Зодиакальный гороскоп-2020

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Что принесет 2020 год знакам Зодиака

Овен

Звезды обещают, что следующий год пройдет активно, особенно в рабочей сфере. Постарайтесь закончить все начатые проекты с первых дней начала года и до наступления весны. Именно в этот период вам нужно уложиться и завершить все проекты, к которым вы приступили в конце прошлого года. Сложностей не должно возникнуть, так как вы будите решать уже знакомые задачи. В первых месяцах лета вам поручат совершенной иной проект. Однако не бойтесь трудностей. Чем необычнее и интереснее он для вас будет, тем быстрее вы его сможете закончить.

Ожидаются перемены в личной жизни в сентябре: пары, которые были в соре помирятся, а одинокие сердца смогут встретить свою половинку.

Телец

Ваше финансовое положение значительно улучшиться в начале года. Премии, выигрыши при правильно распланированном бюджете позволят вам скопить хорошенькую сумму, которая пригодится в будущем.

В середине года вам могут предложить новую работу. Не спешите с решением. Обсудите это предложение на семейном совете. Взгляд со стороны поможет определиться и сделать правильный выбор. И если вы все же согласитесь, то обязательно обговорите все условия.

Осенью оградите себя от лишних нагрузок. Важно соблюдать четкий распорядок дня и работать положенное количество рабочих часов, благодаря чему удастся не только избежать стресса, но и использовать свободные вечера в исключительно личных целях. Чтобы вторая половинка не тосковала, сходите вдвоем в кино, театр или посетите выставки.

Близнецы

Если вы планировали похудеть или сделать свои формы более рельефными, то следующий год как нельзя лучше подходит для этих целей. Сразу после праздников запишитесь на фитнес. Вы получите сногсшибательные результаты в кротчайшие сроки, лишь в том случае, если не будите лениться.

На работе беритесь за любые дела, которые бы вам не предложили. И уже к лету станете для руководства незаменимым сотрудником. Возможно, вас ожидает повышение, и вы даже можете получить штат подчиненных. Но придется приложить немало усилий, чтобы заполучить их доверие.

Успех в любовных делах ожидает только тех, кто найдет в себе силы подстроиться под партнера, но это не значит что нужно полностью во всем ему потыкать.

Рак

Предстоящий год полон сюрпризов, которые готовят для вас звезды. В целом год ожидается ровный, без резких взлетов и падений. Приятные события с лихвой смогут компенсировать нехватку адреналина и положительных эмоций.

В семейных отношениях в середине лета может возникнуть напряжение. Избежать этого возможно, если почаще оставаться наедине со своей половинкой. Приглашайте своего партнера на свидание, ходите на прогулки, а еще лучше устройте себе поход, отправляйтесь на пару дней вместе с палатками и удочками на природу.

На работе лидерские качества проявятся осенью. Их заметит начальство и поручит вам ответственную работу, выполнив которую можно рассчитывать на солидную премию.

Лев

Год наполнен интересными встречами. Судьба так или иначе сведет вас со старыми знакомыми. С одними из них вам необходимо примериться и закончить незавершенные дела. К другим обратиться за поддержкой - в дальнейшем они могут стать вашей опорой.

Не избегайте новых знакомств. Возможно, одно из них повлияет на вашу судьбу и встретите “того самого”. В предстоящем году у вас появится шанс обрести свою любовь. Если вы уже состоите в браке, то велики шансы обрести верную подругу, которая будет помогать вам во всем.

В ноябре ожидайте звонка, который изменит ваши планы. И как бы вам не было жаль, поверьте, это изменит только все к лучшему.

Дева

При люой удобной возможности постарайтесь побольше отдыхать и расслабляться. Зажигайте свечи, заваривайте ароматный чай и устраивайтесь поудобнее, чтобы насладится тишиной.

Весна для вас станет временем, когда вам захочется изменить что-нибудь в себе. Обновите прическу, цвет волос или смените гардероб. Это придаст вам сил и станет началом внутренних перемен.

