Евро-2020 по футболу

22:55 23.03.2021

Футбол – одна из самых популярных в мире игр.

Фанаты футбола абсолютном исчислении составляют почти 3 миллиарда жителей планеты. Это лучший показатель среди всех видов спорта. Вторая половина человечества относится к футболу либо нейтрально, либо является его противниками. По данным спортивно-аналитических порталов, самое долгожданное событие года для болельщиков – Евро-2020, которое, к сожалению, перенесли из-за пандемии.

Что такое Евро по футболу?

Чемпионат Европы по футболу – это очень важное футбольное событие, которое проводится между национальными сборными под руководством УЕФА. Впервые Евро прошел в 1960 году, и с тех пор, проводится каждые 4 года между мировыми чемпионатами.

Евро 2020

Первоначально европейский чемпионат по футболу планировали провести 12 июня по 12 июля 2020 года, однако, в связи с распространением коронавируса и пандемией, даты его проведения перенесли на год позже. Теперь известно, что с 11 июня до 11 июля 2021 футбольные болельщики будут наблюдать с трибун или экранов телевизоров за игрой ведущих мировых футболистов. Собственно, интересный факт – несмотря на то, что чемпионат будет происходить летом 2021 года, в целях маркетинговой пиар кампании, название с упоминанием рокового 2020 года сохранится. Это будет первый в мире Евро по футболу, который был перенесен на другой в связи с чрезвычайной обстановкой в мире. Скоро, а точнее 21 апреля 2021 году на совете УЕФА будут обговариваться детали чемпионата, а, конкретно, присутствие болельщиков на трибунах.

В групповом этапе турнира, как и на Евро-2016, сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Уже подтвержденные заявки команд

Официально в УЕФА пришли заявки на проведение Евро-2020 от следующих стран:

1. Ирландия

2. Шотландия

3. Уэльс

4. Грузия

5. Азербайджан

Отказавшиеся от борьбы:

1. Бельгия

2. Нидерланды

3. Болгария

4. Румыния

5. Россия

6. Босния и Герцеговина

7. Хорватия

8. Эстония

9. Латвия

10. Турция

11. Сербия

Планировавшие, но не подавшие:

1. Англия

2. Шотландия

3. Албания

4. Греция

5. Белоруссия

6. Литва

7. Германия

8. Дания

9. Норвегия

10. Финляндия

11. Швеция

12. Испания

13. Португалия

14. Италия

15. Словения

16. Чехия

17. Словакия

Узнать всю актуальную информацию ближе к началу Евро можно будет на портале Спортклуб.