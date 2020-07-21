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«Роскосмос» планирует выпустить собственную линию одежды

12:27 21.07.2020

Компания "Роскосмос" планирует запустить собственную линию одежды. Об этом изданию "Подъем" рассказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

По словам Шерина, "Роскосмос" собирается представить свою коллекцию уже осенью текущего года. "У нас идут переговоры с домами моды, отдельными художниками и модельерами", - рассказал он, добавив, что одежда будет доступна людям с разным уровнем достатка.

Он также раскритиковал популярный шведский бренд H&M за выпуск линии одежды с символикой NASA.

Шерин уверен, что если в России будет альтернатива с "патриотичными" принтами, например с портретами Юрия Гагарина или историческими стыковками кораблей, или запуском спутников, то такая одежда будет пользоваться спросом.

Раскручивать подобные бренды могут российские селебрити, такие как Ольга Бузова, Тимати, Илья Соболев, Юрий Дудь.

Темы: Новая коллекция, Роскосмос
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 18:25
Гость: Рогозин

нашел себя.
21.07.2020, 18:17
Гость: ВладимирВ.

Уважаемый Пенсионер! Я от души посмеялся над Вашим комментом, ибо Вы точно , просто здОрово заметили, как было на самом деле.Ни убавить,ни прибавить! Спасибо за Ваш прекрасный комментарий!
21.07.2020, 18:16
Гость: Бриллиантовая рука

Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты!
Все комментарии (18)
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