«Рубин» приобрел игрока из системы «Ливерпуля»

В текущем трансферном окне футбольный клуб «Рубин» пополнился бывшим защитником английского «Ливерпуля»

Информация о трансфере была официально подтверждена пресс-службой казанского клуба.

Колумбиец Андерсон Арройо ранее выступал за испанский «Бургос» на позиции правого защитника. 25-летний игрок подписал контракт с «Рубином» с расчетом на долгосрочное сотрудничество – соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Переход Арройо должен заметно усилить защитную линию казанского клуба. Как отмечают эксперты, такое приобретение — серьезный шаг для команды, стремящейся вернуться в число лидеров российской Премьер-Лиги.

«Рубин» уже давно мониторил варианты усиления состава, и привлечение спортсмена с опытом выступлений в топ-чемпионате Европы значительно повышает амбиции клуба. Этот трансфер стал одним из самых обсуждаемых на российском рынке в сентябре 2025 года, учитывая статус бывшего игрока «Ливерпуля», одного из самых титулованных клубов Англии.

В ближайших матчах национального первенства поклонники «Рубина» смогут оценить вклад новичка в успехи команды и его адаптацию к новым условиям игрового процесса.

