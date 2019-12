Мировые легенды: 2+2 = «AББA»!

Этот шведский музыкальный квартет был назван по первым буквам имен исполнителей: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад

Фото с сайта wikimedia.org

Записи группы были проданы по миру тиражом более 350 миллионов экземпляров, а ее альбомы-сборники по сей день фигурируют в плей-листах радиостанций и продолжают находить себе новых поклонников.

С чего все начиналось

Основателями группы стали музыканты, певцы и авторы песен Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, которые встретились на вечеринке летом 1966 года. Бенни на тот момент работал клавишником в популярной группе Hep Stars. Команда исполняла ремейки международных шлягеров. Сильной ее стороной были живые выступления с эффектными шоу. Постепенно Андерссон принялся сочинять оригинальные композиции, многие из которых становились хитами.

Бьорн был певцом и гитаристом в фолк-группе Hootenanny Singers.

Итогом их знакомства стало рождение дуэта «Björn & Benny», из которого, собственно, и развился вскоре квартет. Ульвеуса и Андерссона взял под крыло менеджер Стиг Андерсон, хозяин звукозаписывающей компании Polar Music, разглядев в молодых талантах большой потенциал.

В ближайших планах предполагался релиз коммерческого LP. Им стал диск Lycka (на шведском «счастье»), одиннадцать композиций которого были записаны между июнем и ноябрем 1970 года. На некоторых треках отчетливо слышны женские голоса. Именно женский бэк-вокал предопределил успех композиции Hej gamle man!, достигшей пятой позиции в шведских чартах. Кто же были эти исполнительницы второго (тогда еще) плана?

Блондинка Агнета Фельтског – самая молодая участница группы. Когда ей было 17, песня в ее исполнении стала знаменитой в Швеции. Вместе с сочинением собственных композиций Агнета также записывала кавер-версии зарубежных шлягеров и исполняла их на конкурсах шведской самодеятельности. Постепенно ее стали считать популярной певицей номер один.

В 1969 году Агнета на концерте встретилась с Бьорном Ульвеусом. Затем их пути пересеклись на телешоу. В 1971 году они поженились.

Брюнетка Анни-Фрид Лингстад с 13 лет выступала с различными группами, работавшими в танцевальном стиле, и подписала контракт со шведским отделением EMI уже в 1967 году. Тогда же появились синглы с песнями в ее исполнении. В 1969 году Анни победила в национальном конкурсе талантов.

В 1969 году она участвовала в «Мелодифестивален», где ее композиция заняла 4-е место. В студии Лингстад встретила Бенни Андерссона. Через несколько недель, на концертном туре по южной Швеции, состоялась их вторая встреча. Вскоре они начинают жить вместе, Бенни берется продюсировать сольную карьеру Фриды.

Впервые четверка собралась для записи телепрограммы в Стокгольме, а выступила на публике в полном составе в ноябре 1970 года в одном из ресторанов Гетеборга.

В поиске признания

Итак, Бьорн и Агнета были женаты, а Бенни и Фрида жили вместе, но все четверо продолжали отдельные музыкальные карьеры на родине. В отличие от них, менеджер Стиг Андерсон мечтал пробиться на международный рынок. Он, как никто другой, верил в потенциал подопечных и подвигнул Бенни и Бьорна на написание композиции для Евровидения 1972 года. Песня Say It With a Song заняла 3-е место.

В следующем году они попытались попасть на «Мелодифестивален» с композицией Ring Ring. Студийной обработкой музыки занимался Майкл Третов, экспериментировавший с передовой технологией, которая впоследствии успешно применялась при записях квартета. Стиг заказал перевод текста на английский язык Нилу Седаке и Филу Коди.

И вновь АББА стала лишь третьей. Тем не менее, был выпущен альбом Ring Ring под неудобным именем коллектива «Björn, Benny, Agnetha & Frida». Альбом хорошо раскупался, Ring Ring нашумела во многих странах Европы, но Стиг чувствовал, что прорыв возможен, только если композиция окажется британским или американским хитом.

