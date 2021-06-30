РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной

14:42 30.06.2021

Технический комитет Российского футбольного союза признал работу главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на ЧЕ-2020 неудовлетворительной. Об этом заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — приводит РИА «Новости» слова Гершковича.

Ранее член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал «Спорт-Экспрессу», что тема отставки Черчесова на заседании не обсуждалась. «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков», — заявил Гаджиев. Он что «позиции сдаем на всех фронтах».

Ранее корреспондент «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram оценил вероятность отставки Черчесова как реальную: «Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера. Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную».