Психотравмы детства: их последствия и исцеление

19:15

Любой человек, так или иначе, переживает травмирующие события детства

Психологи отмечают, что даже дети, выросшие в относительно здоровой среде, имеют набор обид, комплексов и установок, полученных от родителей и окружения.

Важно разобраться с последствиями психологических травм и способами избавления от них.

Всё, что заложено в человеке с детства становится частью жизненного сценария, моделью реакции и поведения в различных ситуациях. Детские психотравмы влияют на адекватное восприятие себя как личности, на взаимодействие с окружающими, партнером и своими детьми. В целом, избавление от последствий травмирующего опыта помогает качественно улучшить жизнь взрослого в любом возрасте.

Особенной проблемой современного поколения от 20 до 30 лет является травма "недолюбленности" родителями.

Родители часто занимались только бытовым обслуживанием ребенка - покормить, одеть, обуть, дать образование и т.д. При этом теряются важные кусочки паззла воспитания ребенка: понимание, тактильный контакт, ласка и особенно - эмоциональный отклик и поощрение.

Простой бытовой пример:

Маленькая девочка нарисовала картинку или слепила что-то из пластилина. Ей хочется поделиться своим успехом. Она несет показывать поделку папе. Папа, занятый своими делами, мельком кидает взгляд и говорит - молодец. Девочка идет к маме - мама, занимаясь готовкой, гладит по голове и говорит - умница.

Что в этом такого? - ведь ребенка похвалили.

А теперь нужно сравнить этот эмоциональный отклик с тем, что будет, если ребенок ударится и заплачет или выиграет городскую олимпиаду?

В обоих случаях он получит гораздо больше любви и внимания. Так дети учатся манипулировать. Буду плакать и ныть, тогда меня заметят или буду стараться быть лучше других, тогда меня будут любить.

Это был относительно "хороший" пример, так как реакции родителей могут быть и другими - "не лезь", "потом посмотрю", "да уж, не быть тебе художником", "а кто пластилин обратно убирать будет?", "иди мой руки от гуаши".

Всё это обесценивание и эмоциональное отторжение ребенка, которое, скорее всего, происходит в семье ежедневно. Искренняя похвала и принятие даются только по заслугам, которые определяют родители.

Не имея злого умысла, родители обесценивают старания ребенка, а главное - его попытку получить любовь.

И вот, выросшая девочка, начинает "заслуживать" любовь в отношениях с холодным мужчиной, который также "недолюблен" и, как папа, эмоционально отстранен. Он не видел проявлений любви в своей семье и просто не знает, что делать, когда партнер эмоционально включается в ситуацию. Мальчика учили не проявлять чувств, не плакать, не жаловаться, держать себя в руках.

Другая область, на которую детские травмы оказывают огромное значение - это самооценка и самовосприятие.

Ребенок, которого больше ругали, критиковали, мало хвалили, ждали от него результатов и оправдания надежд родителей, вырастает с рядом установок и моделей типа:

• Я плохой, я хуже других

• Любовь и уважение надо заслужить

• Я ничего не могу

• Мне нужно одобрение общества, я не могу идти вопреки

• Надо быть как все

• Чувствительность к критике

• Все дается только с трудом

• Предъявляются высокие требования к себе и к другим

• Человек живет по принципу "надо", а не "хочу"

И так далее...

У многих людей фоном всегда присутствуют тревожность, страхи, неуверенность в себе, недооценка возможностей, ожидания от других, различный диапазон страданий, итог один - человек неудовлетворен жизнью и не счастлив.

Если в себе замечены какие-то "неудобные" черты, то искать причины нужно начинать в детстве.

Способы самостоятельного исцеления



Здесь не рассматриваются совсем патологические и токсичные семьи, где имеет место откровенное физическое и психологическое насилие. Человеку, выросшему в подобной среде, лучше обратиться к психологу или психотерапевту.

Для работы с корректировкой детского опыта хорошо подходят такие методы, как: гештальт-терапия, арт-терапия, классический психоанализ.

Вспомогательными методами могут быть: медитации и техники расслабления, интегральное нейропрограммирование, телесно-ориентированная терапия, гипноз.

