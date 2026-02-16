18:34 16.02.2026

Февраль 2026 года. Кортина-д'Ампеццо, Италия. Тысячи зрителей на трибунах Олимпийского стадиона завороженно следят за скольжением сорокафунтового камня по льду. Миллионы телезрителей по всему миру в очередной раз задаются вопросом: почему этот странный спорт с щетками и сосредоточенными людьми, выкрикивающими непонятные команды, вызывает такой ажиотаж? Настолько сильный, что на «пенсионерский» вид спорта даже заключают пари. Главное - изучить рейтинг бк.

В США, где керлинг в обычное время остается экзотикой, олимпийские трансляции собирают аудиторию, сопоставимую с финалами НБА. В Канаде ситуация и вовсе уникальна - более одиннадцати миллионов человек смотрели соревнования по керлингу в 2024 году, а два миллиона трехсот тысяч канадцев регулярно выходят на лед с камнем и щеткой. Это каждый восемнадцатый житель страны.

Откуда такая любовь? Почему игра, которая возникла в Шотландии пятьсот лет назад и долгое время оставалась уделом фермеров и солдат, сегодня собирает полные арены и заставляет людей учиться свипу в тридцать, сорок и пятьдесят лет?

Древние корни и современное звучание



Керлинг родился в Шотландии в начале XVI века. Самый старый камень, найденный на дне осушенного пруда в Данблейне, датирован 1511 годом. Первые летописные упоминания встречаются в монастырских книгах 1541 года, сохранившихся в аббатстве Пейсли. Интересно, что почти одновременно с шотландцами в похожую игру играли нидерландские крестьяне, запечатленные на картинах Питера Брейгеля.

Название «керлинг» происходит не от завитков, которые оставляет камень, как думают многие. Шотландский глагол curr описывает низкое рычание или рев. Гранит, скользящий по льду, касался зазубрин и издавал характерный звук. В некоторых районах Шотландии игру до сих пор называют «игрой в ревущие камни».

В XVIII веке форма снаряда стандартизировалась. Диаметр 29,2 сантиметра, высота 11,4 сантиметра, вес 19,96 килограмма. Именно таким мы знаем камень сегодня. Именно такой вес позволяет ему скользить по льду, не проваливаясь, и при этом сохранять инерцию на дистанции в сорок пять метров.

В Канаду керлинг привезли шотландские солдаты в 1768 году. Суровые зимы и обилие льда сделали свое дело - страна кленового листа стала второй родиной этого спорта. Сегодня в Канаде почти тысяча керлинг-клубов, и в каждом из них кипит жизнь с осени до весны.

Олимпийский бум: каждые четыре года



Самый мощный драйвер популярности керлинга - Олимпийские игры. Впервые спорт включили в программу в 1924 году в Шамони, но тогда участвовали всего три страны. Золото взяла Великобритания, выставившая шотландскую команду. Потом наступила долгая пауза в семьдесят четыре года.

В 1998 году в Нагано керлинг вернулся уже официально. Швейцарцы выиграли у мужчин, канадки - у женщин. И началось. Зрители, впервые увидевшие эту игру, влюблялись в нее мгновенно. Американский телеканал NBC, вещавший из Нагано, был ошарашен рейтингами трансляций керлинга - они били все прогнозы.

С тех пор каждые четыре года повторяется одно и то же. В феврале люди, никогда не интересовавшиеся спортом, садятся к экранам и следят за тем, как канадцы рубятся со шведами, а шотландцы выбивают камни норвежцев. Соцсети заполняются мемами про «щетку и камень», а комментаторы в сотый раз объясняют, что такое «дом» и почему свипуют перед камнем.

В 2002 году к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити добавился женский турнир, и интерес взлетел еще выше. Американки тогда не взяли медалей, но сама игра зацепила публику. В 2006-м в Турине триумфально выступили канадцы, взявшие золото и у мужчин, и у женщин. К 2018 году добавился турнир смешанных пар, и зрители получили еще один повод смотреть.



Социальный клей и сельский уют



В Канаде керлинг всегда был не просто спортом, а образом жизни. Джейсон Хиллс, выросший в крошечном поселении в южной Альберте, где не было даже светофоров, вспоминает: там вообще ничего не было, кроме керлинг-ринга. Если ты не играл сам, ты шел туда тусоваться. Это место, где все собираются вместе.

Фермеры, занятые летом работой в полях, зимой искали занятия. Старая канадская поговорка гласит: в любом городке сельской Канады ты найдешь элеватор для зерна и керлинг-рин. Спрос рождал предложение, и клубы вырастали в каждой деревне.

Хизер Мэйр, профессор Университета Ватерлоо, изучала роль керлинга в создании социальных связей между поколениями. Она пришла к выводу, что спорт оказался важнее с психологической точки зрения, чем с физической. Любой вид активности, который вытаскивает канадцев из домов долгими темными зимами и заставляет общаться друг с другом, становится национальным достоянием.

В керлинг-клубах предусмотрены специальные зоны, где игроки общаются с соперниками. Полчаса после матча за кружкой пива или чашкой кофе - обязательная традиция. Ты сидишь с людьми, с которыми никогда бы не пересекся в обычной жизни, и начинаешь строить отношения. В крошечных сельских общинах это жизненно необходимо.