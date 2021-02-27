Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне
Российский лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. На финальном отрезке он боролся за победу с двумя норвежцами и финишировал первым.
Россиянин показал время 1 час 11 минут 33,9 секунды, сообщает МАТЧ ТВ.
Вторым стал Симен Крюгер. Тройку лучших замкнул Ханс-Кристер Холунд.
Соотечественник Большунова Иван Якимушкин расположился на 8-м месте. Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов — 23-м.
Комментарии читателей Оставить комментарий
НАШИ в овраге лося доедают. Сейчас у каждого свой флаг и гимн. Флаг можно и белый. И своя рубаха с карманом, которая ближе к телу...
Уделал вездесущих норвежцев, красавец.
...вот так всегда: Один Русский против всего Запада! И разделал их под орех! Так было, есть и БУДЕТ всегда!
Уважуха, Александр Великий. Красава. Настоящий Чемпион Мира. Наши Поздравления. Даешь еще золото ЧМ в Германии (...как символично!)
Молодец Саша.Вот это называется прорыв.
А гимн и поднятие НАШЕГО флага было?