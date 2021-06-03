Сборная Канады победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России в овертайме проиграли команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 2:1.

В основное время на гол Евгения Тимкина (35-я минута) канадцы ответили шайбой Адама Энрике (46). Победу сборной Канады на третьей минуте овертайма принес Эндрю Манджапане.

В полуфинале канадцы сыграют со сборной США, которая ранее в четверг разгромила команду Словакии со счетом 6:1, сообщает "Р-Спорт".

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении национальной команды.

"Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы её проиграли. Канадцы, какой бы состав не привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав. Мы должны были выигрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде", — сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 01:27
    Гость: щас

    вылезет из-под плинтуса великий хоккейный гуру Иван Иванович и начнет поливать дермецом чемпионат, ища причину, как водится, в русофобских происках Запада.
    А по мне так все закономерно. Хоккейный бог все видит, и его не обманешь. Может ли быть иначе, если из великой игры сделали ночную барскую забаву, игрушку-развлекушку. Где хоккеем рулит супер-пупер менеджер Рома, отпрыск таких же сурпуперных менеджеров ? А кто обделался в первую очередь ? Кто заявлял, что эту Канаду мы, типа, пройдем и не заметим ? Ночные лизоблюды Каменский и Фетисов, предавшие великую игру! "Спорт-экспресс" вообще насмешил, еще позавчера давая расклады, кто нам выпадет после Канады. Так что, все закономерно.

  2. 04.06.2021, 01:01
    Гость: Красный

    "Красная машина" ушла вместе с социализмом и СССР. Сильная идеология способна побеждать любые денежные гонорары. А в капитализме не хотят побеждать даже за большие деньги. Канадцы считают себя законодателями хоккея, а у наших уже нет за спиною самой справедливой страны мира, за честь которой хочется бороться до конца. У наших теперь за спиною только деньги, за которые не очень-то и хочется биться, ведь количество этих денег всегда будет вполне достаточно даже в случае проигрыша.

  4. 04.06.2021, 00:49
    Гость: Конь Жеребцович

    Нынешний тренер сборной был последние разы тренером молодёжки, когда она была чемпионом и вице-чемпионом.

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