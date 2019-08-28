Пицца - популярное итальянское блюдо
В странах сложились определенные пищевые традиции, каждый народ предпочитает употреблять с пиццей свои напитки. Немцы обожают пиво, французы – натуральный сидр, итальянцы – вино. Россияне не имеют фаворита: одни предпочитают соки и газировку, другие – пенное и игристое. Жители нашей страны гурманы. На сегодняшний день не выделена самая популярная пицца в Москве, доставка от компании «Фарфор» ежедневно балует клиентов позициями из курицы, мяса, морепродуктов и т. д. Если к блюду нужно легкое алкогольное сопровождение, выбирают вино. Особенно оно популярно среди милых дам. Однако далеко не все сорта подходят. Какое вино лучше выбрать к той или иной начинке, расскажем далее.
Почитателям сытных мясных ингредиентов
Верный способ утолить голод быстро и надолго – заказать пиццу с кусочками говядины или свинины. Мясо с тестом – это сытно и вкусно. Если к ароматному кусочку добавить бокал сухого вина, трапеза превратится в романтический ужин или задорную дружескую встречу. С такой сытной начинкой великолепно сочетаются легкие сорта напитка. К примеру:
- • «Пино Нуар»;
- • «Васо Нуар»;
- • «Божоле»;
- • «Мерло» и другие.
К острой мясной начинке хорошим тандемом будет темно-красный напиток с насыщенным вкусом. Основой для его производства выступают следующие сорта винограда:
- • «Шираз»;
- • «Каберне Совиньон»;
- • «Сира»;
- • «Бордо».
Чтобы ощутить все вкусовые грани и оттенки, воспользуйтесь для ароматного вина специальным кувшином. От тяжелой алкогольной «артиллерии» лучше отказаться. Крепкие напитки усложняют работу пищеварительной системы, а легкие, наоборот, облегчают.
Лучшее сочетание к куриной пицце
Любите открытый итальянский пирог с кусочками цыпленка, овощами или ананасами? Закажите к блюду розовое или белое вино. От красных сортов откажитесь. Они затмят вкусовые особенности блюда. Оптимальным вариантом будет сухой «Рислинг». Это уникальное вино станет удачным дополнением к начинке с курицей и грибами. Оно сочетается даже со сладкими ананасами.
Для любителей рыбки и морепродуктов
Мидии, кальмары, осьминог, лосось нередко входят в состав начинки пиццы. Эти ингредиенты хорошо сочетаются со сливочными соусами. А вот томаты и кетчуп редко входят в подобные рецепты. Так как кислые нотки отсутствуют, в красном вине с насыщенным вкусом нет необходимости. Морепродукты гармонируют с сухими легкими и розовыми ароматными сортами. Великолепным получится дуэт, если подать к блюду шампанское.
Удачное дополнение к овощной начинке
Вегетарианцы не едят мясо, но многие из них любят вино. Эта категория почитателей пиццы выбирает:
- • «Маргариту»;
- • «4 сыра»;
- • «Грибную».
Какое же вино хорошо сочетается с вегетарианской пиццей? Сухое, к примеру, «Совиньон Блан». В качестве альтернативы подойдет «Шардоне» или уже упомянутый «Рислинг». Розовые сорта тоже неплохо гармонируют с овощами. Трапеза подарит еще больше удовольствия из-за легкой перчинки и фруктового аромата напитка.