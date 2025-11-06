"Путин дал поручения по развитию физкультуры и спорта"

18:47 6.11.2025

Президент России Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, где дал поручения по развитию физкультуры и спорта, призвав сделать их привлекательными для молодежи.

"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", — приводит его слова РИА Новости.

Президент поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах.

Правительству глава государство поручил обеспечивать контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. Он призвал синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. При этом министры, ФМБА и регионы должны будут заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.

