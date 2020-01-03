Отдых кувырком: развлечения для детей в новогодние праздники

Когда приближается время зимних каникул, у родителей наступает горячая пора

Хочется провести свободные зимние дни с максимальной пользой и удовольствием для ребенка, а все успеть нереально. К тому же многие новогодние развлечения дорого стоят, и при этом оказываются скучными или глупыми – спрос на детские мероприятия слишком высок, поэтому за качеством не следят. Чем развлечь ребенка в каникулы, чтобы вышло бюджетно и интересно?

Страна елок

Когда ребенок перестает ходить на елки – можно сказать, что у него кончается детство. Шумная суета с Дедом-морозом, Снегурочкой и подарками помогает мальчикам и девочкам сохранять веру в сказки и чудеса, радоваться праздникам. Много елок не бывает – ребенок с удовольствием посетит и школьный праздник, и утренник в ДК, и два-три новогодних представления. Но не обязательно покупать малышу билеты на самые дорогие елки в городе – конфеты там может быть чуть-чуть выше сортом, а представление богаче спецэффектами, но разница на этом заканчивается.

Воспользуйтесь Интернетом и районной газетой бесплатных объявлений, посетите ближайший торговый центр, просмотрите афиши кинотеатров – скорее всего в относительной близости от вашего дома проводится не менее 10 бесплатных, условно-бесплатных и бюджетных елок, не считая массовых новогодних развлечений от городской или районной управы. Спросите у коллег по работе – вдруг у кого-то есть лишние билеты, скидочные купоны или полезная информация.

Если непременно хочется отвести ребенка на престижную елку или дорогое новогоднее представление, учтите все нюансы. Почитайте отзывы о прошлогодних спектаклях, убедитесь, что вам они понравятся. Постарайтесь приобрести билеты заблаговременно, не переплачивайте перекупщикам. В цирках и на некоторых новогодних представлениях, помимо входного билета, существует система «купи больше» – детям по завышенным ценам предлагают множество ярких игрушек и лакомств, сфотографироваться с животными или актерами, покататься под куполом цирка. Заранее обсудите с ребенком, готовы ли вы потратить деньги на дополнительные удовольствия, и если да, то на какую сумму рассчитываете.

Представление, особенно театральное, имеет смысл обсудить после просмотра – что понравилось, что не понравилось, что сохранилось в памяти. Младшим детям предложите нарисовать или вырезать из бумаги героев спектакля, более старшим предложите идею разыграть ту же пьесу дома или при помощи кукольного театра – это займет их до конца каникул.

Я поведу тебя в музей...

Разнообразие музейной жизни в детские каникулы поражает всякое воображение. Для малышей готовят развлекательные программы, для школьников – развлекательно-познавательные. Проводятся мастер-классы, экскурсии «в прошлое», «в тропики», «в океан», специальные рождественские и новогодние экспозиции. В некоторых музеях в каникулы вход для детей бесплатный.

В Москве детские программы готовят многие музеи. Дарвиновский музей, биологический музей им. Тимирязева и музей Занимательных наук проведут мероприятия с познавательным научно-техническим уклоном, экспериментами и опытами. Музей Пушкина, музей истории Великой Отечественной войны, музей-заповедник Коломенское, Исторический музей, дом-музей Щепкина и дом-музей Островского предлагают познавательную историческую программу. А в музее-усадьбе Царицыно, в музее Чайковского, в Кукольном доме и в музее Бородинской битвы пройдут настоящие балы.

Кстати, в новогодние каникулы достаточно времени, чтобы подготовить экспозицию домашнего музея и под рождество показать его родственникам и друзьям. Можно сделать вместе с детьми ретроспективу семейных фотографий, нарисовать генеалогическое древо, выставить семейные реликвии – медали, награды, а рядом с ними – дипломы и благодарности, полученные детьми в школе, сувениры из летних поездок, выращенное из косточки деревце авокадо и другие достижения. Это сближает и объединяет семью, позволяет детям гордиться своими достижениями и успехами близких.

Пора в поход!

Русская зима так же красива, как и лето, но увидеть её во всем очаровании современным жителям мегаполисов удается редко. Воспользуйтесь зимними каникулами, чтобы показать детям всю прелесть заснеженных просторов, заиндевевших берез, морозных узоров на стенах древних крепостей и настоящих избушек.

