Супергерой Джейсон Стейтем

Он левша, его рост 175 сантиметров, за последние пять лет он снялся в 15-ти картинах

Его английская фамилия Statham по-русски как только не читается, но правильный вариант именно Стейтем – согласно нескольким источникам английской грамматики, и предпочтению самого актёра. Ему 52 года – мужчина в самом расцвете сил. Последние десять лет он, скорее всего, почти не отдыхает, ведь на экране постоянно появляются новые фильмы с его участием.

Образы в кино

Первые две ленты, в которых он сыграл, уже стали культовыми. Что неудивительно, ведь это фильмы Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000). После них было «Ограбление по-итальянски», три части «Перевозчика», «Револьвер», «Адреналин», и вот уже планируется его участие в третьей части «Неудержимых». Это будет третий фильм, где он играет вместе со Сталлоне.

Джейсон Стейтем

Что можно сказать ещё об амплуа Джейсона? Есть ряд актёров, которые полюбились зрителям по многократному участию в боевиках, такие жанровые титаны снимаются с 80-х и раньше по сегодняшний день – Брюс Уиллис, Стивен Сигал, Чак Норрис. Джейсон Стейтем занимает в этом списке отдельное место – уже заранее понятно, что фильм с его участием, скорее всего, будет качественным боевиком. Он почти везде играет немногословных профессионалов – его герой обычно говорит несколько реплик за фильм, но их легко превратить в цитаты.

Стильность – это то, что отличает все его роли. Для его героя характерен безукоризненный костюм, очки от Ray Ban, а в трёх сериях «Перевозчика» всё внимание приковано к его машинам – это BMW, Mercedes и Audi. В жизни актёр предпочитает Audi и Aston Martin.

Джейсон Стейтем

Восхождение звезды

Весь жизненный путь Джейсона выдаёт человека недюжинной активности. Он рос в творческой семье певца и танцовщицы, с детства постигал искусство уличного театра. Много лет профессионально занимался водным спортом – прыжки в воду отбирали много свободного времени, но награда всё же была – в 1992 году Джейсон занял 12 место на Чемпионате мира.

Он играл в футбол, учил вместе с отцом приёмы различных боевых искусств и зарабатывал на жизнь уличной торговлей, а в конце 90-х снялся в рекламе бренда Tommy Hilfiger, и начал модельную карьеру. Кстати, именно опыт уличной торговли помог Джейсону получить роль Бейкона у Гая Ричи – режиссёр хотел видеть в этой роли человека, у которого был бы подобный опыт. И Стейтем мастерски выдержал экзамен, сумев продать Гаю Ричи вещь, и не принять её обратно при попытке возврата. «Такому не учат в драматической школе», – вспоминал актёр впоследствии.

Почти все трюки – часто опасные, Джейсон в кино выполняет сам. По признанию актёра, тяга к каскадёрству была одной из причин, по которым он стал искать себя в кино. Его любимые фильмы – «Крёстный отец» и те серии «Агента 007», где Бонда играет Шон Коннери.

Джейсон Стейтем

Новые роли

На сегодняшний день последний фильм с его участием – «Паркер», где партнёршей Стейтема стала Дженнифер Лопес. Это пока единственная лента, где он играет более или менее живого человека со своими слабостями. Сам же Стейтем говорил о фильме, что обычно он изображает супергероя, а здесь было нужно что-то другое. В ближайшее время, кроме третьей части «Неудержимых», на экраны выйдет «Внутренний фронт», сценарий к которому написал Сильвестр Сталлоне – говорят, что главную роль актёр и режиссёр создавал «под себя», но в последний момент решил отдать её Стейтему.

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем. Фото с сайта kinopoisk.ru