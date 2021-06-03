Сборная Канады победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

23:12 3.06.2021

Хоккеисты сборной России в овертайме проиграли команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 2:1.

В основное время на гол Евгения Тимкина (35-я минута) канадцы ответили шайбой Адама Энрике (46). Победу сборной Канады на третьей минуте овертайма принес Эндрю Манджапане.

В полуфинале канадцы сыграют со сборной США, которая ранее в четверг разгромила команду Словакии со счетом 6:1, сообщает "Р-Спорт".

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении национальной команды.

"Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы её проиграли. Канадцы, какой бы состав не привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав. Мы должны были выигрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде", — сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".