Новое имя

Весной 1973-го Стиг, уставший от неудобного названия группы, окрестил ее АББА. Это сначала было чем-то вроде шутки: «Абба» – вывеска широко известной в Швеции компании по переработке морепродуктов. Пришлось получить у последней разрешение. Кроме того, ABBA – акроним из первых букв имени каждого члена группы: Agnetha, Bjorn, Benny и Anni-Frid.

Впервые наименование «АББА» было зафиксировано в документе 16 октября 1973 года во время записи на Metronome Studio в Стокгольме. Первым синглом, выпущенным под новым брендом, стал Waterloo.

В 1976 году первую «Б» в названии группы перевернули, сформировав знаменитый фирменный логотип.

Фото с сайта gahetna.nl

Навстречу славе

Бьорн, Бенни и Стиг по-прежнему верили в возможности «Мелодифестивален» и Евровидения. В 1973 композиторов группы пригласили создать новую песню для конкурсов 1974 года. Они остановились на Waterloo, поскольку были под впечатлением бума глэм-рока в Англии. Композиция была представлена на шоу в Brighton Dome в Англии, заняла первое место, сделала квартет широко известным и попала на вершины хит-парадов во всей Европе.

В ноябре 1974-го «АББА» отправилась в первое международное турне по Германии, Дании и Австрии. Оно оказалось не настолько удачным, как надеялась группа. Многие билеты не удалось продать, пришлось даже отменить несколько концертов.

Вторая часть тура, которую «АББА» предприняли в Скандинавии, сильно отличалась от первой. Музыканты собирали полные залы и получили тот прием, которого давно ожидали. Шоу в Стокгольме в луна-парке посмотрели 19 000 человек…

В США «АББА» удалось прорваться на рынок синглов, и до 1976 года четыре песни квартета фигурировали в топ-30. Но рынок альбомов покорить никак не удавалось. Вероятнее всего, причиной была неумелая, слабая рекламная кампания.

В ноябре 1975 года группа выпустила сборник Greatest Hits, куда вошли шесть песен, прописавшихся в Топ 40 в Великобритании и Америке. Этот удачный ход позволил продать более миллиона копий альбома в Штатах.

В январе 1977-го команда отправилась в новые гастроли по Европе. На них музыканты становятся суперзвездами. Тур завершился двумя концертами в Лондоне, в королевском Альберт-холле, причем билеты были доступны только по почте, и, как выяснилось позже, поступило более трех с половиной миллионов заявок. Некоторым зрителям шоу, впрочем, показалось слишком «стерильным и приглаженным».

В марте 1977 года «АББА» дали 11 концертов в Австралии. Они сопровождались массовой истерией и огромным вниманием прессы. По мотивам тура клипмейкер группы Лассе Халльстрем снял полнометражный фильм ABBA: The Movie. Советские поклонники шведской четверки посмотрели эту картину в кинотеатрах.

В фильме есть занятный момент. Агнета исполняла в группе положенную ей роль глянцевой блондинки, «девушки с открытки». Видимо, такое однообразие певице в конце концов приелось, и на протяжении тура она решила появляться перед публикой в кожаном белом облегающем комбинезоне. В результате в одной газете тиснули не совсем скромный заголовок: «Шоу задницы Агнеты»…

Лавры и тернии

В 1978 году АББА была уже мегапопулярна. В ее студии Polar Music, переделанной из старого кинотеатра в Стокгольме, охотно записывались другие легенды музыки: Led Zeppelin (альбом In Through the Out Door) и Genesis (альбом Duke).

Однако в творчестве квартета наметился нарастающий спад. Записанный в 1978 году сингл Summer Night City стал последним из достигших первого места в шведском хит-параде.

В январе 1979-го группа исполнила песню Chiquitita на концерте «Музыка для UNICEF» во время ассамблеи ООН, пожертвовав все доходы в фонд UNICEF.

В том же году команда выпустила второй сборный альбом Greatest Hits, Vol. 2, на котором был совсем новый трек Gimme! Gimme! Gimme! - самый известный диско-хит квартета в Европе.

Вскоре АББА отправились в первый и единственный североамериканский тур, который стартовал аншлагом в канадском Эдмонтоне в зале, вместившем 14 000 человек. В течение следующего месяца прошло 17 концертов: 13 из них в США и 4 в Канаде.

