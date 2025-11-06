Путин дал поручения по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, где дал поручения по развитию физкультуры и спорта, призвав сделать их привлекательными для молодежи.

"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", — приводит его слова РИА Новости.

Президент поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах.

Правительству глава государство поручил обеспечивать контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. Он призвал синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. При этом министры, ФМБА и регионы должны будут заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.
 

  1. 06.11.2025, 20:29
    Гость: rick

    "Путин дал поручения по развитию физкультуры и спорта"
    ----
    Это что, тоже входит в обязанности президента РФ? Для чего тогда соотв. министерства?
    А так сколько этих поручений уже было и через некоторое время о них уже никто не вспоминал.
    С этим будет то же.

  3. 06.11.2025, 19:53
    Гость: Пустобрех

    И только! В провинции у родителей, как правило, нет денег, чтоб отдать ребенка в спортивную секцию!!!

  4. 06.11.2025, 19:29
    Гость: retvizan

    Уже ядерная война на горизонте, а тут физкультура какая-то. Зачем она нам, если мы превратимся в радиоактивный пепел?

Все комментарии (8)
