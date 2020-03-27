Модный дом Armani начнет пошив медицинских халатов

11:59

Итальянский модный дом Armani переоборудует все свои заводы в Италии для пошива одноразовых халатов для медицинских работников, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление представителей Armani.

Ранее Armani пожертвовал более 1 млн евро миланским медучреждениям, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани" на фоне распространения нового коронавируса.

Модельер Джорджо Армани еще в конце февраля на неделю закрыл офисы Модного дома в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

В свою очередь, автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Аutomobiles) в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок и при этом выпускать не менее 1 млн этих медизделий в месяц.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии число случаев заражения в республике превысило 80,5 тыс., более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились. С 10 марта по всей Италии действует жесткий карантин и ограничено передвижение населения.