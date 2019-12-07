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Названа самая популярная порода собак у россиян в 2019 году

13:51 7.12.2019
Немецкий шпиц. Фото с сайта dogs-fan.club
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Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).

«В 2019 г., по данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой собак оказался немецкий шпиц. Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире. На втором месте - сибирский хаски. Йоркширский терьер в этом году на третьем месте», - сказал представитель РКФ.

Он добавил, что в топ-10 самых популярных пород собак за 2019 г. также вошли: акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.

Темы: Домашние животные в мире стиля и моды, Животные
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