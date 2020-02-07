Как правильно выбирать ножи: на что обратить внимание перед покупкой

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Модификаций ножей для разного вида работ великое множество

В европейской кухне используют три ножа: универсальный, поварской и овощной, в восточной - сотни разновидностей клинков.

Виды ножей и их предназначение

1. Нож для чистки фруктов и овощей (8-12см).

2. Универсальный нож (12-15см).

3. Накири - для резки овощей и зелени (16-18см).

4. Сантоку или шеф - поварской нож (18-24).

5. Слайсер - для тонкой нарезки (21-30см).

6. Нож с клинком серрейторной заточки (18-27см).

7. Топорик - для рубки костей (15-21см).

Как выбрать?

Во избежание ошибок при выборе ножа следует придерживаться простых рекомендаций.

Бренд

Громкое имя изготовителя - не всегда гарантия хорошего клинка. Некоторые производители посуды из той же стали изготавливают и ножи. Но хорошему клинку нужны иные характеристики металла.

Добросовестный изготовитель не скрывает маркировки и характеристики стали, а добросовестный продавец всегда готов проконсультировать по ее свойствам.

Отсылка к DINу или к ГОСТу, отсутствие конкретной марки должны вас насторожить. Качественная сталь содержит легирующие добавки и углерод. Легирующие добавки: ванадий, молибден, хром и другие - определяют ударную вязкость и стойкость к коррозии. Количество углерода (стандарт - 0,8-1,0%) определяет качество реза: чем его больше, тем породистее и сочнее рез. Выбирайте проверенные магазины, например здесь заявляют, что торгуют только оригинальной продукцией.

Характеристики

Чтобы клинок долго радовал вас своей остротой, важна твердость стали. Эталон и ориентир для углеродистой стали - 55-58HRc, для нержавеющей - 58-60HRc. А вот вес кухонного прибора и толщина металла не очень значимы, так как для ножа важнее геометрия клинка: чем тоньше он спущен, тем "звонче" его рез.

Упаковка

Наличие блистера на упаковке не позволит оценить геометрию клинка и хорошо рассмотреть режущую кромку. От такой покупки лучше воздержаться. Ответственный изготовитель всегда предусмотрит возможность рассмотреть клинок.

Количество

Не стоит приобретать наборы ножей, так как из всего набора востребованными оказываются лишь 2-3. Это оптимальное количество для повседневного использования. Рекомендуется покупать ножи поштучно. Лучше иметь пару хороших клинков, чем россыпь низкокачественных и неудобных инструментов.

Сервис и гарантии

Хороший нож - товар длительного пользования, и добросовестный продавец всегда предоставляет послепродажный сервис, гарантию и заточку вашего ножа.

Страна-производитель

Крупных ножевых центров в мире несколько. Немецкий город Solingen - европейский ножевой центр, японский город Seki - мировой. Если нож изготовлен в одном из этих городов - качество изделия фактически гарантированно. Чтобы не купить подделку, необходимо попросить сертификат страны происхождения. Оригинальный товар всегда имеет сопроводительные документы, и если их нет, лучше приобрести изделие в другом магазине.

Лайфхак эксперта

Выбирая кухонный нож, следует обращать внимание на геометрию клинка, сталь и заточку. В зависимости от задач, стоящих перед ножом, сталь должна быть оптимальной по твердости. Клинок должен быть немного спущен от обуха и иметь по всей длине режущей кромки равномерные фаски. Идеальный угол заточки кухонного ножа - 15-25 градусов.

Изделие из качественной твердой стали желательно затачивать при помощи специальных водных точильных камней.

Цена - преимущественный фактор выбора изделия. Компромисс - посредственная геометрия и неплохая сталь. Но в таком случае нужно будет "заморочиться" частой правкой или заточкой ножа.

Всегда острый нож с отличным резом будет стоить дороже.