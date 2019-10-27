Шкафы для раздевалок фитнес-клуба: распространенные виды и выбор мебели

00:18

Комфорт и удобство посетителей в фитнес-клубе – забота владельцев заведения

Необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы клиенты из рядовых становились постоянными. Одна из основных организационных задач – ремонт и оборудование раздевалок. При ее решении невозможно обойтись без шкафчиков.

Разновидности шкафчиков для общественных раздевалок

Существует несколько видов мебели для спортивных комплексов. Их главное различие – материал изготовления. Если в фитнес-клубе предусматривается наличие бассейна, душевых, лучше отдать предпочтение металлическим ящикам. Они производятся из листовой стали, профиля, имеют высокую прочность. Порошковая покраска надежно защищает конструкции от влаги. Производитель исключает риск деформации, проседание дверец и других дефектов.

Стандартные шкафчики для раздевалок конструируются из ламинированного ДСП. От аналогов они отличаются легким весом, мобильностью (могут оснащаться колесиками), яркой расцветкой. Подобрать цветовую палитру можно соответственно общей дизайнерской концепции помещений.

Хорошие характеристики имеют шкафы для раздевалок фитнес-клуба из бумажно-слоистого пластика. Этот композитный материал способен выдерживать предельные нагрузки и длительное воздействие влаги. В производстве мебели он конфигурируется с легким, но прочным алюминиевым каркасом. Одно из основных его преимуществ – декоративность.

Различаются шкафы не только материалом изготовления, но и конструкцией. Здесь существует огромное количество решений. Самый практичный вариант – модульные секции. Их можно устанавливать в ряд в любом количестве. Для повышения функциональности возможно внедрение дополнений: зеркал, крючков, полок.

Дополнительная мебель в раздевалке

Помимо персональных шкафов, установить в раздевалке необходимо:

шкафчики для мелких вещей (сумочек, головных уборов, гаджетов);

камер хранения с надежными системами защиты (для ценных вещей, документов, украшений);

скамеек.

Важно правильно разместить мебель, чтобы она не мешала свободному перемещению. Для экономии пространства стоит выбирать многосекционные модули, шкафы со встроенными скамейками. Располагать их можно под стеной и посередине помещения (отдельные предметы должны соприкасаться друг с другом задней панелью). Нельзя забывать о качестве и характеристиках оснащения. Заедающие замки, сломанные петли, слабые запорные механизмы могут подпортить настроение посетителей и репутацию клуба.