15:32

Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная", сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса "Мисс Россия" Анастасию Беляк.

В 2019 году "Мисс Вселенная" будет проходить в США. Однако из-за сложностей в оформлении виз было решено от участия в этом конкурсе отказаться.

"Мы планировали, что обладательница титула "Мисс Россия - 2019" Алина Санько отправится на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Они пройдут 8 декабря и 14 декабря. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, на "Мисс Вселенная" мы не едем", - приводит слова Беляк агентство.

В итоге Санько будет представлять Россию только на конкурсе "Мисс Мира", который пройдет 14 декабря в Лондоне. По словам конкурсантки, наиболее сложным она считает этап, связанный с представлением благотворительного проекта. На конкурсе девушка будет выступать в платье синего цвета на одно плечо с вырезом от середины бедра, дизайнером которого выступил Игорь Чапурин.

Платье для национального конкурса получило название "Русский сувенир", его дизайнером стал Глеб Винокуров. Наряд был вдохновлен такими направлениями декоративного искусства, как гжель и императорский фарфор.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. В этом году он пройдет в Атланте, штат Джорджия, с 28 ноября по 8 декабря.