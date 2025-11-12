Песков: коррупция пожирает Украину изнутри

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Одним из грехов Киева является коррупция, и она «жрет Украину изнутри». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев, пишут «Ведомости».

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

На фоне этого коррупционного скандала министр энергетики страны Светлана Гринчук подала в отставку. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2025, 20:34
    Гость: 2 4 6 8 0

    Цитата из «Чапаева»:- «Василию Ивановичу:- «белые пришли — грабят... красные пришли тоже, понимаешь, грабить начали. Ну, куды крестьянину податься...!?»
    Коррупция пожирает Украину изнутри, Россия- снаружи, Ну, куды рускоговорящему человеку с востока Украины податься...!?»

  4. 12.11.2025, 20:19
    Гость: rick

    В.Зеленский судорожно пытается выйти из ситуации, куда он попал, когда Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) раскрыло схему откатов на $100 миллионов в государственной ядерной компании Energoatom. Расследование НАБУ, длившееся 15 месяцев, началось в августе 2024-го и привело к рейдам 10 ноября 2025-го. Видео показывает обыски в 70 локациях: пачки долларов, записи переговоров о повышении откатов до 15% во время строительства укреплений на Хмельницкой АЭС. Коррупционный скандал вновь актуализировал предыдущие дела — от завышенных цен на яйца для армии до взяток за дроны, — подрывая доверие Запада к правительству Зеленского. Схема проста: криминальная организация под руководством бизнесмена Темура Миндича — соучредителя студии "Квартал 95" и доверенного партнера Зеленского — контролировала закупки Energoatom. Подрядчики платили 10–15% откатов, чтобы избежать блокировки платежей или потери контрактов. Деньги отмывались через подставные фирмы, распределяясь между участниками: бывшим советником министра энергетики, главой службы безопасности Energoatom и четырьмя офисными менеджерами. Общий объем — $100 миллионов, включая средства на защиту АЭС от дронов. Подозреваемых — семеро, главный из них давний соратник В.Зеленского, T.Миндич, который за сутки до прoверки, покинул страну. По информации T.Миндич сбежал в Израиль, ФБР начало свои расследования

  5. 12.11.2025, 20:09
    Гость: Да

    это свойство присуще всем чиновникам всех стран, кроме конечно российских. Поэтому высшую меру за коррупцию никогда не вернут в справедливый уголовный кодекс.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков сообщил об отсутствии реакции США на заявления Путина по ядерным испытаниям
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов
© KM.RU, Михаил Попов
Полпред Артем Жога обсудил создание брачного агентства для бойцов спецоперации
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
Избранное
О вреде иностранных слов
Сергей Черняховский. Центральное звено: денацифицирующая реконструкция
Владимир Путин. Лидер без стратегии и идеологии
Методы боевой спецпропаганды: сегодня они применяются против нас самих
«Забытый эпизод "перестройки" - нашествие советских телевизоров на Польшу»
«Марсель» (презентация альбома «Принципы»), 18 февраля, «16 Тонн»
Lanskoy «Не запрещай себе мечтать» (EP + видеоклип)
negative zero «Гормоны и вуду» (интернет-сингл)
НЕ.О.Н. «Анти-все»
Свободный полет feat. N&B «Сотворчество»
Thundermother «Dirty & Divine»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации