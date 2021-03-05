Фонд «НОВОТРАНС-5П» совместно с партнерами провел очередную лыжную гонку памяти Федора Давыдова

15:16 5.03.2021

Впервые эти лыжные соревнования прошли в 2016 году

При поддержке благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», Орловского регионального благотворительного фонда «Победа» и районной администрации 1 марта 2021 г. на Кривцовском мемориальном комплексе (Орловская обл.) состоялась очередная лыжная гонка памяти легендарного лыжника-инструктора Федора Давыдова. Как сообщают местные СМИ, мероприятие было организовано Администрацией Губернатора и Правительства Орловской области совместно с Межрегиональным поисковым объединением «Костер».

Впервые эти лыжные соревнования прошли в 2016 году. Гонка посвящена подвигу шести лыжных батальонов Советской Армии, которые в феврале-марте 1942 года сражались на Орловщине с немецко-фашистскими захватчиками. Командиром отделения 235 отдельного лыжного батальона был лыжник-инструктор и разведчик Федор Давыдов. Это был отважный, по-настоящему легендарный человек, в мирное время совершивший два крупнейших перехода: по маршруту Магадан-Хабаровск (длиной более 4000 км) и по маршруту Кузбасс-Донбасс (длиной более 4400 км). 79 лет назад, 1 марта 1942 года, старший сержант Давыдов погиб в сражении у деревни Толкачево.

Прошлогодняя гонка была впервые проведена в формате всероссийского лыжного марафона «Лыжня памяти». Анонсируя это мероприятие, президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров заявлял: «Наша цель – объединить всю страну и сделать «Лыжню памяти» доброй традицией, символом единения, мира и благодарности героическому поколению наших отцов и дедов». К сожалению, в нынешнем году санитарно-эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией коронавируса, не позволили придать гонке всероссийский масштаб. В фонде «НОВОТРАНС-5П» рассчитывают на то, что следующей зимой проведение всероссийского лыжного марафона вновь станет возможным.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П» зарегистрирован 09.10.2018 года. Основной целью Фонда является оказание содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития детей и молодежи, а также оказание социальной поддержки, и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных; социальную реабилитацию безработных и инвалидов; содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан. Учредителями фонда являются структуры Группы компаний «Новотранс», возглавляемой Константином Гончаровым.

Автор: Зоя Филиппова