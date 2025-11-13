Статистика тщеславия: Росстат гордо сообщает о низкой безработице. Но это — миф

Валентин Катасонов: «У нас гигантское недоиспользование трудовых ресурсов. Вместо того, чтобы заниматься завозом мигрантов, надо наводить порядок с трудовыми ресурсами дома, которых у нас в избытке»

Известно крылатое выражение американского писателя Марка Твена: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».

С третьим видом лжи я, в частности, регулярно сталкиваюсь, когда экономисты, социологи, журналисты и государственные деятели ссылаются на данные Росстата по занятости, безработице, численности рабочей силы и другим показателями трудовой статистики в нашей стране. Из всех показателей трудовой статистики самым ходовым является показатель уровня безработицы.

По методологии Росстата, это численность ищущих работу безработных лиц трудоспособного возраста, отнесенная к общей численности рабочей силы. Под последней имеется в виду контингент лиц трудоспособного возраста, которые заняты трудовой деятельностью (что подтверждается регистрацией) или не заняты такой деятельностью, но ищут работу. Показатель относительный и выражается в процентах.

6 ноября РИА «Новости» обрадовало нас новостью, которая должна была бы наполнить нас чувством гордости за отечество. Агентство сообщило, что, изучив данные национальных статслужб зарубежных стран, пришло к выводу, что по итогам третьего квартала текущего года среди стран «Большой двадцатки» в России зафиксирована самая низкая безработица.

Цитирую: «Доля безработного населения в России в сентябре составила 2,2%, оставшись на июньском уровне. Показатель второй квартал подряд остается минимальным среди крупнейших экономик мира».

Для справки дополню сообщение агентства показателем абсолютной численности безработных в России — 1 млн 592 тысячи человек по состоянию на август.

Только в двух еще странах «Большой двадцатки» безработица была ниже трехпроцентной планки: в Южной Корее (2,5%) и Японии (2,6%). Самый высокий показатель у Южной Африки — 33,2%. Высокие уровни безработицы в Турции (8,4%), Франции (7,5% - на середину года) и Италии (6,1%). У Германии показатель также перевалил за 6% (правда, данные на середину года). У ряда стран показатель в диапазоне от 5 до 6 процентов: Бразилии (5,6%), Китая (5,3%), Индии (5,2%). У целого ряда стран «Большой двадцатки» показатель в диапазоне от 4 до 5 процентов. Скажем, у США — 4,3%.

Отмечу, что все эти данные национальной статистики затем передаются в ООН, прежде всего, в его специализированный орган, называемый «Международной организацией труда» (МОТ). Каких-либо корректировок национальных статистических данных по безработице международные организации обычно не делают. Не потому, что полностью доверяют национальных статистически службам, а потому, что перепроверить практически невозможно.

Что касается меня, то я этой цифири категорически не доверяю. Каждая страна врет, но по-своему. Росстат даже не отрицает, что его статистика по безработице очень даже неполная.

На чем базируется его статистика? На первичной статотчетности, предоставляемой так называемыми центрами занятости, входящими в систему Минтруда России. Это то, что раньше называлось биржами труда (кстати, историки говорят, что первая биржа труда в нашей стране появилась еще в 1916 году — в Екатеринбурге).

По информации на октябрь 2025 года, в России открыто более 900 обновлённых офисов службы занятости. Они растут как грибы после дождя. Обещают, что в начале следующего года их число перевалит за тысячу. А к концу 2028 года таких центров должно быть более 2 тысяч.

Так вот, центры занятости представляют в Минтруд и в Росстат сведение о тех, кто у них зарегистрирован. Считается, что это люди, которые заняты поиском работы. Но на самом деле главной мотивацией для регистрации является получение пособия по безработице. Оно более чем скромное.

По сегодняшним нормативам максимальная величина пособия — 15.044 рубля. Но пособие по максимальной ставке человек может рассчитывать первые три месяца. Потому величина его резко снижается. Не вдаваясь в детали, отмечу, что, как правило, какие-то деньги соискатель получает лишь полгода, а потом его снимают с довольствия.

