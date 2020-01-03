Предсвадебный переполох, или Как услышать заветное: «Да!»

Предложение руки и сердца можно сделать как традиционными, так и оригинальными способами

Создание семьи для многих становится одной из основных вех в жизни. Разумеется, возлюбленные искренне надеются на то, что ей придется услышать заветные слова, а ему – произнести их в первый и в последний раз. А посему это событие потенциальные жених и невеста стараются сделать ярким и незабываемым. И далеко не только сентиментальные романтики прикладывают все усилия для того, чтобы услышать «да» от своей будущей второй половины.

Личный вклад

Мужчины, которым уже довелось в жизни сделать любимой женщине предложение руки и сердца, практически единогласно утверждают, что им приходилось сталкиваться и с более простыми задачами.

Возможно, среди ваших друзей есть те, кто прошел через такое нелегкое испытание, стал семейным человеком и теперь может с радостью поделиться с вами своим опытом «правильного» поведения в самый торжественный момент. Однако не следует забывать о том, что сценария идеальной помолвки никогда не существовало и не существует. Даже если ваша дама сердца всю неделю восторженно обсуждала красивейшее предложение о замужестве, которое получила ее лучшая подруга, не следует точь-в-точь повторять услышанный сценарий: из него можно выбрать лучшие моменты, «освежив» их собственными идеями. Кроме того, не стоит копировать описанную во всех деталях и всеми газетами и журналами помолвку знаменитостей: это точно будет выглядеть не оригинально и безвкусно.

Разная, но уместная обстановка

Для начала следует убедиться, что характер предложения руки и сердца отвечает личностным особенностям возлюбленной. Так, не каждая женщина любит быть в центре внимания, и заветные слова в переполненном зале ресторана, сопровождаемые взрывами хлопушек и аплодисментами всех собравшихся посетителей и официантов, могут поставить ее в весьма неловкое положение.

Если ваша избранница предпочитает тишину и отдых в компании узкого круга родных и близких, постарайтесь, чтобы помолвка прошла столь же торжественно, но в более интимной обстановке. Атмосфера должна быть приятной и располагающей, а посторонние личности и негативные факторы не должны отвлекать внимание от важного момента.

Для девушки, слывущей среди нескольких десятков друзей, приятелей и знакомых душой компании, предложение руки и сердца в каком-либо общественном месте может стать самым долгожданным и поистине незабываемым. Главная задача — выбрать нужное место и подходящее время!

Кинопремьера или писательский дебют?

Оригинальным и в то же время приятным для ценителей спокойной обстановки может стать так называемое «предложение-кинофильм». Предложите своей возлюбленной провести субботний вечер дома за просмотром какой-нибудь якобы недавно вышедшей на экраны романтичной картины. К просмотру подготовьтесь заранее: обратитесь в специальную фирму (сегодня таковые легко находятся через объявления в журналах или сети интернет; их услуги, как правило, стоят недорого), и опытные режиссеры и операторы помогут подготовить небольшой сюжет – разумеется, с вами в главной роли, – финалом которого и станут заветные слова. Как только места в домашнем кинозале будут заняты, наливайте в бокалы шампанское и ставьте в DVD-плеер диск с вашей «мировой премьерой». Если же ваша возлюбленная является активным пользователем онлайн-ресурсов, вы можете разместить это видео на специально созданном сайте, первым и главным посетителем которого ей и суждено будет стать.

Еще одним, считающимся классическим вариантом предложения о замужестве считается объявление в газете или журнале. Правда, в этом случае вам придется позаботиться о том, чтобы нужное печатное издание привлекло внимание вашей избранницы и было прочитано ею от корки до корки. Будет очень досадно, если вам придется всяческими способами, полунамеками или намеками заставлять даму сердца открыть и прочитать заветную страницу.

Сюрприз на праздник

Положительный ответ на вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?» предлагающие руку и сердце слышат, как правило, тогда, когда в паре уже сложились прочные отношения, основанные не только на симпатии и влюбленности, но и на уважении и взаимопонимании. Чтобы прозвучало долгожданное «да», необходимо угадать не только с местом, но и с правильным временем помолвки. Самыми подходящими, как правило, бывают годовщины знакомства или начала отношений, которые отмечаются многими парами и, таким образом, становятся хорошей возможностью для принятия решения о начале нового этапа совместной жизни. Даже если этот день приходится на время отпуска, можно выгадать прекрасные моменты для торжественных слов, например, за ужином на вершине горы, с которой открывается чудесный вид на море и закат.

Шарады и булочки с «начинкой»

Если вы хотите сделать «предложение всех предложений», удивив не только свою избранницу, но и всех знакомых и незнакомых окружающих, следует задействовать все свои творческие способности и превратить поворотный момент в отношениях в настоящее событие. Так, на одном из интернет-порталов, посвященных свадебной тематике, потенциальному жениху предлагают придумать и начертить свой собственный кроссворд, ответы на который должны сложиться в фразу: «Ты станешь моей женой?» Вопросы, как правило, составляются на основе каких-либо памятных событий из истории отношений влюбленной пары. Другой вариант предполагает заблаговременную договоренность с поваром и официантом ресторана или кафе, которые в нужный момент должны будут принести вам пирожок с начинкой в виде записки-предсказания: «Сегодня вы будете делать кому-то предложение руки и сердца».

Звонок другу или помощь зала?

Если вам самому сложно определиться с тем, как все-таки лучше предложить своей возлюбленной стать вашей невестой, а затем супругой, можно обратиться за помощью к общим друзья или родственникам. Они не только смогут помочь в организации самой помолвки, но и, наблюдая со стороны за развитием и характером отношений пары, выбрать наиболее подходящий сценарий этого мероприятия, чтобы о нем, не зависимо от дальнейших событий, остались самые добрые и светлые воспоминания на всю жизнь. Близкие вам люди будут искренне рады поучаствовать в столь счастливом для вас событии.

Каким бы ни было предложение руки и сердца – романтичным, фееричным, помпезным, современным «технологичным» или самым незатейливым, — помните: за всеми красивыми словами, дрожащим голосом или сбивчивой речью ваша избранница всегда почувствует искреннюю любовь, уважение к ней и готовность взять на себя ответственность за ваше общее новое совместное дело – создание семьи. И тогда в ответ вы услышите робкое или громкое и решительное: «Да!». И пусть о том памятном дне вам много-много лет спустя захочется снова и снова рассказывать своим детям, внукам и правнукам!