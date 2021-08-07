Прыгунья в высоту Мария Ласицкене принесла России 20-ю золотую медаль на ОИ
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Она и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.
Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих, сообщает "Чемпионат".
На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.
Комментарии читателей Оставить комментарий
об (тётя или дядя), вы - глубоко душевно-больной индивидуум.
От души поздравляю Марию Ласицкене с золотой Олимпийской медалью Токио 2021!
А также сборную Олимпийскую России с третьим (которое по цене Первого) местом в мире! Мо-лод-цы!
Поздравляю Марию с победой, таких спортсменов в мире мало и нужно гордиться ,что она выступает за свою страну и принесла столько побед.
Ладно позор...сколько стоила это золото налогоплательщикам ?Какова отдача им от вложений в него не считая примитивных истерических эмоций ,в деньгах?А,кем работает "попрыгунья"...?Кто будет оплачивать лечение и реабилитацию от измождения бренного тела несовершенных созданий Божиих?
Зачем болеть за "ваших" ,наших конкурентов на поле рыночных чудес ...здоровым людям?!Мы сами поиграть любим в игры а,если болеем то ,за себя ..на свои трудовые оплачиваем больничный.