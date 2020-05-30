Одухотворенный интеллигент Павел Смеян

Его «фирменный» хрипловатый голос многие помнят благодаря песням к кинофильмам

«Полгода плохая погода» и «33 коровы» из картины «Мэри Поппинс, до свидания!» давно стали народными хитами.

Советский рокер

Павел Смеян родился 23 апреля 1957 года в Москве. Его родители Евгений и Галина работали в кино.

Помимо обычной средней, Павел окончил детскую музыкальную школу и эстрадное отделение училища имени Гнесиных по классу саксофона. Параллельно парень освоил клавишные инструменты, бас-гитару, флейту, альт, басовую трубу, став фактически мультиинструменталистом.

В июне 1977 года Смеян вместе со своим братом-близнецом Александром влился в состав группы «Виктория». Павел пел и играл на саксофоне, Александр был бас-гитаристом. «Виктория» в то время добилась почти такой же популярности, как «Машина времени» и «Високосное лето». Что касается Смеяна, то он предпочитал исполнять тяжелый рок, обожал «Deep Purple» и «Led Zeppelin».

Братья Смеяны, как многие рокеры того времени, растили длинные волосы и щеголяли в джинсах с аппликациями. Концерты «Виктории» нередко носили полуподпольный характер. И место, и время выступления держалось в секрете, о них знали только свои, надежные люди.

Но в конце 1970-х годов власти объявили андеграунд вне закона. Рокеров заставили оформляться в государственные филармонии. Павел Смеян тоже «прописался» в соответствующих учреждениях Амурской, Красноярской, Калининградской и Московской областей, а еще в Росконцерте. Иначе нельзя было легально выжить. Десять лет музыкант ездил с выступлениями по стране.

Фото с сайта kino-teatr.ru

В 1980 году ушедший из «Автографа» рок-музыкант Крис Кельми неожиданно получил предложение от главного режиссера «Ленкома» Марка Захарова. Требовалось заменить покинувшую театр группу «Аракс». Кельми позвал с собой и Павла Смеяна.

В театре Павлу понравилось с первого дня. В итоге его брат Александр стал вокалистом и бас-гитаристом в новой команде, а сам он играл в ней на разных инструментах.

Марк Захаров предложил переименовать группу в «Рок-Ателье». Уже под этим именем она заявила о себе широкой публике в музыкальных спектаклях «Тиль» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». К сожалению, вскоре Александр Смеян трагически погиб. Павел вспоминал: «26 декабря 1980-го… самый черный Новый год в моей жизни. С тех пор этот праздник для меня потерял всякий смысл. Хотя и до 1980-го года для меня было главнее Рождество. Я ведь тайно крестился. Уже придя из армии».

Духовная составляющая всегда была очень важна для артиста и до самого конца его жизни только укреплялась и нарастала. Как вспоминает Марк Захаров, религиозность Смеяна не была навязчивой, никому не в глаза не бросалась. Он вообще вел себя скромно – немалая редкость среди людей его круга.

Шоумен и актер

После смерти брата-близнеца Павел Смеян стал вокалистом и одним из лидеров «Рок-ателье», автором многих песен. Коллегам, как отмечает Крис Кельми, работалось с ним непросто. Переизбыток внутренней энергии этого талантливого человека иногда порождал конфликты, но сам Павел неизменно искал компромиссов.

В 80-е годы «Рок-ателье» прослыла одной из наиболее самобытных команд, у группы определился свой почерк. Советские музыканты с головой погрузились в рок, а участники коллектива экспериментировали с разными стилями. Помимо того, «Рок-Ателье» привлекало к себе внимание разыгрываемыми на концертах мини-спектаклями, поддерживавшими статус театрального рок-ансамбля.

На одном из таких спектаклей, по сценарию, выносились транспаранты с надписями «Мир, труд, май!» и «Даешь хард-рок!», а с ними красные знамена и метлы, которыми музыкантов буквально выметали со сцены. Так изображалась своеобразная очистка эстрады от вредных рок-элементов. Самым зрелищным считался номер «Распахни Окно». На сцену вытягивали огромное стекло в раме, которое водружали перед вокалистом. В кульминационный момент Павел разбивал его микрофонной стойкой, и брызнувшие во все стороны осколки в свете стробоскопов давали фантасмагорическую картину.

Однажды во время выполнения этого трюка Смеян не рассчитал удара и сильно порезался. Музыкант буквально истекал кровью на сцене, а зрители восторженно кричали и аплодировали, думая, что для пущего эффекта он облил себя бутафорской кровью…

Фото с сайта peoples.ru

В июле 1981 года в репертуаре «Ленкома» появился культовый спектакль «Юнона и Авось». Марк Захаров, высоко оценивший актерские данные Павла, предложил ему сыграть Главного Сочинителя. Как признавался Смеян, он считал это событие самым главным в своей жизни. Кроме того, он участвовал в спектаклях «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и других постановках.

В «Ленкоме» Павел служил до 2007 года, и за это время несколько раз уходил из театра. Первый раз – в 1984-м к Максиму Дунаевскому в его ансамбль «Фестиваль» солистом. Второй раз Смеян оставил «Ленком» в годы перестройки, когда сделался послушником в монастыре на Валааме.

