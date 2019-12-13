На Украине разразился скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

16:15

Жители Украины и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула «Мисс Львов – 2018» Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.

@topnatalia/Instagram

Как стало известно, девушка поехала в Россию на празднование дня рождения. СМИ она сообщила, что отправляется в Амстердам, пишет Газета.RU.

При этом выложенные в соцсетях модели фото помогли журналистам и пользователям сети узнать, что она побывала в Москве.

После этого Болюх написала в своем Facebook, в котором призналась, что любит свою страну и придерживается ее целостности «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка». А в России у нее имеются друзья, добавила она.