Ребенок в спортзале: за и против

19:45

В интернете часто можно встретить различные видеоролики, где можно посмотреть, как мамы тренируются со своими собственными детьми

Кроме того, зрелище детей в спортзале уже не является чем-то необычным.

Однако в связи с этой темой возникают многочисленные сомнения. Так что в наших головах Рекомендуется ли силовая тренировка нашему ребенку?

Или, может быть, это опасно для правильного развития? Или есть группа упражнений, запрещенных для самых маленьких? До недавнего времени детям советовали не начинать никаких силовых тренировок до тех пор, пока они не достигнут полной половой зрелости. Конечно, многие прислушивались к этим советам.

Возникла боязнь нежелательного торможения роста и костно-мышечного развития маленького ребенка. В настоящее время, однако, эта тенденция сильно изменилась, но все же необходимо помнить о тщательном соблюдении определенных условий.

Аргументы в пользу того, чтобы отвести детей в спортзал:

-Тренировки с учетом индивидуальных особенностей улучшат дыхательную деятельность вашего ребенка. Тогда его мышцы станут намного сильнее, а кости - сильнее. Его метаболизм также ускорится.

-Уверенность малыша в себе увеличится. Часто оказывается, что у ребенка, играющего в футбол или занимающегося другим видом спорта, просто больше друзей с тренировок.

Это также может быть большим преимуществом. Конечно, фигура ребенка также улучшится, что повысит его уверенность в себе.

-Тогда ребенок может начать силовые тренировки, если он достаточно хорошо осведомлен о своем теле и зрелости.

-Но не забывайте демонстрировать ребенку правильное выполнение упражнений и следить за тем, чтобы ребенок не переусердствовал с упражнениями и их интенсивностью.

-Для так называемой тренировки силовой необходимо обязательно наблюдать за взрослым человеком, который обладает достаточными знаниями техники упражнений.

Возражения, против того, чтобы брать ребенка в спортзал:

Дети, незрелые и очень ориентированные родителями или сверстниками на нездоровую конкуренцию, к сожалению, могут навредить себе.

-Кости и суставы детей все еще могут быть очень восприимчивы к различным видам деформаций, поэтому подъемный вес не должен превышать примерно 15-20% от веса тела.

-Трудовые упражнения, которые перегружают позвоночник, к сожалению, могут способствовать более быстрому развитию различных дефектов осанки и проблем с суставами.

-Абсолютно запрещено оставлять ребенка без постоянного присмотра и надлежащего ухода.

-Если мы хотим оставить ребенка на попечение личного, индивидуального тренера, конечно, необходимо обратить внимание на то, имеет ли этот тренер соответствующий педагогический опыт. А также может ли он адаптировать рекомендованные упражнения к потребностям ребенка.

Ведь дети часто проявляют много энергии и творчества, поэтому их физическое развитие, вероятно, станет хорошей альтернативой обычной повседневной игре.

Более того, большой прогресс, несомненно, принесет большое удовлетворение, а также защитит от дополнительных, ненужных килограммов и преждевременного прогрессирования некоторых заболеваний.

Вспомним, однако, что физические упражнения для наших детей никогда не служат цели набора огромной мышечной массы и лепки замечательной фигуры. Для этого дети еще слишком малы.

Нужно подождать, пока они вырастут, и выбрать свой собственный путь. У детей, конечно, много энергии. Все, кто когда-либо контактировал с ребенком в возрасте 4-10 лет, вероятно, согласятся с этим.

Поэтому вы должны хорошо использовать эти большие энергетические ресурсы.

Оказывается, дети все чаще используют их в тренажерных залах или фитнес-клубах. В такой ситуации родители либо сохраняют своих малышей для тренировок, либо просто берут их с собой на тренировки, где они тренируются под наблюдением своих наставников или тренера.

Фото с сайта Pixabay.com

