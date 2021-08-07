Прыгунья в высоту Мария Ласицкене принесла России 20-ю золотую медаль на ОИ

16:17 7.08.2021

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Она и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.

Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих, сообщает "Чемпионат".

На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.