За стенами обители музыкант провел ровно год и снова вернулся к мирской жизни и творчеству. Осенью 2007-го он покинул «Ленком» окончательно. Последним проектом Павла в прославленном театре стала авторская рок-опера «Слово и дело» по повести Алексея Толстого «Князь Серебряный». Смеян выступил и как режиссер, и как автор либретто и музыки. Он же озвучил голоса Толстого, Василия Блаженного, дворецкого, опричника, исполнил фортепианные партии.

Кино, радио, телевидение

Как блестящий кинопевец Смеян заявил о себе в 1980 году. Павел исполнил все вокальные партии за Регимантаса Адомайтиса в фильме «Трест, который лопнул». На записи дуэтов его партнер Николай Караченцов познакомил музыканта с композитором Максимом Дунаевским.

Вскоре Дунаевский в тандеме с режиссером Леонидом Квинихидзе начал работать над музыкальными иллюстрациями к двухсерийной картине «Мэри Поппинс, до свидания!», Композитор заранее поставил Квинихидзе перед фактом, что именно Смеяну предназначаются все мужские партии. Так Павла пригласили озвучить роль мистера Робертсона, которого сыграл Лембит Ульфсак.

Фильм вышел на экраны в 1983 году и мгновенно получил всесоюзную славу, как и песни из него, исполненные Смеяном. Голос музыканта мы слышим почти в двадцати кинофильмах, среди которых «Военно-полевой роман», «Поезд вне расписания», «Валентин и Валентина», «Они и мы», «Случай в аэропорту», «Свободное падение», «Остров погибших кораблей», «Новогодний романс»... А еще – в мультфильмах «Пёс в сапогах», «Парадоксы в стиле рок», «Домовые, или Сон в зимнюю ночь», «32 декабря».

Позднее Смеян занимался озвучиванием персонажей компьютерных игр, среди которых были «Medieval 2», «C-12», «Стальные парни» и «Empire Earth». Также он работал на радио России, и его голосом вещал Мистериус - персонаж рок-передач Дмитрия Добрынина. Смеяна охотно звали в качестве гостя на популярные программы Центрального телевидения «Утренняя почта», «Шире круг!» и «Новогодний огонек».

Последние записи

В репертуаре Смеяна было более 100 композиций. Уместно будет вспомнить, что с 1998-го по 2004-й годы музыкант сотрудничал с легендарной группой «Черный кофе», принимал участие в концертах коллектива «Электросудорожная терапия». Обычно, по признанию исполнителя, на таких совместных выступлениях зрители дружно просили его спеть «33 коровы» или «Непогоду», а потом с удовольствием подтягивали и светили зажигалками.

В 2002 году вышел сольный компакт-диск «Павел Смеян». В 2004 году Смеян стал музыкальным продюсером и исполнителем роли Провайдера в спектакле «Воины духа».

В 2006 году принял участие в записи телевизионной программы «Рожденные в СССР».

Одной из последних записанных Смеяном вещей стала «Девонька» композитора Рустама Неврединова на слова Олеси Борисовой. Запись сделали в феврале 2007, посвятив супруге Николая Караченцова Людмиле Андреевне Поргиной.

Рождение сына, болезнь

Павел был женат на Людмиле Смеян. В январе 2009 года у них родился сын Макарий.

В интервью музыкант делился своей радостью, говоря, что с оптимизмом ждет нового 2009 года. Павел появился на свет под знаком Тельца, поэтому был уверен, что ему непременно должно повезти в грядущем году Быка. Исполнитель собирался активно заниматься творчеством и не только: доводить до ума рок-оперу, издавать сольный альбом, делать ремейки к собственным песням, сочинять музыку к кино, сотрудничать с Дмитрием Варшавским, продюсируя его альбомы…

Фото с сайта peoples.ru

Однако в марте 2009 года Павлу был поставлен тяжелый диагноз - рак поджелудочной железы. Для проведения лечения музыкант уехал в Германию, в клинику в Дюссельдорфе. В сборе средств на его лечение приняли участие родственники и сослуживцы певца, Фонд помощи актерам под руководством Марии Мироновой, Фонд имени Евгения Леонова театра «Ленком».

26 мая 2009 года Павлу Смеяну сделали операцию, после которой больной встал на ноги, был бодр, выходил на прогулки. От яростного желания выздороветь и активной борьбы за жизнь в его организме даже на время затормозилось распространение метастазов. «У меня ребенок, у меня проекты, я выкарабкаюсь», – так твердил Смеян в тот период друзьям. В клинике музыканта часто навещали знакомые из русской диаспоры в Германии.

А затем Павлу пришлось еще дважды ложиться под нож. После второй операции врачи оставили своего пациента в искусственном сне. Так в Германии часто делают, чтобы человек не страдал от сильных болей. Некоторое время Смеяна кормили через трубочку. 10 июля 2009 года его сердце остановилось.

Марк Захаров тогда горько констатировал: «Подозреваю, что это особенность русских людей - пока болезнь не припрет, не обращать на нее внимания. Когда-то я считал это героизмом, сейчас считаю нашим эмоциональным недостатком. У Александра Абдулова он тоже очень явственно проявился. Мне кажется, что и Смеян должен был раньше обратиться к врачу. Тогда наша помощь была бы более эффективной».

Тело исполнителя доставили в Москву. Павел Смеян был похоронен на Хованском кладбище рядом с родителями и братом-близнецом Александром.