021, 20:16
    Гость: фома

    если так дела с пандемией дальше будут развиваться, то каждый кишлак будет отдельным и самостийным княжеством.

  4. 12.01.2021, 20:13
    Гость: Трассу проложить на Колыме

    Помню давно,давно. Было постановление ЦК КПСС по Казанскому университету ,они в своей типографии издали монографию ,где пытались доказать о положительном в походах Чингиз хана. Ну т. Сталин был очень огорчён.

  5. 12.01.2021, 19:53
    Гость: Уточнение

    Олимпийских игр 2030....В нормальных странах - планируют на десятки лет. Значит, есть решение, что к 2030 - будет.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
В подмосковной больнице © KM.RU, Кирилл Зыков
«Города и территории должны проектироваться с резервом для развития и для чрезвычайных ситуаций»
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне
Как Китай забрал территорию у бывших советских республик
18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Андрей Воробьев
Воробьев продлил студентам удаленку до 6 февраля
В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
Михаил Мишустин утвердил изменения в госаппарате
Шаман Габышев решил въехать в Москву на белом коне
В Думу внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание
Взрыв в Бейруте
Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
Фото с сайта wikimedia.org
Меркель предупредила о продлении ограничений из-за британского штамма
В «Сбер» создали алгоритм, способный выявить COVID-19 через смартфон