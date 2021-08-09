Почему Олимпиада стала состязанием скандалов

Такой волны оскорбительных и злобных комментариев не знали ни одни Игры — в эпоху ковида большой спорт тоже впал в болезненное состояние. Принцип коллективной ответственности, запрещенный в современном законодательстве, процветает в олимпийском движении

Вот уже полтора года мир обходится без массовых мероприятий. После долгих мытарств одно из исключений было сделано для Игр XXXII Олимпиады в Японии. Это самая странная из всех олимпиад. Из-за ковида она была перенесена на год, хотя формально сохранила в названии слова Токио-2020. 80 процентов японцев, запуганных пандемией, были против мероприятия. Проходили состязания без зрителей, в присутствии лишь спортивных чиновников, не желавших терять свою синекуру.

Олимпиада в эпоху ковида доказала, что власть в мире сменилась. Раньше миром правили полководцы, банкиры, нефтяные короли. Теперь власть в руках фармакологов. Это доказывает пандемия, природа которой загадочна, течение непредсказуемо, что не мешает людям в белых халатах внушать людям необходимость делать прививки чаще, чем брать рабочий отпуск. За один олимпийский цикл каждый гражданин планеты Земля, если хочет сохранить здоровье, должен сделать восемь ревакцинаций! Таких доходов не знает ни одна отрасль. Поистине, кому война, кому мать родна.

Олимпиада и ковид — причудливое сочетание былинной силы и немощи, изводящей целые страны. В результате бюрократического скрещивания на свет появился уродец. Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. Олимпийское движение задумывалось, чтобы сблизить страны и народы. Но Игры в Токио наглядно показали, что большой спорт превратился в инструмент сведения политических счетов. Такой волны оскорбительных и злобных комментариев не знали ни одни Олимпийские игры. Видимо, это проявление их болезненного состояния.

Все это заставляет говорить о глубоком кризисе олимпийского движения. Международный олимпийский комитет (МОК), декларируя независимость от политики, попал в водоворот политических интриг. Раньше говорили, что спорт свободен от политики. Вектор смещается, и в Олимпиаде собственно спорта остается все меньше. В итоге МОК напоминает архаичный ООН.

Для кого проводилась Олимпиада? Никак не для зрителей, которых попросту не было на трибунах. И не для спортсменов, которые перестали быть главными героями состязаний, превратившись в игрушку для сведения счетов. Атлеты многих стран попали в жернова зачастую необъяснимых запретов и целыми командами были лишены возможности участвовать в соревнованиях. Санкции коснулись чемпионов, которые никогда не были замечены в употреблении нелегальных веществ. Принцип коллективной ответственности, запрещенный в современном законодательстве, процветает в олимпийском движении.

На церемонии открытия Олимпиады традиционно первая колонна представляет Грецию. Нелепая традиция! Современные реалии говорят, что заглавная колонна должна шествовать в белых колпаках и состоять из фармакологов. Именно от них самым решительным образом зависит победа на состязаниях. Именно они готовят эликсир жизни для своих атлетов. И именно они, сговорившись с чиновниками из МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), могут запретить другие эликсиры, которые изготовили конкуренты.

Непонятно, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращает внимания на эту проблему. Вообще, ВОЗ и МОК могли слиться в одном экстазе с целью оптимизации. Чем выше уровень медицинской науки в стране, тем больше медалей собирает страна. Самый наивный болельщик не поверит, что чемпион сегодня может взобраться на пьедестал без таблеток. Сколько ни приседай, ни отжимайся на тренировках, без «живой воды», которая аккумулирует достижения современной фармакологии, не обойдешься. Ушли в прошлое времена, когда гениальные атлеты бегали по проселочным дорогам, а перед стартом вспоминали наставления первого тренера. Теперь спортсмены, увешанные датчиками, напоминают космонавтов, а перед стартом думают об эскулапах, которые подносят к их губам волшебную пробирку.

Во Всемирном антидопинговом агентстве заправляют американцы. Призвание WADA — бороться за чистоту спорта, свободного от допинга. Может быть, когда-то так оно и было. Пожизненную дисквалификацию получили легендарные чемпионы Бен Джонсон. Лэнс Армстронг, Мэрион Джонс. В преддверии Олимпиады в Японии несколько атлетов из США провалили допинг-тесты. Но это эпизоды. Все более массовым становится разрешение на употребление сильнодействующих препаратов по медицинским показателям. Только не говорите, что все врачи — святые.

Обзавелся справкой — на всех парах вперед! На зимних олимпиадах стаями побеждают лыжники и биатлонисты, страдающие астмой и бегающие от недуга с бодрящими таблетками, которые вне закона для их соперников. Последний яркий пример — непобедимая американская гимнастка Симона Байлз, которая страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. По этой причине ей разрешено принимать сильнодействующий психостимулятор, который запрещен не только в России, но и во многих развитых странах, в том числе в Японии. Отказ Байлз продолжить выступления на Олимпиаде и истерика на помосте связаны, по мнению экспертов, с тем, что делегации США не удалось ввезти через границу таблетки для своей чемпионки.

При всем сочувствии к девушке невозможно избежать вопроса: где грань между болезнью и преимуществом перед соперниками? Концентрация внимания — проблема для всех атлетов. Или вот, если верить утечкам от хакеров, сестры Уильямс, тоже олимпийские чемпионки, судя по выписанным им препаратам, страдают букетом заболеваний, с которыми место в палате интенсивной терапии с трубочками из всех мест. На законных основаниях сестры получают гормональные кортикостероиды и даже опиоиды.

Укольчик — и ты непобедим! Беда дисквалифицированных российских спортсменов не в том, что они принимали допинг, его с ухищрениями принимают все. Наша беда в том, что спортсменами верховодят недалекие люди, которые не могут выписать нужную справку. Все болезни от нервов, и потому мы все больные. В знаменитом сериале «Во все тяжкие» школьный учитель по химии научился изготовлять нелегальный психостимулятор, вокруг чего накручено 62 серии, от которых кровь стынет в жилах. Но олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Донн преспокойно принимает такое же запрещенное снадобье на законных основаниях.

Фармакологи и спортивные чиновники — это компрачикосы, которые уродуют не слишком здоровых, но тщеславных людей для призрачного возвеличивания своей страны. В Олимпиаде все меньше спорта, все больше политики и фармакологии. В конце концов, есть Паралимпийские игры, но там слабый навар.

Барон де Кубертен на заре современного олимпийского движения говорил: «О спорт, ты мир!». Сегодня глава ВОЗ Тедрос Гебреисус и глава МОК Томас Бах могли бы исполнить дуэт «Мы верим твердо в героев спорта, нам таблетка, как воздух, нужна!»

Честно говоря, мне кажется сомнительной целесообразность членства нашей страны в международной организации, которая поддерживает наркоторговлю. Если нужны громкие победы, лучше обратить внимание на науку, здравоохранение, космос.