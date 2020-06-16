Промокод: строчка из букв и цифр, помогающая экономить

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Промокод – это последовательность букв и цифр, которая дает скидку на товар. Очевидные и неоспоримые плюсы промокодов – бесплатное распространение и простота в использовании. Промокоды бывают на бесплатную доставку, скидку, бонусы, подарки

6410 рублей - средний чек за интернет-покупку, на 1000 рублей больше, чем в прошлом году. Онлайн-торговля становится популярнее, но не все любители покупок за пару кликов знают, как сэкономить на онлайн-шопинге. Пик посещений онлайн-магазинов приходится как раз на середину лета. Вы открыли эту статью вовремя.

Все ли Вы знаете о промокодах?

Промокод – это последовательность букв и цифр, которая дает скидку на товар. Промокоды позволяют экономить не только на одежде, обуви, технике, но и на бронировании авиабилетов и номеров в отеле. Промокод не обязательно прикреплен к вашим личным данным, им можно поделиться с другом. Промокоды бывают на бесплатную доставку, скидку, бонусы, подарки.

Необходимо отличать купон на скидку от промокода. Купоны также помогают сохранить деньги при покупках, но их требуется приобретать за деньги. То есть, купон – это некий скидочный сертификат. В цену сертификата уже включена вся или частичная стоимость покупки.

Это, пожалуй, самое важное отличие купона от промокода. Вам еще не снится волшебный список, база с такими ключами к скидке?

Можно ли где-то получить промокод?

Можно выпрашивать промокоды у знакомых, искать в сообществах соцсетей, а можно просто зайти на сайт, который раздает эти «ключики». Получается, мысль о волшебном списке промокодов не такая уж сказочная. Кажется, промокоды - такие секретные пароли, которые изредка выдаются только самым лояльным покупателям магазина. Но на самом деле, есть специальные сайты, на которых эти помокоды находятся в открытом доступе. promocode.su раздает 2000 промокодов Adidas, Л’Этуаль, GUESS и других крупных брендов. Не забывайте, что срок действия промокода ограничен. Если нашли что-то интересное, то стоит поторопиться и использовать его быстрее. На promocode.su только за сегодня (16 июня) выложили 11 новых промокодов. У каждого указан «срок годности». Так что на просрочку не наткнетесь.

Самое важное о промокодах

Промокод – «ключ» к скидке. Очевидные и неоспоримые плюсы промокодов – бесплатное распространение и простота в использовании. Скидки и бонусы по промокодам могут действовать и на товары со сниженной ценой. Каждый может найти промокоды в интернете в открытом доступе. В этом Вам поможет promocode.su. U10-RFR2-FQ9Z-V2PX-4SCF3 - это, к слову, размещенный на promocode.su., действующий промокод Adidas на скидку 10%.