Если решено начать работу над собой, то на видное место нужно повестить девиз: «Отныне я беру ответственность за свою жизнь и за свои реакции. Я выбираю сам.»

Это первый шаг, чтобы повзрослеть.

Шаг первый – осознание

На первом этапе необходимо научиться осознавать все свои установки и негативные модели поведения. С этого дня нужно наблюдать за собой и подмечать, то на что проявляется реакция.

Рекомендуется выписывать всё на лист бумаги, а после проанализировать "откуда ноги растут".

Таким может быть список:

• Я сильно разозлилась из-за объективной критики начальства

• Я накричала на мужа, потому что он опоздал и не предупредил

• Я нахожусь в отношениях с партнером, который меня не устраивает

• Я испытываю жалость к себе

• Я боюсь новых начинаний

• Я не умею зарабатывать деньги

Анализируя, не включайтесь эмоционально, смотрите со стороны.

Почему раздражает критика - возможно мама постоянно вас критиковала или сравнивала со старшей сестрой?

Почему испытывается жалость к себе? Возможно, в детстве постоянно ребенок чувствовал себя отвергнутым? Что можно сделать во взрослом возрасте, чтобы убрать это переживание?

Почему ожидается звонок от мужа, вместо того, чтобы позвонить и уточнить самостоятельно? Возможно, чтобы потом требовать извинений и усиливать ощущение ненужности.

Шаг второй - переживание

Ответив на вопросы, которые человек задает себе на первом шаге, необходимо вернуться в прошлую ситуацию.

Например, вспомнить яркую картину из детства, как родители ругались между собой, а ребенок, закрывшись в комнате, чувствовал себя глубоко несчастным. Такое было часто и теперь сформировало модель отношений ребенка, который уже вырос. Занимается либо позиция жертвы, либо позиция требовательного тирана.

Нужно вернуться в эту ситуацию, но как в кино, со стороны. Понаблюдать за своими ощущениями, можно плакать, снова испытывать эту боль. Это нормально и нужно.

Шаг третий - принятие и прощение

Сложнейший этап, на котором нужно понять, что всё, что травмировало ранее уже произошло.

Никто не может повлиять на события пошлого, не может переделать своих родителей и близких.

Время отпустить ту ситуацию и принять факт, что теперь есть ответственность за себя.

Нужно постараться встать на сторону обидчиков, их ведь тоже так воспитали. Если простить не получается (в случае тяжелых травм), то просто принять положение дел – "да, это было так, но сейчас я могу повлиять на свою жизнь".

Хорошо работает техника, когда мозг возвращается в ситуацию и проигрывает ее по-другому или оценивает через призму взрослого опыта. Нужно современным мозгом постараться успокоить ребенка в прошлом.

Шаг четвертый - новая программа

Когда определен список установок и проблем, разобрана причина, отпущено прошлое, время перепрограммировать свой мозг. Важно заменить старые установки на новые.

Это может выглядеть так:

«Да, раньше я резко реагировал на критику, но теперь я знаю, что это было следствием моего травмирующего опыта. С этого дня я позволяю другим людям думать так, как они хотят, а себе поступать так, как я хочу. Если критика будет объективной я без затруднений приму ее к сведению, так как она помогает моему развитию.»

«Да, раньше, я чувствовал вину, что не езжу к родителям каждую неделю, но сейчас я понял, что эта вина мне внушена. Я могу решать многие вопросы на расстоянии, почаще звонить, приезжать тогда, когда мне это удобно.»

Шаг пятый – практика

Самый затяжной период. Всю свою жизнь человек жил по определенному шаблону, чтобы привить мозгу новый стиль поведения, необходима ежедневная практика.

Поначалу будут срывы в старые состояния, но, через какое-то время будут замечены огромные изменения. Постепенно в жизнь войдут новые люди, изменится отношение окружающих, личность станет более целостной, избавившись от балласта прошлого, будет возможность открывать для себя новые грани чувств и деятельности.

Когда будут решены проблемы на поверхности, могут вплыть более глубокие установки, но теперь будет известно, что решение есть.

Фото с сайта Pixabay.com

