Голдин выставил кандидатуру на драфт НБА-2024: кто ещё из россиян участвовал в процедуре

12:03 8.05.2024

Центровой Владислав Голдин планирует участвовать в драфте НБА 2024 года (ежегодной процедуре выбора новых баскетболистов). И он не первый россиянин, когда-либо выставлявший свою кандидатуру

Центровой Владислав Голдин планирует участвовать в драфте НБА 2024 года (ежегодной процедуре выбора новых баскетболистов). И он не первый россиянин, когда-либо выставлявший свою кандидатуру

Рассказываем о 22-летнем баскетболисте и российских игроках, которых клубы НБА уже выбирали на драфте.

Кто такой Голдин



Владислав — воспитанник московского ЦСКА. Однако за основной состав армейцев он ни разу не бегал. Центровой появлялся лишь в юниорских командах красно-синих и в сборных России до 18 и до 19 лет.

В 2020-м Голдин погнал в главную баскетбольную лигу Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). 10 матчей он провёл за «Техас», после чего в 2021-м перебрался во «Флориду Атлантик Оулс».

В команде из Флориды центровой отпахал 3 сезона — 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Последний чемпионат стал прорывным в его карьере. В 34 матчах он в среднем набирал по 15,7 очка, делал по 6,9 подбора и по 1,6 блок-шота. Голдина даже признавали игроком недели, когда его клуб вышёл в плей-офф NCAA.

В 1/32 финала сезона-23/24 «Флориде» достался «Нортвестерн». Букмекеры из подборок на сайте Legalbet и других подобных ресурсов считали команду Голдина фаворитом. Её победа шла с коэффициентами от 1.60, тогда как успех соперника — от 2.50. Но в итоге «Флорида» проиграла и вылетела из плей-офф (65:77). Сезон для Владислава закончился, и он решил пробиться на драфт НБА.

Хотя Голдин не исключил вероятность вернуться в NCAA: если с драфтом не выгорит, центровой останется в колледже и будет искать новую команду.

Кого из россиян выбирали на драфте



Через драфт в НБА пробивались 6 российских баскетболистов: