Какой кошелек выбрать в подарок? Обзор популярных моделей из Яндекс Маркета

15:15

Самое главное – правильно определиться с размером и функционалом кошелька

Рычихина Екатерина

Маркетолог, всегда анализирует кому что лучше подходит

Материал подготовлен при поддержке магазина аксессуаров из кожи «Верфь»

В преддверии февральских и мартовских праздников все мы задаемся вопросом, что бы подарить своим родным, друзьям и коллегам. Когда хочется выбрать не просто красивый, но и полезный подарок, стоит вспомнить о базовых вещах, которые есть у каждого из нас. И желательно купить подарок без труда, с максимальным комфортом и в месте с большим ассортиментом. Хорошим вариантом станет кошелек - это универсальный аксессуар. Им пользуются люди разных возрастов и статусов. Поэтому мы сделали подборку самых интересных кошельков из Яндекс Маркета, которые подойдут в подарок всем или почти всем.

Чтобы не ошибиться во вкусах, лучше отдавать предпочтение лаконичным портмоне сдержанных цветов. Выбирать модели с декором или яркие расцветки стоит, только если вы уверены во вкусах вашего родственника или знакомого.

Самое главное – правильно определиться с размером и функционалом кошелька. Ведь если вы подарите объемное портмоне человеку, который носит только небольшие сумки, то скорее всего подарок так и останется лежать на полке. Может быть и наоборот – человеку, который привык носить в кошельке водительские документы и телефон, просто будет нечего положить в миниатюрный купюрник.

Для того, чтобы не прогадать с оптимальным размером кошелька, обратите внимание на 3 составляющих: в чем сейчас хранит наличные деньги ваш знакомый, носит ли с собой паспорт и водительские документы и какие сумки предпочитает в повседневной жизни. Отталкиваясь от ответов на эти вопросы, вы сможете определить, что ему подойдет в подарок больше всего. Ниже мы рассмотрим модели, представляющие разные типы кошельков.

1. Портмоне Port

Портмоне Port Blue на Яндекс Маркете, цена 3600 руб.

Если получатель вашего будущего подарка носит с собой много карт, наличных или всегда держит при себе паспорт, водительские документы и телефон, то для него отличным вариантом станет объемное портмоне с большим количеством отделений разных размеров.

Рассматриваемая нами модель отличается повышенной функциональностью. В кошельке 19 отделений: среди них 6 больших карманов для купюр, смартфона и документов, 12 отделений для пластиковых карт и один карман на молнии для монет. Такое портмоне можно носить с собой даже вместо сумки, ведь при себе остается все самое необходимое в повседневной жизни.

Кошелек имеет плотный каркас и закрывается на молнию, которая оставляет в сохранности все многочисленные вещи.

Плюсы: в кошельке помимо наличных и карт можно разместить водительские документы, паспорт и телефон. Портмоне может использоваться в качестве самостоятельного аксессуара. Закрывается на молнию.

Минусы: имеет большой размер, поместится не в каждую сумку.

2. Кошелек с картхолдером BUFALO

Кошельки с картхолдером Bufalo, цена 2290 руб.

Классическое компактное портмоне на молнии можно подарить тем, кто обычно носит с собой только карты и наличные - для них много места в кошельке не нужно. Эта модель отлично подойдет и тем, кто ходит с небольшими сумками или кто часто кладет кошелек в карман.

Два отделения для наличных оказываются очень удобными, когда хочется рассортировать купюры по номиналу или валюте. В кошельке есть 4 кармана для карт: из них 3 классических и один потайной, спрятанный под отделением для мелочи. Также отличительной особенностью этой модели является чехол для трех карт, который размещается во внешней стенке кошелька. В нем удобно хранить пропуск и карты, которые нужны чаще всего.

Плюсы: не занимает много места, легко помещается в кармане и небольшой сумке. Закрывается на молнию. Есть дополнительный кардхолдер для основных карт.

Минусы: в кошельке нельзя разместить купюры без залома, некуда положить водительские документы и паспорт. Кардхолдер не имеет крепления к внешней стенке, поэтому может случайно за что-то зацепиться и потеряться.

3. Портмоне Tandem “2 в 1”

Tandem Black на Яндекс Маркете, цена 5400 руб.

Этот вариант объединяет в себе сразу два вышеперечисленных вида кошельков: объемное портмоне и небольшой бумажник. Это очень практичный подарок для тех, кто в один день носит с собой наличные, многочисленные карты и документы, а на следующий день берет только несколько купюр и пару карт.

Чтобы каждый раз не перекладывать содержимое из одного аксессуара в другой, можно выбрать кошелек “2 в 1”. Небольшой бумажник крепится к основному портмоне с помощью магнитных замков, что позволяет его легко достать и вернуть на место в любой момент. Кошельки можно носить вместе или использовать по-отдельности.

