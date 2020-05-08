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Огурцы широко используются в салатах, заготовках и косметологии благодаря свежести и полезным веществам

Нужно знать, как сохранить огурцы свежими подольше, чтобы наслаждаться ими круглый год.

Грамотный подбор огурцов для хранения

Для хранения важно подобрать правильные подходящие экземпляры. Непригодными считаются переросшие и перележавшие огурцы. Также не подойдут овощи с механическими повреждениями. Кожура должна быть невредимой. В противном случае плоды сгниют.

Лучше всего отправлять на хранение засолочные огурцы, гибриды и плоды с хорошей лежкостью

Отличительные черты подобных плодов:

• плотная мякоть с мелкими семенами;

• толстая кожура с большим количеством бугорков;

• наличие чёрных шипов.

Перед закладкой на хранение нужно убедиться, что овощи чистые и сухие. Всю грязь с огурцов убирают вручную без промывания, чтобы не разрушить природную защитную плёнку, которая предотвращает гниение.

Среди самых популярных сортов огурцов пригодных для дальнейшего хранения выделяют:

• Дебют;

• Парижский корнишон;

• Неженский;

• Садко;

• Харьковский;

• Парад;

• Кустовой;

• Зеленая волна;

• Конкурент;

• Мурашка;

• Муромский;

• Вязниковский.

Эти засолочные сорта сохраняют свою свежесть на более долгий срок, чем универсальные и салатные разновидности. Хранят обычно плоды, выросшие на открытом грунте. Тепличные экземпляры не смогут сохранить свою свежесть и вкусовые качества на долгое время.

Где хранят огурцы

Плоды, приобретённые на рынке либо супермаркете, могут оставаться свежими на протяжении 7 дней, находясь в холодильнике в специальном контейнере. Огурцы, собранные с собственного участка, хранятся на 2-3 дня больше. Оптимальная температура, при которой должны хранится огурцы, составляет 0-+1°С. Овощи не так хорошо сохранятся при температуре от +5°С до +8°С. В идеале влажность должна составлять 85-95%.

Важно знать, как хранить огурцы в холодильнике. Купленные в магазине огурчики упакованы в специальные пакеты, наполненные углекислым газом. Это продлевает длительность хранения. Их кладут на полку холодильника, не нарушая целостность упаковки. Если вдруг герметичность будет нарушена, плоды пролежат в хорошем состоянии не больше 2-3 дней. Вскрывать упаковку рекомендуется только перед употреблением.

Чтобы дольше держать магазинные либо выращенные огурцы в холодильнике, стоит каждый из них завернуть в салфетку и разложить по целлофановым пакетам. Нельзя завязывать пакеты, поскольку иначе у плодов не будет доступа к воздуху. В таком случае овощи не потеряют свою упругость и вкусовые качества на протяжении 10-12 дней. Однако если есть возможность отправить овощи на хранение в отдельное помещение, можно забыть про холодильник. Плоды размещают на расправленную ткань либо картонные листы. Помещение должно быть:

• тёмным;

• прохладным;

• сухим.

Помещение будет необходимо постоянно проветривать. Овощи должны быть разложены в один слой. Нельзя допускать на них попадания влаги. Если соблюсти все рекомендации, то можно будет насладиться свежими и хрустящими огурчиками спустя много времени.

Важно! Овощи можно хранить на балконе. Их засыпают в коробки со сквозными отверстиями, закрывают сверху картоном и ставят на застеклённый балкон.

Как сохранить огурцы свежими подольше

Есть разные способы, как сохранить свежие огурцы подольше в домашних условиях. Они считаются незамысловатыми в исполнении, на них не уйдёт много времени.

В воде

Овощи можно положить в пластиковую ёмкость и залить сырой не прокипячённой водой. Ей нужно полностью покрыть плоды. Овощи погружают в ёмкость хвостиками вниз на 2 см. Вместе плоды будут напоминать букет, стоящий в вазе. Замоченные овощи следует закрыть неплотной крышкой и поставить в холодильник. Для этого способа не подойдут минеральная вода, иные газированные напитки, молоко либо чай. Рекомендуется менять воду в ёмкости ежедневно.

В банке

Свежие плоды можно содержать в вакуумных условиях. Сделать это в дома достаточно просто. Пошаговая инструкция:

1. Вымыть овощи в прохладной воде. Не рекомендуется оставлять их под водой слишком долго. Также при этом их нельзя протирать, поскольку кожура может получить повреждения.

2. Положить огурчики на хорошо впитывающие ткани. Не трогать их в течение 1 ч.

3. Поместить овощи в большие банки. При этом нужно оставить небольшое свободное пространство в ёмкостях. Они должны занимать 2/3 ёмкости. Не стоит укладывать огурцы плотно к друг другу. В противном случае они повредятся.

4. Вставить короткую парафиновую свечу между огурцами в самую середину. Затем зажечь её на 8-10 мин. Пока горит свеча, подготовить стерильную металлическую крышку. Она должна быть сухой.

5. Когда указанное время истечёт, в ёмкости выгорит кислород. В этот момент необходимо осторожно закатать крышку, чтобы свеча полностью не погасла. Свеча должна продолжить гореть, поглощая кислород в банке с огурцами. После это она сама потухнет.

Важно! Данный метод позволит сохранить свежесть овощей до наступления весны в квартире. Самое главное – это не допустить попадание света на банку.