Последний запланированный концерт в США в Вашингтоне пришлось отменить из-за нервного срыва Агнеты. Во время перелета из Нью-Йорка в Бостон частный самолет, в котором она находилась, попал в экстремальные погодные условия и долго не мог приземлиться.

Тур закончился шоу в Торонто перед аудиторией из примерно 18 000 зрителей. Выступление неожиданно вызвало поток жалоб от фанатов, утверждавших, что «АББА» все-таки в первую очередь студийная, а не концертная группа.

В марте 1980 года квартет отправился в Японию. В аэропорту шведы оказались атакованы армией поклонников. В Стране Восходящего Солнца группа дала 11 концертов при полных залах, включая шесть выступлений в легендарном токийском Budokan. Увы, этот тур оказался последним.

В ноябре 1980 года вышел в свет новый альбом команды Super Trouper, который отражал изменение в стиле, активное использование синтезаторов, а главное, что заинтриговало поклонников, - более личные тексты песен. Поступило свыше миллиона заказов на альбом еще до его появления. Фаворитом стал сингл The Winner Takes It All, в котором говорилось о семейных проблемах Агнеты и Бьорна. Если раньше при создании имиджа группы использовались образы двух счастливых пар, то теперь очевидно проявился уклон в другую сторону.

Фото с сайта wikimedia.org

Разводы и развал группы

В январе 1981 года Бьорн таки расстался с Агнетой и женился на Лене Калерсо. Тогда же менеджер группы Стиг Андерсон отметил 50-летие. К юбилею патрона благодарные подопечные записали посвященную ему песню Hovas Vittne, которую издали тиражом 200 экземпляров на пластинках из ярко-красного винила. Этот сингл сейчас – предмет охоты для сотен коллекционеров.

В середине февраля Бенни и Фрида также сообщили, что намерены развестись. Выяснилось, что звездный брак висел на волоске уже в течение долгого времени.

Бенни встретил некую Мону Норклит, на которой и женился в ноябре того же года.

В конце апреля группа приняла участие в телевизионной программе Dick Cavett Meets ABBA («Дик Каветт встречается с «АББА»), исполнив 9 песен. Это последнее живое выступление коллектива перед публикой.

Впрочем, «АББА» никогда официально не объявляли об окончании деятельности. Тем не менее, команда до настоящего момента считается распавшейся, после того, как 1 января 1982 года дала в Стокгольме прощальный концерт и появилась в декабре в полном составе в эфире британского The Late, Late Breakfast Show на прямом эфире из Стокгольма.

Спустя год Агнета принялась записывать сольный альбом, а Фрида выпустила собственный за несколько месяцев до этого. Бьорн и Бенни занялись написанием песен для мюзикла «Шахматы» и своим новым проектом – группой Gemini.

Мужская часть энергично отрицала факт распада группы в интервью, отшучиваясь: «Да кто мы без наших девочек?! Инициалы Брижит Бардо?»... Фрида и Агнета также несколько раз объявляли, что АББА непременно соберутся для записи нового альбома в 1983 или в 1984-м. Однако между членами группы больше не было отношений, способствующих совместной работе. Как назло, со Стигом Андерсоном они тоже зашли в тупик…

Легендарная четверка не появлялась на публике в полном составе вплоть до 4 июля 2008 года, когда состоялась шведская премьера фильма-мюзикла Mamma Mia!, в котором квартет согласился принять участие. Фото и видеокамеры зафиксировали артистов на балконе кинозала среди других исполнителей и создателей мюзикла, но вот отдельно группу в старом составе запечатлеть не удалось.

В ноябре 2013 года в прессе вновь замаячили публикации с предположениями о возможном объединении коллектива и снова для них, очевидно, нет никаких твердых оснований. Тем более что 7 мая 2013 года в Швеции открылся музей, посвященный творчеству ABBA. В коллекцию вошли сценические костюмы, музыкальные инструменты и другие экспонаты. Это значит: громкая слава группы, как и она сама, отныне принадлежат истории.