Tandem Beige, цена 5400 руб.

Небольшой бумажник легко поместится в маленькую сумку или в карман. А объемное портмоне можно использовать даже в качестве самостоятельного аксессуара. Для этой цели здесь предусмотрен специальный ремешок, с которым будет удобнее переносить кошелек в руке.

Плюсы: можно носить с собой основное портмоне со всеми картами и документами, а можно взять только купюрник с самым необходимым.

Минусы: в небольшом купюрнике нет отделения для монет.

4. Кошелек Slap

Slap Black на Яндекс Маркет, цена 2400 руб.

Тонкий и вместительный кошелек подойдет путешественникам и тем, чья работа связана с регулярными командировками. Портмоне имеет отделение под паспорт, и его размер специально рассчитан под билет на поезд.

В повседневной жизни рассматриваемая нами модель также будет удобна, ведь паспорт часто нужно иметь при себе. А в двух больших карманах вместо билетов можно разместить смартфон и купюры. Для пластиковых карт предусмотрено 5 отделений, но нужно помнить, что карманы из натуральной кожи могут растягиваться, подстраиваясь под нужное количество карт. Отделение на молнии для монет оказывается очень кстати, когда сам кошелек закрывается на кнопку.

Плюсы: кошелек очень тонкий. Купюры в нем хранятся без перегибов. Можно носить с собой паспорт, смартфон и водительские документы.

Минусы: не закрывается на молнию. Кошелек достаточно длинный и широкий.

5. Зажим для купюр Dierhoff

Зажим для купюр Dierhoff, цена 2250 руб.

Этот аксессуар подойдет в первую очередь мужчинам. Особенно тем, которые носят с собой совсем немного пластиковых карт: они им просто не нужны или они хранятся в электронном виде в мобильном приложении.

В рассматриваемом нами зажиме для купюр есть и дополнительный функционал: карман на кнопке для монет и пара отделений под карты. Благодаря этому получается полноценный компактный кошелек, который обеспечивает легкий доступ к банкнотам. Закрывается этот аксессуар на ремешок на кнопке.

Плюсы: компактность. Легкий доступ к купюрам.

Минусы: банкноты не защищены дополнительно, поэтому их можно случайно повредить. В зажиме помимо наличных поместится только пара пластиковых карт.

6. Кредитница OGON Stockholm

Кредитница OGON Stockholm, цена 2870.

Кардхолдеры подойдут в подарок тем, кто не расплачивается наличными и тем, у кого слишком много дисконтных карт, которые уже не помещаются в основной кошелек.

В кредитнице есть 10 пластиковых отделений для карт, в которых можно разместить и несколько купюр на всякий случай. Корпус аксессуара выполнен из алюминия, способного защитить содержимое от механических повреждений. Кредитница также обеспечивает защиту RFID, то есть не позволяет специальным устройствам считывать находящиеся в ней карты.

Плюсы: компактный аксессуар. Есть защита RFID.

Минусы: помимо карт, можно разместить лишь несколько купюр, сложенных втрое.

7. Монетница Miguel Bellido

Монетница Miguel Bellido на Яндекс Маркете, цена 3130 руб.

Монетница станет хорошим подарком для тех, кто не использует кошелек совсем или у кого в портмоне нет специального отделения для монет. В обоих случаях мелочь обычно оказывается разложенной по разным карманам - это довольно неудобно.

В монетнице не предусмотрено специального места для купюр, но при желании их можно разместить в сложенном виде. Аксессуар закрывается на кнопку, и в случае с монетами этого варианта оказывается вполне достаточно.

Плюсы: компактность.

Минусы: не предусмотрено место для карт и купюр, хотя банкноты при желании все-таки можно разместить в сложенном виде.

Выводы

1. Объемное портмоне подойдет тем, для кого важна вместительность аксессуара, а не его объем

2. Компактный кошелек станет хорошим подарком для тех, кто носит с собой немного карт или наличных, и для тех, кто предпочитает небольшие сумки

3. Кошелек “2 в 1” придется по душе практичным людям, которые периодически берут с собой то исключительно наличные, то все и сразу: от паспорта до водительских документов

4. Тонкий длинный кошелек подойдет тем, кто часто путешествует или ездит в командировки.

5. Зажим для купюр понравится мужчинам, которые обычно не носят с собой пластиковые карты

6. Кардхолдер лучше подарить тем, кто не носит с собой наличные или имеет слишком много карт

5. Монетница подойдет тем, кто не использует кошелек или у кого в нем отсутствует специальное отделение для мелочи