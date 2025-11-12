Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
Одним из грехов Киева является коррупция, и она «жрет Украину изнутри». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев, пишут «Ведомости».
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
На фоне этого коррупционного скандала министр энергетики страны Светлана Гринчук подала в отставку.
Самый близкий по смыслу перевод - "чиновник".
Цитата из «Чапаева»:- «Василию Ивановичу:- «белые пришли — грабят... красные пришли тоже, понимаешь, грабить начали. Ну, куды крестьянину податься...!?»
Коррупция пожирает Украину изнутри, Россия- снаружи, Ну, куды рускоговорящему человеку с востока Украины податься...!?»
Уже не пожирает, Уже сожрала с потрохами.
В.Зеленский судорожно пытается выйти из ситуации, куда он попал, когда Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) раскрыло схему откатов на $100 миллионов в государственной ядерной компании Energoatom. Расследование НАБУ, длившееся 15 месяцев, началось в августе 2024-го и привело к рейдам 10 ноября 2025-го. Видео показывает обыски в 70 локациях: пачки долларов, записи переговоров о повышении откатов до 15% во время строительства укреплений на Хмельницкой АЭС. Коррупционный скандал вновь актуализировал предыдущие дела — от завышенных цен на яйца для армии до взяток за дроны, — подрывая доверие Запада к правительству Зеленского. Схема проста: криминальная организация под руководством бизнесмена Темура Миндича — соучредителя студии "Квартал 95" и доверенного партнера Зеленского — контролировала закупки Energoatom. Подрядчики платили 10–15% откатов, чтобы избежать блокировки платежей или потери контрактов. Деньги отмывались через подставные фирмы, распределяясь между участниками: бывшим советником министра энергетики, главой службы безопасности Energoatom и четырьмя офисными менеджерами. Общий объем — $100 миллионов, включая средства на защиту АЭС от дронов. Подозреваемых — семеро, главный из них давний соратник В.Зеленского, T.Миндич, который за сутки до прoверки, покинул страну. По информации T.Миндич сбежал в Израиль, ФБР начало свои расследования
это свойство присуще всем чиновникам всех стран, кроме конечно российских. Поэтому высшую меру за коррупцию никогда не вернут в справедливый уголовный кодекс.