18:34 12.11.2025

Одним из грехов Киева является коррупция, и она «жрет Украину изнутри». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев, пишут «Ведомости».

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

На фоне этого коррупционного скандала министр энергетики страны Светлана Гринчук подала в отставку.