РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
Технический комитет Российского футбольного союза признал работу главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на ЧЕ-2020 неудовлетворительной. Об этом заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — приводит РИА «Новости» слова Гершковича.
Ранее член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал «Спорт-Экспрессу», что тема отставки Черчесова на заседании не обсуждалась. «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков», — заявил Гаджиев. Он что «позиции сдаем на всех фронтах».
Ранее корреспондент «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram оценил вероятность отставки Черчесова как реальную: «Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера. Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную».
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Черчесов до сих пор так и не понял, чего не хватило нашим футболерам на ЧМ2020. Цитата «Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества». Возможно? Куража и эмоций? А долг перед народом, который платит ему и им бешеные бабки? А ответственность перед страной и болельщиками? А честь и совесть? Или эти понятия уже не актуальны?
Признал и всех удивил , чел без медали за заслуги остался...
Главное выводы. А выводы должны касаться внутреннего чемпиона, лимита легионеров и качества футбольных Академий, плодящих игроков не попадающих в основной состав. И финансирование и лицензии должны быть увязаны с ачеством работы футбольных школ. Есть выход- выше зарплаты и все остальное. Нет выхода- сдайте ключи и объявляется набор новых тренеров. Можно привлекать детских тренеров из-за рубежа. Ибо нынешний уровень техники, ниже плинтуса.
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И опять пример из КХЛ. Там был низкий уровень командной скорости. Все решилось: появился скоростной хоккей. И результат ЧМ никого не должен вводить в заблуждение ибо он не связан со спортом, а связан с подковерной борьбой НХЛовского лобби в России с российским хоккеем.
порядка нет потому что нигде. Футболисты это чувствуют.
он еще столько всего может проиграть?