Но некоторым категориям соискателей пособие с самого начала предлагается в размере всего полторы тысячи рублей. Такие деньги намного легче собрать на паперти. Но даже если речь идет о максимальном тарифе, человек не всегда пользуется пособием. Например, человек живет в глубинке, в далеке от центра занятости; все пособие могут съесть расходы на дорогу.

Эксперты по вопросам безработицы и занятости признают, что центры занятости крайне редко используются безработными для того, чтобы подыскать себе работу. Ее ищут по другим каналам. Имеются социологические опросы и экспертные оценки, которые свидетельствуют, что реально ищущих работу в разы больше, чем число зарегистрированных в центрах занятости. При этом, образно выражаясь, тот, кто «ищет тот всегда найдет».

Время нахождения работы исчисляется днями, максимум — неделями. В отличие от тягомотины в центрах занятости, где зарегистрированный специально тянет время месяцами для того, чтобы продлить удовольствие получать деньги в виде пособия.

Один из самых известных специалистов по кадрам в России, президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров категорически отвергает данные Росстата по безработице, называя их «не имеющими отношения к действительности».

Захаров конкретизирует: «У Росстата вообще нет никаких других данных, кроме данных центров занятости, о том, кто и как ищет работу. А в центрах занятости нет никаких других данных о том, кто и как ищет работу, кроме как тех, кто обращается в эти самые центры занятости. А в центры занятости обращаются не за поиском работы, а за пособием по безработице».

Захаров еще более заостряет проблему. По его мнению, зарегистрированные в центрах занятости — это вовсе не те, кто реально и активно ищет работу. Ищут работу в других местах и через другие организации. Например, через руководимый Захаровым кадровый дом Superjob.

Эксперты отмечают, что безработных в России гораздо больше официальной цифры безработицы. Оценки сильно варьируют. В учебниках по трудовой статистике тот показатель безработицы, который обнародовало РИА «Новости» (2,2%), называется «уровнем зарегистрированной безработицы». Уж если авторитетный источник информации публикует подобный показатель, он должен обязательно уточнять, что речь идет именно о зарегистрированной безработице.

А есть еще показатель, называемый «уровнем общей безработицы». У нас в официальной статистике цифр по такому показателю вы не найдете. Его у нас не считают. А вот независимые эксперты его оценивают. По-разному. У некоторых его значение доходит до 10 и более процентов.

В общую безработицу кроме зарегистрированных в центрах занятости граждан также могут включать ищущих работу по иным каналам, о чем я выше сказал.

Кроме того, есть своеобразные безработные, которые работу не ищут. Не ищут по разным причинам. Кто-то из них на самом деле чем-то занят. Но об этой его занятости ни Минтруда, ни Росстат, ни другие ведомства ничего не знают.

Впрочем, могут не знать даже самые близкие люди. Поэтому что это деятельность в «сером» или даже «черном» секторе экономики. Иногда откровенно криминальная. Которую трудовой деятельностью назвать язык не поворачивается.

В докладе Минтруда за 2023 год говорилось, что число россиян, занятых в теневом секторе, составило 9,6 млн человек. Впрочем, это не статистика, а оценка. Министерство честно признается, что об этом контингенте российских граждан ему мало что известно. Может быть, часть этих граждан даже занимается не наркотиками или содержанием притонов, а каким-то полезным трудом, но для властей все они формально являются «незарегистрированными безработными».

Еще у нас более 10 миллионов так называемых «самозанятых». О которых, вроде бы, властям кое-что известно. Но именно лишь «кое-что». По разным оценкам, не менее половины этого контингента можно назвать «полубезработными». Их доходы сопоставимы с величиной МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

Большой контингент граждан, которые действительно являются безработными, но при этом свой статус менять не собираются. Т.е. работы не ищут. Речь идет не о пенсионерах, а о гражданах трудоспособного возраста. В советское время таких лиц называли «тунеядцами», их даже привлекали к уголовной ответственности. Контингент нынешних тунеядцев состоит из двух полярных частей.

