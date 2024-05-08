Голдин выставил кандидатуру на драфт НБА-2024: кто ещё из россиян участвовал в процедуре
Центровой Владислав Голдин планирует участвовать в драфте НБА 2024 года (ежегодной процедуре выбора новых баскетболистов). И он не первый россиянин, когда-либо выставлявший свою кандидатуру
Рассказываем о 22-летнем баскетболисте и российских игроках, которых клубы НБА уже выбирали на драфте.
Кто такой Голдин
Владислав — воспитанник московского ЦСКА. Однако за основной состав армейцев он ни разу не бегал. Центровой появлялся лишь в юниорских командах красно-синих и в сборных России до 18 и до 19 лет.
В 2020-м Голдин погнал в главную баскетбольную лигу Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). 10 матчей он провёл за «Техас», после чего в 2021-м перебрался во «Флориду Атлантик Оулс».
В команде из Флориды центровой отпахал 3 сезона — 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Последний чемпионат стал прорывным в его карьере. В 34 матчах он в среднем набирал по 15,7 очка, делал по 6,9 подбора и по 1,6 блок-шота. Голдина даже признавали игроком недели, когда его клуб вышёл в плей-офф NCAA.
В 1/32 финала сезона-23/24 «Флориде» достался «Нортвестерн». Букмекеры из подборок на сайте Legalbet и других подобных ресурсов считали команду Голдина фаворитом. Её победа шла с коэффициентами от 1.60, тогда как успех соперника — от 2.50. Но в итоге «Флорида» проиграла и вылетела из плей-офф (65:77). Сезон для Владислава закончился, и он решил пробиться на драфт НБА.
Хотя Голдин не исключил вероятность вернуться в NCAA: если с драфтом не выгорит, центровой останется в колледже и будет искать новую команду.
Кого из россиян выбирали на драфте
Через драфт в НБА пробивались 6 российских баскетболистов:
- Андрей Кириленко. На тот момент 18-летний форвард был самым молодым иностранным игроком в НБА. В 2001 году «Юта Джаз» выбрала его под 24-м номером. В дебютном сезоне «АК-47» в среднем за игру набирал 10,7 очка и делал 4,9 подбора. Также Андрей — единственный россиянин, кто играл в «Матче всех звёзд НБА»;
- Сергей Моня. В 2004-м форварда под 24-м номером задрафтовал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Но до Штатов Сергей доехал только через год. В первом сезоне он 23 раза появлялся на паркете. Потом тренер команды усадил его на скамейку из-за плохих результатов (3,3 очка в среднем за матч);
- Павел Подкользин. Центрового на драфте-2004 выбрала «Юта» под 19-м номером, после чего сразу обменяла в «Даллас Маверикс». Однако у 19-летнего Павла дела не пошли — 6 матчей за 2 года;
- Ярослав Королёв. Воспитанник ЦСКА уехал в НБА в 18 лет. На драфте-2005 Ярослава под 12-м номером забрал «Лос-Анджелес Клипперс». Постоянные травмы помешали ему закрепиться в клубе. В итоге за 2 сезона он отыграл 34 матча, в среднем бегая по 4 минуты в каждом;
- Александр Каун. В 2008-м центрового под 56-м номером подписал «Сиэтл Суперсоникс». Вот только в НБА Каун переехал спустя 7 лет — в 2015 году. В сезоне-2015/2016 в составе «Кливленд Кавальерс» он стал чемпионом и после триумфа завершил карьеру;
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Сергей Карасёв. Защитник — последний на сегодня задрафтованный россиянин. В 2013-м его выбрал «Кливленд Кавальерс», за который он отыграл 22 матча и в среднем набирал по 1,7 очка.
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