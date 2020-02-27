Какие двери лучше - деревянные или шпонированные?

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Межкомнатные двери из натуральной древесины уже многие годы удерживают первенство по надежности и безопасности

Такие полотна при должном уходе способны прослужить не один десяток лет практически не меняя своего внешнего вида.

Модели, изготовленные из дуба или ясеня, своим благородным обликом с легкостью придают необходимый лоск и элегантность любому помещению, позволяя подчеркнуть хороший вкус и статус хозяев дома. Бесспорно, если есть возможность, то дверные полотна из массива - оптимальный вариант, который позволит долгое время не волноваться о необходимости замены дверей и возникновении таких проблем как отслоение покрытия, его выгорание и т.д. Ознакомится с каталогом межкомнатных дверей Вы можете по ссылке dvernoyolimp.com.ua/mezhkomnatnyie-dveri/

Но, несмотря на все преимущества, двери из массива также имеют ряд недостатков, у которым можно отнести:

- Чувствительность к влаге - дерево чутко реагирует на изменение влажности в помещении, поглощая или отдавая воду. Постоянные перепады могут привести к деформации полотна или его растрескиванию.

- Такие полотна отличаются немалым весом, что означает повышенную нагрузку на дверные петли и более короткий срок их эксплуатации.

- Высокая стоимость - подчас одни двери из массива, украшенные декоративной резьбой, будут стоить приблизительно столько же, сколько и комплект из нескольких дверных блоков из комбинированных материалов.

- Такие двери нуждаются в регулярном уходе с применением специального воска и полиролей, защищающих изделие от пагубного воздействия влаги и перепадов температур.

Есть ли альтернатива?

На сегодняшний день многие производители предлагают клиентам, желающим приобрести двери из материалов, максимально приближенных к натуральным, шпонированные полотна с различными структурами, тонировками и направлением волокон.

Кроме того, для облицовки используется шпон различных видов, что позволяет подобрать наиболее удачный вариант.

Что такое шпон и его виды

Шпоном называют тонкий срез древесины, который позволяет передать всю естественную красоту структуры, без необходимости приобретения дорогостоящих полотен из массива.

Основные виды:

- Шпон из твердых сортов древесины - имеет яркую структуру, индивидуальную для каждого полотна.

- Шпон из быстрорастущих пород, так называемый «fine-line». Отличатся более равномерным и повторяющимся срезом , при окрашивании полотна позволяет избежать эффекта разнотона, что характерно для древесины твердых сортов.

- Шпон из ценных пород дерева (черное, красное и др.). Отличается благородностью цвета и особенной структурой.

Преимущества шпонированных дверей:

- Более доступная ценовая политика.

- Внешне неотличимы от моделей, изготовленных из натуральной древесины.

- Возможность выбрать шпон редких пород древесины, например, зебрано, отличающегося очень оригинальный структурой.

- Имеют меньший вес .

- Обычно шпонированное покрытие надёжно защищено несколькими слоями лака, что позволяет без страха деформации использовать такие двери в местах с повышенной влажностью воздуха.

Выбор: деревянные или шпонированные?

Ответ на этот вопрос неоднозначен: с одной стороны, двери из массива - это красиво, безопасно и надёжно, а с другой - выполненные с учётом всех технических норм шпонированные модели также отличаются высоким качеством и соответствуют всем нормам безопасности.

В этом случае рекомендуем полагаться на собственные вкусовые предпочтения и учитывать допустимый бюджет покупки.