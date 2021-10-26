Особенности киберспорта: как формируются команды и проходят турниры?

13:19 26.10.2021

Состязания и турниры – это отличный способ показать и доказать свое превосходство в той или иной области жизни.

В связи с тем, что сейчас особой популярностью пользуются компьютерные игры, кибернетические соревнования – это не новшество, а вполне логичный этап формирования того или иного спорта. В этой статье мы поговорим про то, что такое киберспорт. Более подробную информацию про расписания турниров можно найти на сайте getesports.net

Что такое киберспорт?

Под киберспортом подразумеваются соревнования, базирующиеся на выявлении первенства команды или частного лица, в той или иной компьютерной игре. Киберспорт так же еще называют компьютерным, или электронным спортом. В России киберспорт является официальным видом спорта. Интересный факт – именно Россия стала первой страной, признающей киберспорт как полноценный вид спорта.

Дисциплины в киберспорте

Как и любой спорт, «компьютерный спорт» имеет несколько разновидностей соревнований, различающиеся друг от друга по следующим критериям:

Свойства игрового пространства; Игровая задача, которая стоит перед киберспортсменами; Основные классы игры; Тип игры – шутеры от 1 лица, стратегии, спортивные, автосимуляторы, авиасимуляторы, ролевые игры и так далее.

Состав киберспортивной команды

Конечно, все зависит от той или иной игровой дисциплины, однако, в основном, количество игроков в команде насчитывается от одного до пяти. В идеальную команду входят следующие категории участников:

Профессиональные игроки; Капитан сборной – он же лидер команды. Обычно такой игрок является самым опытным киберспортсменом; Тренер сборной является самым «продвинутым» игроком, мастером своего дела, который в той или иной дисциплине тренирует будущих бойцов. В его задачи входит – обучение и тренировки киберспортсменов, заключающиеся в воспитании и совершенствовании мастерства игрока. Тренеры обычно производят аналитику и анализ матча, чтобы выявить слабые места и команды.



Так же существуют прогеймеры – это профессиональный игрок, который играет за деньги. Именно киберспорт и участие в соревнованиях и турниров является для него основным заработком.