В летнее время проявите активность, поучаствуйте в новых проектах, попробуйте себя в неожиданных сферах. Полученный опыт принесет вам положительные эмоции и перемены в жизни.

Старайтесь быть открытыми в отношениях, высказывайте все, что накопилось. Совместная работа над ошибками укрепит ваш союз. А недомолвки его разрушат.

Весы

Год обещает быть щедрым на хорошие новости и приятные события. До марта вы будите увлечены новым хобби. Оно будет забирать все ваше свободное время, но главное — принесет много радости.

В июле ожидаются изменения на личном фронте. Замужние дамы заметят новые черты в своих вторых половинках — это усилит их интерес друг к другу. Свободные представители знака смогут встретить свое счастье, если будут чаще выходить в свет. Выходные проводите вне дома: посещайте театры, выставки, навещайте друзей.

Скорпион

В начале года вы будите уверенно идти к намеченной цели, невзирая на обстоятельства. Добившись желаемых результатов в мае, вы придумайте что-то новенькое. Ищите союзников, которые помогут вам в этом непростом деле. Успех будет гарантирован, если действовать всем вместе. Велики шансы, что среди единомышленников вы встретите свою любовь. Состоящим в браке важно делиться с партнером наболевшим, трудности и мечты сплотят супругов.

В конце осени вам захочется расширить свой потенциал. Запишитесь на курсы, закупите тематическую литературу.

Стрелец

Конец зимы ознаменуется с началом нового этапа в вашей жизни. Будьте внимательны и открыты для новых знаний, только тогда в полной мере удастся использовать открывшиеся возможности.

Летом ситуация проясниться, станет понятно, движетесь вы вперед или топчетесь на месте. Последнее тоже неплохо: небольшая передышка пойдет только на пользу. Если приложить максимум усилий, то можно улучшить свое материальное положение. Полученные финансы потратьте на здоровье или запишитесь в спортзал.

Если вы одиноки, то осень — благоприятное время для встречи своей половинки на публичном мероприятии или в гостях. Супружеской паре не помешает добавить в отношения немного романтики.

Козерог

Буквально с первых деньков нового года вы почувствуйте прилив энергии и сил. Положительные эмоции будут сопровождать вас какое-то время. На этой волне звезды советуют отложить старые дела и заняться чем-то совершенно новым. Именно это принесет вам успех и прибыль.

Но вскоре бурная деятельность смениться апатией, которая наступит во второй половине года. Все дело в накопившиеся усталости, которая непременно даст о себе знать. Чтобы восстановить силы, возьмите небольшой перерыв. Оставьте дела на проверенных людей, отправьтесь в отпуск. При выборе места для отдыха руководствуйтесь тем, что вам крайне полезен морской или степной воздух.

Водолей

Постарайтесь трезво оценивать ситуацию, не давайте никому шанса ввести вас в заблуждение. А таких попыток будет немало. Для улучшения материального положения смените работу. Бросив все силы на ее поиски в мае, вы найдете место по душе, о котором так давно мечтали. К августу вас будут считать усердным и перспективным сотрудником, что значительно улучшит ваши доходы. Для ремонта выбирайте октябрь. Обновленное жилище приведет в порядок ваши мысли и даст заряд положительных эмоций.

Чтобы не упустить свою судьбу, Водолеям стоит помнить, что счастье любит тишину. Не стоит делиться всем с коллегами, рассказывая о своих свиданиях, и тем более перемывать косточки партнеру.

Рыбы

В праздничные дни вас посетит множество идей, которыми не стоит сразу же делиться с начальством. Как говорится, они должны отлежаться. Подумайте над ними еще пару месяцев, чтобы доработать и уладить все нюансы. Апрель — наиболее подходящее время для их презентации.

К концу лета придется пересмотреть жизненные приоритеты и обратить свой взор на семью. Домочадцам требуется от вас забота и понимание.

Приход осени ознаменует события, которые повлияют на вашу дальнейшую судьбу. А с наступлением зимы ожидайте множество сюрпризов, причем исключительно приятных и долгожданных. Пока звезды благосклонны, наслаждайтесь!

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