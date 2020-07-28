Доставка цветов по всему миру

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Цветы – это универсальный подарок, который можно преподнести в самых разных случаях

А если ещё очаровательную композицию привезёт адресату курьер, то сюрприз удастся на славу. При этом можно из одной точки мира заказать для дорогого человека, который находится далеко от вас, красивый букет. Но только цветами приятные сюрпризы не ограничиваются.

Очаровательные букеты

Флористическая компания My-Present my-present.ru занимается доставкой цветов не только по России, но и по всему миру. Адресат получит шикарную композицию, даже находясь в другом городе, стране.

При этом можно выбрать, из каких цветов будет состоять букет. Это, например:

герберы;

пионы;

фрезии;

ирисы;

парковые или кустовые розы;

лилии;

хризантемы;

гортензии;

гладиолусы и другие цветы.

Эти очаровательные представители флоры могут быть оформлены лентами, находиться в коробке, в корзине.

Если нужно выразить дорогому человеку свои чувства, то прекрасно подойдёт цветущее сердце из роз. Такая композиция напомнит адресату, что где-то есть человек, который любит и скучает.

Также цветы могут быть оформлены при помощи красивой упаковочной бумаги, ткани. В дополнение к ним хорошо бы заказать торт, фрукты, вазу, игрушку, конфеты или вино.

Букеты из шаров

Они помогут создать прекрасное настроение, вызовут множество положительных эмоций, радостных улыбок. Если нужно на расстоянии рассказать о своих чувствах, тогда непременно закажите для любимого человека букет из шаров в виде сердечек розового, белого, красного цветов. Можно использовать шары такой формы, но с глянцевой поверхностью.

Также в дополнение к этому подарку можно заказать, торт, вино очаровательные презенты.

Корзина с фруктами

Побалуйте дорогих и любимых людей вкусными фруктами и ягодами, которые оригинально упакованы. Например, можно заказать корзину, в которой будут находиться:

апельсины;

виноград;

бананы;

киви;

груши;

яблоки.

На выбор – корзины с ручками или без этого аксессуара.

Как сделать заказ

Когда покупатель определиться с позициями, можно будет отложить их в корзину на сайте или сразу позвонить по указанному телефону, чтобы в службе поддержки помогли отобрать нужные презенты.

Затем согласовывается дата доставки. При этом для съедобных подарков учитывается срок реализации фруктов, ягод, торта.

Лучшие сделать заказ заранее, так как в праздничные дни поступает множество заявок. Получив очаровательный подарок, адресат наверняка будет рад такому сюрпризу!