Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне

...вот так всегда: Один Русский против всего Запада! И разделал их под орех! Так было, есть и БУДЕТ всегда!

Уважуха, Александр Великий. Красава. Настоящий Чемпион Мира. Наши Поздравления. Даешь еще золото ЧМ в Германии (...как символично!)