Башкирия намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030
Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова заявила, что власти республики рассматривают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.
«Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», - сообщила Ихсанова ТАСС.
По ее мнению, основной площадкой Игр может стать Уфа.
Ранее о желании провести Игры 2030 года сообщали также Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США) и Саппоро (Япония). Также сообщалось о планах подачи совместной заявки от Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместной заявки Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.
Хозяина Игр должны назвать на 140-й сессии МОК в 2023 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Краткий ликбез.
Право на проведение Олимпийских игр предоставляется не стране, а городу. Поэтому официальную заявку подаёт город. Инициатором может быть и правительство Башкирии, но заявку в МОК будет подавать УФа.
Очень хорошо, разумеется, чтобы заявку поддержало правительство страны (например, для ответа на вопрос МОК: "А денег у вас хватит?"), но формально это не обязательно.
только в башкирских малахаях.
если так дела с пандемией дальше будут развиваться, то каждый кишлак будет отдельным и самостийным княжеством.
Помню давно,давно. Было постановление ЦК КПСС по Казанскому университету ,они в своей типографии издали монографию ,где пытались доказать о положительном в походах Чингиз хана. Ну т. Сталин был очень огорчён.
Олимпийских игр 2030....В нормальных странах - планируют на десятки лет. Значит, есть решение, что к 2030 - будет.