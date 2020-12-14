Что такое безель на часах и зачем он нужен

21:15 14.12.2020

В описаниях к часам в онлайн-магазинах и рекламных буклетах постоянно упоминается «безель» как важная часть дизайна и функционала изделий.

Но далеко не все знают, где находится этот элемент и какова его задача.

Мы попросили специалистов интернет-магазина наручных часов «Четвертое измерение» разобраться в этом вопросе и рассказать читателям, что собой представляет безель и зачем нужен этот элемент.

Назначение и разновидности

Безель – поворотное или неподвижное кольцо, расположенное вокруг циферблата. Другие названия элемента – лимб и люнет. В ряде современных моделей служит только декоративным элементом, в других случаях выполняет вполне конкретную задачу – имеет шкалу с отрезками, с помощью которых владелец засекает время. Иными словами, это своеобразный таймер.

Рассмотрим все разновидности безеля.

Фиксированный

Неподвижный безель – это элемент дизайна, не имеющий прикладного значения. Однако даже если на поворотном кольце нет засечек, оно может выступать защитой для стекла, заглубленного в корпус. В этом случае деталь предохраняет стекло от царапин, ударов и прочих повреждений.

В женских моделях наручных часов безель часто декорируется узорами или драгоценными камнями. Эта деталь привлекает внимание и становится пространством воплощения самых разнообразных и необычных дизайнерских идей.

Поворотный

Подвижный лимб может вращаться в одном или в двум направлениях. Прежде чем поворачивать элемент, обязательно выясните, в какую именно сторону он вращается, чтобы не испортить механизм люнета и не обращаться впоследствии в сервис.

Особое внимание безелю уделяется на дайверских часах. Деталь на моделях для глубоководного погружения почти всегда подвижная и позволяет аквалангисту засекать время погружения и всплытия, узнавать, сколько кислорода осталось в баллонах. Люнет на дайверских часах должен надежно фиксироваться, чтобы случайным движением не сбить показания.

Пепси-безель

В 50-х годах XX века были выпущены дайверские часы, оформленные в красно-синих тонах – такая расцветка напоминает бренд знаменитого напитка. Сейчас пепси-безель стал почти обязательным вариантом для всех брендов, выпускающих модели для глубоководного погружения. Свои версии двухцветного люнета предлагают швейцарские бренды TAG Heuer и Tudor, японская компания Seiko и многие другие всемирно известные фирмы.

Как пользоваться безелем

Пользоваться таймером для дайверов и спортсменов просто: выставляете начальную отметку в том же месте, где сейчас пребывает минутная стрелка и наблюдаете, сколько времени прошло с момента старта.

Людям, которые часто путешествуют, безель поможет наблюдать время сразу в двух часовых поясах. На лимб нанесена 24-часовая шкала, время на которой отмеряет дополнительная стрелка. Есть возможность самостоятельной настройки – узнав разницу между поясами, пользователь поворачивает кольцо на соответствующее количество шагов.

Кроме того, люнет может использоваться туристами как компас, автомобилистами – как тахиметр, пилотами – как логарифмическая линейка.