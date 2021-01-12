Башкирия намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030

15:48 12.01.2021

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова заявила, что власти республики рассматривают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», - сообщила Ихсанова ТАСС.

По ее мнению, основной площадкой Игр может стать Уфа.

Ранее о желании провести Игры 2030 года сообщали также Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США) и Саппоро (Япония). Также сообщалось о планах подачи совместной заявки от Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместной заявки Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.

Хозяина Игр должны назвать на 140-й сессии МОК в 2023 году.