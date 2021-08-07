Прыгунья в высоту Мария Ласицкене принесла России 20-ю золотую медаль на ОИ

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Она и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.

Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих, сообщает "Чемпионат".

На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.08.2021, 01:00
    Гость: какол в США®

    От души поздравляю Марию Ласицкене с золотой Олимпийской медалью Токио 2021!
    А также сборную Олимпийскую России с третьим (которое по цене Первого) местом в мире! Мо-лод-цы!

  3. 07.08.2021, 23:16
    Гость: сергей

    Поздравляю Марию с победой, таких спортсменов в мире мало и нужно гордиться ,что она выступает за свою страну и принесла столько побед.

  4. 07.08.2021, 22:27
    Гость: тд

    Ладно позор...сколько стоила это золото налогоплательщикам ?Какова отдача им от вложений в него не считая примитивных истерических эмоций ,в деньгах?А,кем работает "попрыгунья"...?Кто будет оплачивать лечение и реабилитацию от измождения бренного тела несовершенных созданий Божиих?

  5. 07.08.2021, 22:19
    Гость: тд

    Зачем болеть за "ваших" ,наших конкурентов на поле рыночных чудес ...здоровым людям?!Мы сами поиграть любим в игры а,если болеем то ,за себя ..на свои трудовые оплачиваем больничный.

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