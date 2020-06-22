Делаем покупки выгодно

20:15

Мы живем в эпоху потребления. Продается и покупается любая вещь или услуга

Как приятно купить качественную вещь с хорошей скидкой.

Не всегда в магазине нужный товар продаётся со скидкой. Товар, вроде техники, телефонов не раскупят до распродажи. А одежда и обувь не всегда остается в наличии в магазине в нужном размере.

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Как это работает? Необходимо купить ребенку зимнюю ветрозащитную мембранную куртку, выдерживающую холод до -15. Подобные куртки есть у бренда Reima. Сама фирма редко даёт скидку на свою одежду. Но в магазине Mothercare фирма продаётся. Находим на сайте магазин Mothercare. Магазин дает скидку 40% на одежду и обувь. Переходи по ссылке на сайт магазина. Попадаем в раздел, где уже учтена скидка и ищем нужную куртку. Куртка найдена и цена вместо 8000 рублей на 40% меньше. Оплачиваем 4800, а на сэкономленные 3200 рублей покупаем ботинки. Запланированный бюджет на куртку в 8000 рублей не превышен. Вместо одной куртки, получаем ещё и пару зимней обуви.

На сайте есть скидки и промокоды не только на товары, но и на заказ еды. Например, на заказ пиццы Domino’s на дом действует промокод 36%. Ищем на сайте фирму Domino’s переходим по ссылке, копируем промокод. При заказе пиццы используем промокод и экономим 36%. При оформлении заказа на 2000 рублей, со скидкой вы оплатите 1280 рублей. Экономия составит 720 рублей.

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