С уксусом

Столовый уксус даёт возможность держать огурцы в свежем виде в стерильных условиях. Перед этим подходящие огурцы обтирают кухонным полотенцем. В ёмкость с эмалированным покрытием налить столовый уксус, используя 1 крышку от бутылки. Поверх жидкости установить решётку. Она должна отделять уксус от огурцов. На решётку выложить плоды и после этого плотно закрыть банку крышкой. Нельзя допустить проникновение кислорода.

Яичный белок

Этот способ позволяет создать плотную не пропускающую воздух плёнку из яичных белков, которой покрывают огурцы. Она не даст им испортиться. Пошаговая инструкция создания воздухонепроницаемой белковой плёнки:

1. Отделить белки от желтков. Взбить их и проследить, чтобы частицы желтка не попали.

2. Хорошо вытереть огурцы, оставить концы с обоих сторон.

3. Каждый овощ макнуть во взбитый белок. Ожидать высыхания и покрытия поверхности огурцов тонкой плёнкой. Лучше их оставить в подвешенном состоянии до высыхания. Таким образом не нарушится целостность оболочки.

4. Плоды в белковой оболочке кладут в картонную коробку либо деревянный ящик и перемещают в тёмное прохладное место.

Важно! Перед тем, как употребить огурцы, рекомендуется их тщательно помыть в тёплой воде.

Соль

Данный метод предполагает использовать небольшие ёмкости для засолки. Подойдут литровые банки. Плоды, посыпанные солью, необходимо выложить слоями в сухую простерилизованную банку. Первый слой должен быть из поваренной соли. Не следует бояться, что плоды станут слишком солёными. У огурцов исчезнет ненужный привкус, если их вымачивать в отфильтрованной воде на протяжении 30 мин.

Заморозка

Многие считают, что замораживать огурцы не самая лучшая идея, поскольку размороженные овощи будут вялыми и безвкусными. Однако это заблуждение. Замороженные плоды можно использовать в различных салатах и других блюдах. В них будет заметен сочный огуречный вкус. Пошаговая инструкция:

1. Порезать овощи на кубики, соломку либо кружочки.

2. Разместить их по отдельности на доске.

3. Отправить в морозильную камеру доску с порезанными овощами на некоторое время. Подождать, пока они подморозятся. На этой уйдёт примерно 2 ч.

4. Вытащить их из морозилки, разложить по плотным пакетам из полимеров, предназначенным для хранения, и вернуть в морозильную камеру.

Важно! Подмороженные кусочки огурцов в пакете не слипнутся и не будут портиться.

Старинные методы хранения

Существуют старинные способы хранения свежих огурцов. Один из них предполагает использование бочки. Здесь не нужно добавление различных пряностей и рассолов. Он может встречаться в деревнях. Для этого способа понадобится деревянная кадка, которая предварительно ошпарена и просушена.

На дно этой кадки кладут листья хрена, препятствующие процессам брожения. После этого в бочку помещают огурцы, укладывая их в вертикальном положении концами вниз. Они должны находится плотно к друг другу, между ними не должно быть свободного пространства. Когда бочка станет заполненной овощами, накрыть огурцы последним слоем из листьев хрена. В конце бочку нужно закрыть деревянным кружком-крышкой и отправляют в водоём. На его дне должны бить холодные ключи.

Овощи останутся свежими надолго до следующей зимы благодаря постоянной температуре +4°C-+6°C, которая держится на дне реки, и отсутствию кислорода, света.

Есть ещё один старинный способ, напоминающий предыдущий, - это хранение свежих огурцов в погребе-леднике. Отличается он тем, что заполненную огурцами бочку полностью заливают родниковой водой. В этом случае водопроводная вода не подойдёт. В конце ёмкость закрывают и переносят в погреб, оборудованный ледником.

В начале лета свежие огурцы можно захоронить в кочане капусты. По соседству с огуречной грядкой необходимо высадить несколько кустов капусты. В период завязывания кочанов в их центр кладут огурцы, которые при этом не должны отсоединяться от плети. Капустные листья плотно окутают растущие плоды и ограничат доступ к кислороду, свету. Когда наступят холода, следует осторожно выкопать кочаны и отправить их в подвал, подвесив корнями к верху. К плюсам способа можно отнести отсутствие траты времени на обрабатывание овощей и ёмкостей.

Однако есть существенный недостаток. Кочаны вместе с огурцами могут сгнить. В итоге свежими останется небольшое количество плодов.

Также весьма нестандартным способом является хранение свежих огурцов в колодце. Сначала их кладут в сумку с отделениями из синтетического материала. Затем сумку с огурцами помещают в колодец. Нужно, чтобы только нижняя часть плодов касалась воды.

Для хранения огурчиков отлично подходит глиняный горшок. Подходящие экземпляры укладывают слоями в ёмкость. При этом каждый слой покрывают речным песком, тщательно промытым и просушенным заранее. В конечном итоге горшок закрывают крышкой и закапывают на участке. При помощи этого необычного старого метода огурцы не потеряют свою свежесть в течение 7 месяцев.

Теперь любители свежих овощей знают, как хранить огурцы. Большая часть вышеописанных способов доступна. Очень важно проверять хранящиеся плоды на наличие гнили либо повреждений.

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