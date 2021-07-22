Фальшивая Олимпиада в Токио. А оно нам надо?

Когда-то её придумали как состязание людей, сильных и телом, и духом, как место и среду, где в отличие от других всё должно было решаться в честной борьбе. Но во что это превратилось в итоге? Нет больше Олимпиады - есть её агония, пародия

21 июля - первый день Олимпийских игр в Токио (четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска Игр - прим.ред.). Да, да, именно так. А вы не знали? Вполне возможно, что нет.

Вот что показал свеженький опрос ВЦИОМ. Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом. И только 1% назвал трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. А вы сами кого-нибудь назовёте? Меж тем две трети россиян всё-таки собираются следить за ходом Олимпиады. Но полагаю, не слишком пристально.

Фокус в том, что в некоторых других странах, в общем-то, также не самая оптимистичная для Международного олимпийского комитета (МОК) ситуация. Отчего так? Давайте разбираться.

Олимпийский комитет полностью дискредитировал себя допинговым скандалом. Когда предатель (назовём вещи своими именами) Родченков якобы передал сверхсекретные данные о манипуляциях российской стороны. Дальнейшее вы хорошо помните. Отстранение российских спортсменов от участия. Нейтральные флаг и гимн. Отбор уже завоёванных медалей.

А ведь это была чисто политическая история. Да, безусловно, спорт - всегда и везде разновидность войны и форма политики, а сейчас особенно. Но никогда ещё всё не становилось настолько выпукло-вопиющим. Ведь поверить в «страшную Россию», управляющуюся с допингом столь же лихо, как и с «Новичком», могли лишь те, кто столь же охотно размышлял о медведях на улицах Москвы и Новосибирска.

И дело не в симпатиях - нравится/не нравится - отнюдь. Просто очень вскоре выяснилось, что МОК в принципе не способен справиться с допингом. Вот только сегодня, к примеру, ставит рекорд швейцарский спринтер Алекс Уилсон. А ему ведь 30 лет! Ну, а скандинавские спортсмены-астматики в принципе превратились в героев мемов и синоним абсурда в стиле Даниила Хармса.

История повторяется, да. Феерили с допингом сборные из ГДР. Чудили китайцы. Ну, а американцы вообще достигли тут небывалых высот. Вот только именно США, по сути, содержит антидопинговых борцов из WADA. (По-хорошему, надо бы взять антидопинговых борцов в кавычки). И потому американских спортсменов редко когда выводят из тени запрещённых препаратов. Практически никогда.

Добавьте к этому постоянные политические акции. Сейчас, например, гремит и клокочет BLM. Причём, делается это всё совершенно искусственно, будто свора пигмеев напялила вёдра на головы и бьёт по ним молотками. Беда в том, что зачастую вёдра эти не только на своих головах.

В Токио же ещё отличились и тем, что создали для спортсменов совершенно жуткие условия. Кому-то не понравилось то, как обращались с хоккеистами на чемпионате мира в Латвии, но то было ещё ничего. Токио установило антистандарты приёма спортсменов. И да - какой спорт без зрителей? Ковидные же времена не просто внесли тут свои коррективы - они переписали и перекроили спорт как явление в принципе.

Кому после этого станет интересна Олимпиада? А главное - кому она нужна? Не находимся ли мы в той критической точке, когда необходимо глобально пересматривать подход к спортивным состязаниям, к спорту как таковому?

Из него ведь исчезла - вымарали её, убили - спортивная составляющая. Не осталось ничего, кроме власти и культа денег. Всё ради них. И в результате спортсмены в буквальном смысле чуть ли не умирают на полях соревнований, изничтоженные химическими препаратами, а трибуны остаются пусты и скучны. Так выглядит спорт сегодня.

Олимпиада же здесь - наиболее показательный пример. Когда-то её придумали как состязание людей, сильных и телом, и духом, как место и среду, где в отличие от других всё должно было решаться в честной борьбе. Но во что это превратилось в итоге? В кабинетные игры. В политические придатки. В битву фармкорпораций. В парад лицемерия и фальши, наконец.

Нет Олимпиады - есть её агония, пародия на неё. И только один вопрос: сколько это ещё будет длиться?