Если позволяют финансы и время, устройте новогоднюю экскурсию в один из старинных русских городов – Мышкин, Калязин, Вологду, Углич, Суздаль, Новгород, Тулу. Посетите Киев или Львов, Полоцк или Чернигов, Таллинн или Ригу. Просмотрите предложения от турбаз и этнографических поселений-музеев. Русские дворяне не зря практиковали путешествия для детей – такие поездки расширяют кругозор, дарят новые впечатления и прекрасные воспоминания. Особенно полезно отправиться в путешествие всей семьёй, если год для ребенка выдался тяжелым, неудачным, полным неприятностей или болезней – яркий праздник отвлечет от невзгод.

Для тех, у кого дальние поездки не вписываются в планы, существуют походы выходного дня. Это могут быть лыжная прогулка по старинному парку, поездка на тройке на территории русской усадьбы, посещение кормушек для белок и птиц в лесопарках, подледная рыбная ловля, эксперименты с зимней фотографией, снежными скульптурами. Поездка на дачу с ночевкой, топка печи, утренние синички, заячьи следы на нетронутом снегу – тоже чудесно! Очень важно, чтобы дети получили возможность рассмотреть вблизи, почувствовать прелесть родной природы.

Домашние дела

У занятых родителей всегда не хватает времени пообщаться с детьми. В новогодние каникулы постарайтесь хотя бы немного компенсировать упущенное.

Сейчас выпускают сотни видов настольных игр – логические, стратегические, экономические, на быстроту реакции, эрудицию и внимательность. Выберите те, которые интересны и вам и детям, и играйте в своё удовольствие – взрослым тоже полезно время от времени чувствовать себя детьми. Вместе с девочкой можно обшивать и наряжать подаренную на новый год куклу, вместе с мальчиком катать вагоны по железной дороге или запускать радиоуправляемый вертолет. Даже многопользовательская сетевая компьютерная игра подойдет, если не злоупотреблять ей после каникул. В игровой форме легче разрешить конфликты и противоречия, восстановить доверие, улучшить отношения с детьми.

Занимательно и полезно для детей рукоделие – строить всей семьёй модель крепости, фрегата, космического корабля или Муми-дола, мастерить из папье-маше маски для карнавала, подготавливать рождественский вертеп, игрушки для благотворительной ярмарки в школе или новогодние сувениры для одноклассников. Попробуйте мастер-классы, обучающие различным техникам – рисованию песком, декупажу, валянию шерсти, работе с керамикой или соленым тестом.

Фильм, фильм, фильм!

Новогодние походы в кино, просмотры новинок и старых-престарых фильмов – любимое занятие в каникулы, и не только в России. Купить билеты на 3Д или лицензионный диск с премьерой – замечательно, но этого мало.

Фото- и видеокамеры сегодня есть почти в каждой семье – если не профессиональные модели, то хотя бы в телефонном формате. Этого не хватит, чтобы создать шедевр, достойный «Оскара», но вполне достаточно, чтобы устроить фотовыставку, смонтировать клип или снять видеофильм на тему «как я провел каникулы».

Устройте фотосессию в гирляндах, париках и колпачках под елкой, попросите ребенка сфотографировать всю семью, а потом запечатлейте его самого. Фиксируйте на видео все ваши приключения – как вы сели за стол, как подняли бокалы под звон курантов, как вышли полюбоваться фейерверком, как ходили на елки, в кино и в гости, как дурачились в парке и кормили орехами шустрых белок. Кривляйтесь и шутите перед камерами, признавайтесь в любви супругам и осыпайте снежками детей.

Снятый фильм легко смонтировать в специальной компьютерной программе, позволяющей резать запись на кусочки, накладывать музыку и спецэффекты – надписи, снежинки и т.д. Готовый фильм можно посмотреть всей семьёй в последний день каникул, выложить в социальные сети, а потом пересматривать каждый год, вспоминая о замечательном празднике.

Не так уж важно, какие именно развлечения вы с детьми выберете на каникулах – важно, чтобы вам всем было весело!