Первая часть — те, кого условно можно назвать «бомжами». Это тунеядцы по убеждению или по привычке. Они живут подаяниями.

Вторая часть — те, кого можно назвать «рантье». Они в прошлой жизни какими правдами-неправдами сколотили себе капитал, а теперь наслаждаются жизнью, живут на проценты от капитала. ежегодного доклада UBS Global Wealth Report 2025, опубликованного в июне 2025 года, в 2024 году в России было 426 тысяч миллионеров.

Большинство из них (а также членов семьи) можно отнести к разряду рантье.

Пожалуй, остановлюсь на дальнейшем раскрытии интересной, но слабо исследованной темы так назыаемой «общей безработицы». Еще раз подчеркну, что она в несколько раз превышает показатель «зарегистрированной безработицы». Но для властей показатель «общей безработицы» — terra incognita. И они даже боятся заглядывать в эту неизведанную землю. А заглядывать следовало бы. И не только заглядывать, но и наводить порядок в этой неизведанной земле.

Мы постоянно слышим мантру о нехватке рабочих рук в России. Мол, по этой причине и приходится прибегать к помощи мигрантов. Коих, согласно официальным данным, в нашей стране на начало текущего года было 6,3 млн человек.

Так вот, с учетом сказанного мною выше я бы поставил совершенно другой диагноз по ситуации с трудовыми ресурсами в России: у нас гигантское недоиспользование трудовых ресурсов. Вместо того, чтобы заниматься завозом мигрантов, надо наводить порядок с трудовыми ресурсами дома, которых у нас в избытке.

О недоиспользовании трудовых ресурсов в России свидетельствует еще один показатель, который рассчитывается Росстатом и статистическими службами большинства стран мира по методике Всемирной организации труда (МОТ). Его официальное название — «коэффициент участия рабочей силы» (Labor Force Participation Rate — LFPR). Я иногда его называю по-своему: «коэффициент использования трудового потенциала».

Показатель определяется как отношение количества занятых и безработных, ищущих работу, к общему числу работоспособного населения. Почему-то наши официальные СМИ почти никогда не публикуют цифр по данному показателю. На начало текущего года в России он равнялся 63,3%. Для сравнения приведу цифры по другим странам на ту же дату с сайта МОТ.

Ниже, чем в России показатель был у следующих стран (%): Бразилия — 62,3; Соединённые Штаты — 62,3; ЮАР — 60,2; Испания — 59,03; Мексика — 58,82; Индия — 55,3; Турция — 54,0; Аргентина — 48,1.

Но не будем радоваться раньше времени. У большинства стран показатель выше, чем у России. Назову некоторые из них (%): Швейцария — 84,0; Германия — 80,3; Великобритания — 79,0; Нидерланды — 76,3; Зона евро — 75,8; Франция — 75,3; Индонезия — 69,3; Сингапур — 68,2; Саудовская Аравия — 67,1; Австралия — 67,0; Италия — 66,7; Китай — 65,4; Канада — 65,2; Южная Корея — 64,6; Япония — 64,0.

Уже скоро будет четыре года, как России ведет специальную военную операцию (СВО) на Украине. В этих условиях страна должна проводить мобилизацию экономики. Важная составляющая такой экономической мобилизации — максимально полное использование трудового потенциала. А что мы видим?

Трудовой потенциал России используется менее чем на 2/3. Большинство стран из списка МОТ в войнах и боевых действиях не участвуют, а трудовой потенциал используют намного более эффективно, чем Россия.

Мечтаю о тех временах, когда РИА «Новости» и другие ведущие информационные агентства России будут с гордостью сообщать, что Россия заняла первое место среди ведущих стран мира по показателю использования трудового потенциала.

P.S. В порядке горькой шутки дам рекомендацию Минтруду, Росстату, и Правительству РФ, как добиться новых успехов в снижении безработицы в стране. Для этого надо снизить и без того смешные суммы пособий по безработице. Снижая пособия, вы тем самым снижаете безработицу в стране. Действуя по моей рекомендации, вы сможет довести уровень безработицы до значений, близких к нулю!