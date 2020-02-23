Блинчики с разными начинками - рецепты приготовления

17:34

Блины часто выручают нас, когда нужно накормить близких быстро и сытно

Их можно подавать на стол со сметаной, сгущенкой, вареньем, джемом и т. д.; а можно и завернуть в них разную начинку. Получится и питательно, и оригинально.

И если вы хотите всех удивить фантазией и мастерством, то приготовьте блинчики с разными начинками, например, с квашеной капустой, с сыром фета, горгонцолой и даже жареным беконом.

Итак, для приготовления необыкновенно вкусных блинчиков с квашеной капустой и беконом потребуется: 400 гр. квашеной капусты, 80 гр. бекона, 200 гр. жирной сметаны, 4 яйца, 175 гр. муки, 250 мл. молока, 2 луковицы, свежая зелень, соль, молотый черный перец, растительное масло.

Сначала нужно замесить тесто, смешав молоко, муку, яйца, 0, 5 чайной ложки соли и немного молотого черного перца. В разогретой сковороде обжарить нарезанные кубики бекона, добавив чайную ложку растительного масла. Готовый бекон нужно разделить равномерно на 4 части – по одной на каждый блинчик.

Одну часть бекона на сковороде залить четвертью теста и поджарить блинчик с обеих сторон. Готовый блинчик поместить в горячую духовку (180 градусов). Точно также испечь еще 3 блинчика и положить в духовку к первому. Луковицы очистить, нарезать кольцами и обжарить до золотистого цвета в той же сковороде, что и блинчики; посолить и поперчить.

К луку добавить квашеную капусту (если очень соленая, можно ее промыть проточной водой) и тушить 5-10 минут. Приготовить соус, смешав сметану с рубленой зеленью, смазать им блинчики, выложить на них начинку и свернуть рулетиком.

Можно также приготовить блинчик с начинкой из пеперони и сыра фета, для которого нам понадобится: столовая ложка с горкой муки, 2-3 столовые ложки молока, желток одного яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, 50 гр. феты, стручок пеперони, 2 столовые ложки натурального йогурта, зелень укропа, чайная ложка лимонного сока, соль и перец.

Приготовить тесто для блинчика, смешав муку, молоко и желток одного яйца; посолить по вкусу. Распустить сливочное масло (на водяной бане или при комнатной температуре) и добавить его в тесто; хорошо перемешать. Затем из этого теста испечь один блинчик, обжарив его с обеих сторон на сковороде с добавлением сливочного масла.

Пока блин печется, фету раскрошить на небольшие кусочки, а пеперони нарезать тонкими колечками. Приготовить йогуртовый соус, смешав йогурт с укропом и лимонным соком. Соус посолить и поперчить по вкусу. Готовый блинчик выложить на тарелку, смазать сверху йогуртовым соусом и положить на него кусочки феты и колечки пеперони. Блинчик скатать в трубочку и украсить, по желанию, зеленью.

И, наконец, испеките оригинальный блинчатый рулет с начинкой из свежей капусты и горгонцолы. Нам понадобится: 2 яйца, 400 мл. молока, 100 мл. сливок, 175 гр. муки, 2 столовые ложки растительного масла, 400 гр. белокочанной капусты, 100 гр. копченого окорока, 100 гр. горгонцолы, 20 гр. тыквенных семечек, молотая паприка, соль и перец.

Замесить тесто, смешав молоко, яйца, муку и щепотку соли. Испечь блинчики на раскаленной сковороде с растительным маслом. Капусту нашинковать и бланшировать в подсоленной воде до мягкости. Затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Тыквенные семечки обжарить; окорок нарезать небольшими кусочками. На каждый готовый блинчик выложить кусочки окорока, бланшированную капусту и обжаренные семечки. Сверху покрошить половину горгонцолы, посолить и поперчить.

Блинчики скатать в рулеты и разрезать на небольшие кусочки. Подготовить форму для запекания, смазать дно маслом и выложить кусочки рулета срезом вверх. Включить и разогреть духовку до 180 градусов. Сделать соус (вторую часть горгонцолы смешать со сливками и добавить паприку) и залить им рулеты. Поставить рулеты в духовку и выпекать 30 минут.

Вот мы и приготовили блинчики с такими разными, но от этого не менее вкусными начинками, приятного аппетита!

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