Кукурузные хлопья - что это такое, в чем их вред и польза и как их правильно есть

20:08

В современном мире трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не ел на завтрак кукурузные хлопья

И действительно, как это просто и вкусно. Высыпал тонкие блестящие хрустяшки в тарелку, залил молоком и завтрак готов! Не надо тратить драгоценное время на варку каши, вымешивание творога для сырников – можно с чистой совестью поспать лишние полчаса.

Реклама сухих завтраков рассказывает потребителям об исключительной пользе продукта. На упаковке – внушительный список витаминов и минералов. Но так ли все на самом деле? Откуда постепенно появляется лишний вес, развивается сахарный диабет?

История появления кукурузных хлопьев

Кукурузные хлопья, как это часто бывает, появились на свет благодаря случаю. Доктор Джон Келлог, одержимый идеей здорового питания, экспериментировал над созданием разного рода полезных продуктов из злаков. Он варил пшеницу, затем сплющивал ее до получения однородной тонкой лепешки.

В один из дней сваренная пшеница подсохла и при сплющивании распалась на мелкие кусочки. После запекания эти кусочки приобрели необычное свойство – они восхитительно хрустели! Пшеницу Келлог заменил на кукурузу и запатентовал изобретение. Так появился известный на весь мир бренд сухих завтраков Kellogg’s.

Современная технология изготовления готовых завтраков

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«А вы знаете, из чего делают кукурузные хлопья? Это же деревянные стружки из точилок для карандашей!»

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Изобретенные врачом Джоном Келлогом кукурузные хлопья изначально являлись диетической пищей. Они использовались в лечебных целях, но не находили массового применения. Для выхода на потребительский рынок и извлечения материальной выгоды вкусовые свойства продукта улучшили за счет специальной обработки кукурузы и добавления сахара.

Изготовление современных сухих завтраков происходит в два этапа:

• очищение зерен до образования крупы;

• получение из крупы готовых хлопьев.

Промышленная обработка лишила кукурузу основных полезных свойств: исчезла богатая клетчаткой оболочка, пропали зародыши зерна. Крупу проваривают в солено-сладком сиропе, сформированные тонкие лепестки доводят до хрустящей кондиции в специальных печах.

Состав и питательная ценность

Производители готовых завтраков заявляют о следующих характеристиках продукта (в среднем, из расчета на 100 г):

• белки – 6-10 г; жиры – 1-3 г; углеводы – 70-90 г; калорийность – 320-390 Ккал; пищевые волокна – 0,5-6 г.

Кроме того, в кукурузных хлопьях содержатся витамины, макро- и микроэлементы, крахмал, пектин.

В чем польза кукурузных хлопьев

Хрустящие готовые завтраки сохраняют в себе часть полезных свойств исходного продукта – кукурузы. Также в процессе производства они дополнительно обогащаются витаминами и минералами.

1. Пищевые волокна стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

2. Кукурузный крахмал богат фосфором, медью, содержит омега-6 жирные кислоты. Следовательно, он благотворно влияет на работу

мозга, укрепляет кости, снижает риск сердечных заболеваний, оздоравливает нервную систему.

3. Пектин улучшает кровообращение. Обладая обволакивающим эффектом, уменьшает воспаления, выводит токсины из организма.

4. Незначительное содержание триптофана способствует выработке серотонина – гормона счастья.

В чем вред кукурузных хлопьев

Обработка зерен кукурузы до состояния муки высшего сорта приводит к высокому содержанию простых углеводов в конечном продукте. Такие углеводы не требуют усилий организма по их переработке. В лучшем случае они быстро сгорают, в худшем – прямиком откладываются в жир. А возникшее чувство голода провоцирует лишние перекусы.

Для улучшения вкуса и усиления хрусткости в хлопья добавляют сахар. Дополнительно готовое изделие сверху покрывается сахарной глазурью. Она не дает хлопьям быстро размягчаться в молоке или соке. Итог печальный – в 100 граммах готового завтрака содержится 8 чайный ложек сахара. Не каждая поджелудочная железа выдержит такое испытание.

Процесс жарки запускает в продукте химическую реакцию, в результате которой в нем образуются вредные для организма вещества – конечные продукты гликирования. Их частое употребление приводит к инсультам, инфарктам, раннему старению.

Готовые сухие завтраки имеют длительный срок хранения. Поэтому без консервантов никак не обойтись. Кроме того, усилители вкуса, ароматизаторы, красители не лучшим образом сказываются на здоровье, провоцируют пищевую аллергию.

Как выбрать, хранить и правильно есть кукурузные хлопь

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«Интернет — странная штука. Тысячи человек могут возненавидеть тебя просто потому, что тебе не нравятся кукурузные хлопья»

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Перед покупкой внимательно ознакомьтесь с составом продукта. Выбирайте хлопья без сахара или с минимальным его содержанием. Желательно, чтобы они не были обжарены. В продаже имеются сухие завтраки, изготовленные из цельного зерна.

Отдавайте предпочтение твердой непрозрачной упаковке. Под действием света разрушаются витамины, а в мягком пакете хлопья ломаются, превращаясь в крошку.

После вскрытия пачки пересыпьте содержимое в герметичную емкость и поставьте ее в темное место. Попадание влажного воздуха раньше времени размягчает хрустяшки и они становятся невкусными. Кроме того, кислородом окисляются жиры, хлопья приобретают прогорклый вкус.

Кукурузные хлопья, сухие завтраки прочно ассоциируются с утренним приемом пищи. Спасибо рекламной кампании. Между тем диетологи рекомендуют употреблять этот продукт в качестве перекуса. Двух раз в неделю вполне достаточно.

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Интересный факт: У детей, ежедневный завтрак которых состоит из кукурузных хлопьев, через год фиксируется лишний вес.

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Хлопья лучше всего есть с кефиром, простым йогуртом. Хорошо добавить кусочки фруктов, ягоды.

Как приготовить кукурузные хлопья дома

Для приготовления домашних кукурузных хлопьев потребуется кукурузная мука, сахар и вода.

1. Сделать сироп: развести сахар в воде (1 часть сахара на 1 часть воды), одновременно нагревая и помешивая.

2. Добавить в сироп муку (1 часть муки на 3 части сиропа), тщательно перемешать и варить на медленном огне час и более до получения густой однородной массы.

3. Готовое тесто остудить, тонко раскатать, нарезать на маленькие кусочки.

4. Обжарить кусочки в духовке при t 300 градусов до золотистого цвета.

Заключение

Хрустящие кукурузные хлопья задумывались как диетический продукт, обладающий целебными свойствами. Проблема состояла лишь в том, что они не несли в себе никакой материальной выгоды. Рецепт претерпел изменения и произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Хрустящий завтрак стал самой популярной в мире едой.

Сладкие и хрустящие – они твердо заняли свое место на потребительском рынке, принося огромные прибыли своим создателям. И мало кто задумывается об опасности такого вкусного и «полезного» завтрака.

Фото с сайта Pixabay.com

