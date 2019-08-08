Чай и его разновидности. Как выбрать чай правильно?

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Некоторые исследования предполагают, что чай может замедлить некоторые виды рака и снизить риск сердечных заболеваний

Защитные элементы в чае, по-видимому, представляют собой группу соединений, называемых катехинами. Тем не менее, другие исследования не смогли установить какую-либо пользу для здоровья, также исследования продолжаются.

Фото с сайта 1zoom.me

Чай является популярным напитком во всем мире. Он сделан из листьев растения Camellia sinensis, близкого родственника растения камелия.

Четыре вида чая

Существует четыре основных типа чая:

• белый - изготовлен из молодых чайных листьев или новых ростовых почек при использовании метода быстрой обработки;

• зеленый - производится путем быстрого отпаривания или нагревания листьев для предотвращения распада (окисления) катехинов;

• улун (полуферментированный) - он более обработанный, чем зеленый чай, но не обрабатывается так же долго, как черный чай;

• черный (ферментированный) - производится путем мощной обработки листьев, включая воздействие тепла, света и дробления.

Основное различие между типами чая заключается в степени его окисления (воздействия кислорода). Чрезмерное окисление считается вредным для здоровья. Предполагается, что белые и зеленые чаи имеют большую пользу для здоровья, в отличие от черного или улуна.

Традиционно зеленый (неферментированный) чай предпочитают в азиатских странах, в то время как западные страны предпочитают черный (ферментированный) чай из-за сильных ароматов от брожения. Улун (полуферментированный) чай имеет характеристики между зеленым и черным чаями. Белый чай является более редким и дорогим чаем. Он выращивается в определенной части Китая, но завоевывает популярность во всем мире. Все сорта содержат кофеин, стимулятор нервной системы, хотя доступны некоторые типы чаев без кофеина.

Полезные элементы в чае

Полифенолы, включая флавоноиды, представляют собой природные растительные химические вещества (называемые фитохимическими), которые содержатся в чае и обладают сильными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты - это элементы, которые защищают клетки от повреждений.

Чай содержит особую разновидность полифенолов, известных как катехины. Считается, что катехины обладают свойствами, которые защищают или действуют против рака (антиканцерогенный эффект) и нежелательных генетических изменений.

Чай без кофеина

Чай без кофеина может не иметь фенольные вещества. Поскольку в большинстве исследований изучалось влияние чая с кофеином, нельзя предполагать, что сорта без кофеина будут иметь такую же пользу для здоровья. Некоторые люди также считают, что добавление молока в чай вызывает проблемы с всасыванием катехинов в кишечнике, но это не так.

Травяные чаи

Травяные чаи изготавливаются из различных растений и могут включать в себя части, отличные от листьев, в том числе цветы и корни. Большинство травяных чаев не содержат листьев Camellia sinensis. Неясно, имеют ли они те же преимущества для здоровья в отношении различных недугов, что и зеленый и черный чай.

Где покупать чай

Если хотите приобрести большую партию, то обратите внимание на чай оптом от производителя, ведь шанс, что именно производитель предоставит лучшие цену и качество значительно выше. Также хорошей идеей будет покупка чая непосредственно на плантациях, где вы сможете не только самостоятельно увидеть, как он растёт, но и даже поучаствовать в сборке урожая.

